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Оккупанты умышленно затопили в Северском Донце возле Белогоровки шесть своих танков, чтобы бронетехника не попала в ВСУ, - Бутусов. ВИДЕО

Российские оккупанты под натиском украинских войск отступили из захваченного в районе Белогоровки плацдарма на Северском Донце и потеряли немало техники и личного состава.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись с места сражения с российскими оккупантами. По словам Бутусова, оккупанты были вынуждены умышленно затопить шесть танков, которые не попали в руки украинских воинов.

"В районе Белогоровки были возведены две переправы. В одном месте три разбитых понтона. Это российские танки, заехавшие в воду развернув башни назад. Скорее всего, шесть российских танков были затоплены, чтобы предотвратить их захват украинскими воинами после того, как были разбиты понтоны нашей артиллерией и враг был выбит из плацдарма. В районе плацдарма сейчас насчитали 73 единицы поврежденной и уничтоженной боевой техники оккупантов.Это далеко не все.Я там был лично и видел технику, которая на эти кадры не попала.Могу сказать, что речь идет как минимум о более чем 100 единицах уничтоженных единиц техники в боях 5-13 мая... Можно только представить огромные потери в людях. Российское командование смогло создать плацдарм, но мощными атаками наших войск враг был выбит с нашего берега Северского Донца", - комментирует видеозапись Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты готовятся снова переправляться через Северский Донец близ Белогоровки, идиоты, - Гайдай

армия РФ (19885) уничтожение (7383) Бутусов Юрий (4390) Северский Донец (41)


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Топ комментарии
+67
Порівняльна арифметика для зе-фанатів: Понад 7 тисяч кілометрів доріг було відремонтовано за 2021р. по програмі "велике будівництво-крадівництво". Понад 22 тисячі кілометрів доріг було зруйновано лише за два місяці 2022 року рашистами по програмі "велика окупація".
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16.05.2022 13:43 Ответить
+48
та дебілам шо флот,що танки - аби все втопити..
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16.05.2022 13:36 Ответить
+38
Я сумніваюся що вони побили оптику і електроніку Якщо ні - то все цілком можна відновить! Дизель теж доволі стійкий до гідроудару Харків недалеко і ХТЗ надіюсь - працездатний Ходова - ціла корпус і башта з гарматою - теж Відрихтують!
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16.05.2022 13:44 Ответить
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Это они еще не пробовали Днепр форсировать
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17.05.2022 13:25 Ответить
Ну так, я надеюсь, мы эти танки вытащим, чтобы они нам пользу приносили и фашистов лупили….
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17.05.2022 18:27 Ответить
Порівняльна арифметика - то таке "пальцем в небо"! Так от, щодо асфальту - 25 лютого 2022 року, з'явилося повідомлення, як Київські "хлопчики" відпрацювали у кацапів БТР шматком асфальту...
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21.06.2022 02:04 Ответить
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