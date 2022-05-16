Уничтожение российских БТРов при попытке форсирования Северского Донца и поле боя возле Белогоровки и Серебрянки. ВИДЕО

Попытка российских оккупантов форсировать Северский Донец близ Белогоровки и Серебрянки закончились сокрушительным поражением оккупантов и большими потерями бронетехники и живой силы.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в соцсети эксклюзивные кадры уничтожения российских БТР при попытке форсировать Северский Донец и видео с поля боя возле Белогоровки и Серебрянки.

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