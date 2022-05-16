Оккупанты умышленно затопили в Северском Донце возле Белогоровки шесть своих танков, чтобы бронетехника не попала в ВСУ, - Бутусов. ВИДЕО

Российские оккупанты под натиском украинских войск отступили из захваченного в районе Белогоровки плацдарма на Северском Донце и потеряли немало техники и личного состава.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись с места сражения с российскими оккупантами. По словам Бутусова, оккупанты были вынуждены умышленно затопить шесть танков, которые не попали в руки украинских воинов.

"В районе Белогоровки были возведены две переправы. В одном месте три разбитых понтона. Это российские танки, заехавшие в воду развернув башни назад. Скорее всего, шесть российских танков были затоплены, чтобы предотвратить их захват украинскими воинами после того, как были разбиты понтоны нашей артиллерией и враг был выбит из плацдарма. В районе плацдарма сейчас насчитали 73 единицы поврежденной и уничтоженной боевой техники оккупантов.Это далеко не все.Я там был лично и видел технику, которая на эти кадры не попала.Могу сказать, что речь идет как минимум о более чем 100 единицах уничтоженных единиц техники в боях 5-13 мая... Можно только представить огромные потери в людях. Российское командование смогло создать плацдарм, но мощными атаками наших войск враг был выбит с нашего берега Северского Донца", - комментирует видеозапись Бутусов.

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