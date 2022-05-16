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Новости Видео Война
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Уничтожение российских БТРов при попытке форсирования Северского Донца и поле боя возле Белогоровки и Серебрянки. ВИДЕО

Попытка российских оккупантов форсировать Северский Донец близ Белогоровки и Серебрянки закончились сокрушительным поражением оккупантов и большими потерями бронетехники и живой силы.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в соцсети эксклюзивные кадры уничтожения российских БТР при попытке форсировать Северский Донец и видео с поля боя возле Белогоровки и Серебрянки.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 27,7 тыс. человек, 200 самолетов, 165 вертолетов, 1 228 танков и 2 974 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

армия РФ (19892) уничтожение (7390) Северский Донец (41)


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Топ комментарии
+20
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16.05.2022 11:49 Ответить
+18
каци думали що серед дерев заховаються)))
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16.05.2022 11:28 Ответить
+14
Думали що там вже мільярд дерев, а там лише понти.
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16.05.2022 11:34 Ответить
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каци думали що серед дерев заховаються)))
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16.05.2022 11:28 Ответить
Думали що там вже мільярд дерев, а там лише понти.
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16.05.2022 11:34 Ответить
в житті не міг подумати, що твардовського можна з такою злістю згадувати: "люди, теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно!"
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16.05.2022 11:33 Ответить
Шо там за тело в люке брейк танцует?))
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16.05.2022 11:34 Ответить
Норматив по запрыгиванию в БТР не сдан.
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16.05.2022 11:35 Ответить
А какая разница все равно готовится к земле👎
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16.05.2022 11:38 Ответить
Білогорочорнобаївка?
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16.05.2022 11:35 Ответить
кацапы все загадили твари
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16.05.2022 11:36 Ответить
Сміттєва армія.
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16.05.2022 11:54 Ответить
Страшне.Ніхто,звісно,зараз не звертає увагу на природу і її мешканців.А вони страждают не менше за людей.Боляче дивитись! Гидота козломорда має відповісти за все!
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16.05.2022 12:11 Ответить
Таке враження, що з-за океану пишеш. Яка природа? Люди мирні, солдати наші, а потім все інше
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16.05.2022 12:35 Ответить
вялічіє відклеїлось.
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16.05.2022 11:37 Ответить
Баби іщьо нарожают.
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16.05.2022 11:39 Ответить
Хай би кацапські баби разом з танками їх рожали, щоб порозривало їх.
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16.05.2022 11:53 Ответить
Українціввбили більше.
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16.05.2022 12:35 Ответить
Красівоє.
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16.05.2022 11:41 Ответить
гарна робота, хлопці!
дякуємо, за працю!
слава Героям!
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16.05.2022 11:42 Ответить
Бурятів на рабZee ще багато...
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16.05.2022 11:44 Ответить
Як ці суки сплюндрували нашу землю - прокляття на їхні голови
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16.05.2022 11:48 Ответить
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16.05.2022 11:49 Ответить
От не везе рашистам, так не везе. Як би не наші ЗСУ, то давно би до Ла-Манша дійшли, як колись заповів відомий, нині покійній, терорист Захарченко. Знову не склалося і не складеться ніколи, доки існує Україна і її Збройні Сили.
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16.05.2022 11:53 Ответить
Dlja spravedlivostji - eto video tut postjit uzhe vtoroi raz za 2 dnja. Vchera uze bilo.
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16.05.2022 12:05 Ответить
a ti pereschitivai i naslazhdaisa
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16.05.2022 12:48 Ответить
В русні напевно серце крається від цього фільма жахів. Ще й вітер завиває жахливо Слава ЗСУ!
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16.05.2022 12:11 Ответить
Щось "лічного состава" не видно. "Замаскувались" гади під землю і під воду.
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16.05.2022 12:13 Ответить
Ушлина колбасу "Расиськая", пока не завонялись! =)
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16.05.2022 13:50 Ответить
и молодая не узнает какой у парня был конец...
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16.05.2022 12:28 Ответить
Трошки "спешились"
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16.05.2022 13:09 Ответить
Замечательное видео! Хороших рюзьгых, показывают...
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16.05.2022 13:45 Ответить
странно там же броня ссср....
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16.05.2022 20:50 Ответить
 
 