Уничтожение российских БТРов при попытке форсирования Северского Донца и поле боя возле Белогоровки и Серебрянки. ВИДЕО
Попытка российских оккупантов форсировать Северский Донец близ Белогоровки и Серебрянки закончились сокрушительным поражением оккупантов и большими потерями бронетехники и живой силы.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в соцсети эксклюзивные кадры уничтожения российских БТР при попытке форсировать Северский Донец и видео с поля боя возле Белогоровки и Серебрянки.
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