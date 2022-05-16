Утром войска РФ обстреляли Дружковку, повреждена школа, детсад и жилые дома, - Кириленко. ВИДЕО
Школа в Дружковке – очередная "военная" цель российской армии.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня утром россияне обстреляли Дружковку, в результате чего наибольшие повреждения получила городская школа №6. К счастью, обошлось без пострадавших.
"Эта школа – одна из самых больших и современных в громаде: к широкомасштабному вторжению здесь обучалось 650 учеников. Три года назад здесь завершили капитальный ремонт с термомодернизацией. Теперь в школе полностью разрушен спортивный зал – вероятно, именно туда и прилетел снаряд. Повреждена часть классных комнат, выбито более половины оконных стекол", - отмечает Кириленко.
Кроме того, от обстрела пострадали детсад №6 "Колокольчик", ледовая арена "Альтаир" и жилые дома.
Спасатели быстро ликвидировали пожар на месте попадания, сейчас муниципальные службы уже убирают территорию от обломков и стекла.
"Россияне пришли на нашу землю уничтожать людей и превращать наши города в руины. Но мы выстоим. И все отстроим!", - резюмирует глава региона.
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https://ria-m.tv/news/286557/v_melitopole_predatel_vozobnovil_proizvodstvo_orujiya_dlya_armii_rf_(foto).html