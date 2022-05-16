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СБУ заблокировала работу подсанкционного завода, который собирался возобновить поставки для российского ВПК. ВИДЕО

Этот завод в Днепре производил комплектующие к самолетам, ракетным системам и подводным лодкам. Среди прочего, речь идет о таких товарах двойного назначения, как трубы из высокотехнологичного специального сплава.

Об этом СБУ сообщает в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Только за 2021 год на предприятии было произведено 340 тонн такой продукции общей стоимостью более 450 млн грн. По данным следствия, готовый товар переправлялся на территорию РФ. Уже там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов военно-промышленного комплекса.

"Поскольку учредителем завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники, еще в прошлом году он попал под санкции СНБО. Но сейчас, чтобы обойти существующие ограничения, российская сторона хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжить его работу в ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

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СБУ предотвратила это и заблокировала работу предприятия. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. По их результатам будет решен вопрос о наложении ареста на имущество и активы предприятия на десятки миллионов гривен.

Кроме того, СБУ планирует инициировать процедуру принудительного изъятия соответствующего имущественного комплекса с последующей его передачей в собственность государства.

Днепр (4460) завод (517) санкции (11569) СБУ (20120)


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Топ комментарии
+51
Де прізвища тих людей яким оголошено підозру ??
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16.05.2022 16:03 Ответить
+34
На себе не вийдіть. Як там Баканов?
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16.05.2022 16:11 Ответить
+25
Все, що кацапи викупили в Украіні і все, що тут побудували, весь кацапський бізнес націоналізувати негайно. І в майбутньому ніяких справ з кацапами. Суки, війна так війна.
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16.05.2022 16:15 Ответить
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Де прізвища тих людей яким оголошено підозру ??
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16.05.2022 16:03 Ответить
Завод спецсплав, ООО

Представитель компании

Широкий Вячеслав Владимирович
менеджер

+380 (67) 620-XX-XX

.
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16.05.2022 18:14 Ответить
2022 год !
торговля на крови !
опять Мародер-Барыга со свинарчуками ?
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16.05.2022 18:17 Ответить
А що таке ще може бути в наш час??!
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16.05.2022 16:04 Ответить
Призвища і дані для всіх.Тварюк судити.
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16.05.2022 16:06 Ответить
А судді... ХТО?
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16.05.2022 17:59 Ответить
А сакільки ще таких заводів працює собі та працює...
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16.05.2022 16:10 Ответить
На себе не вийдіть. Як там Баканов?
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16.05.2022 16:11 Ответить
А как ты думаешь работал этот завод с прошлого года, после введения против него санкций РНБО?
Подпольно по ночам?
А сам факт того, что после 2014 года в Украине работали заводы на ВПК Мордора, это как? СБУ спали? За обилечиванием обнальных центров и крышеванием контрабанды, некогда было такой "мелочёвкой" заниматься?
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16.05.2022 17:19 Ответить
сказочник,понял тебя баканов не в курсе
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16.05.2022 18:00 Ответить
Все, що кацапи викупили в Украіні і все, що тут побудували, весь кацапський бізнес націоналізувати негайно. І в майбутньому ніяких справ з кацапами. Суки, війна так війна.
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16.05.2022 16:15 Ответить
Це для простого люду війна, а для таких сук... мать родна.
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16.05.2022 18:01 Ответить
Видобуток кремнія з кар'єру - це взагалі ніщо!

Його ще треба збагатити, очистити, виплавити, виростити чистий, без домішок і пошкоджень кристаллічної структури кристал, дуже акуратно і рівно розрізати, і тільки потім на кристалі робити мікросхеми, причому клас точності і технологічності виробництва йде по наростаючій!

В результаті ми отримуємо необхідність використання дуже прогресивних технологій, на які мало хто в світі спроможний.

Щоби Ви розуміли - на заводах, де виробляють мікросхеми, вираз "Медична чистота" зустрічають з гомеричним регітом, бо тут він означає непроглядний бруд. Кожна найменьша, розміров в декілька мікрон пилинка, яка осіла на кристалі в процесі виробництва, означає повний брак, тобто навіть системи очистки повітря в цеху є тим, на що здатні дуже невелика кількість виробників.
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16.05.2022 16:40 Ответить
Текст читайте уважно! Мова йде про труби.
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16.05.2022 16:41 Ответить
Дякую
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16.05.2022 16:46 Ответить
каким образом переправляли в рашку? маршрут? Днепр точно не окупирован!?
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16.05.2022 16:17 Ответить
В мене теж таке питання, яким чином готова продукція ЗАРАЗ може переправлятися в кацапстан.
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16.05.2022 17:00 Ответить
весь західний кордон , як діти їй богу,далі Турція
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16.05.2022 18:03 Ответить
а асфальт уже перестали у кацапов покупать, не?
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16.05.2022 16:19 Ответить
в Харькове кто зкладки ракет делал для рашистов не хотите обнародавать черти? ... европейцы нас не возьмут никогда в ЕС .. с такими чмырями как СБУ, ОПА, Беня Коломойша, Суркисы, Закарпатская таможня, Одесский порт ... и .... этот список можно продолжать бесконечно
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16.05.2022 16:20 Ответить
Да он же не в Днепре, а в Новомосковске. Из титановых сплавов херачил трубопроводы и всякую иную херню. Завод (оборудование) - новый
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16.05.2022 16:22 Ответить
Завод Пінчука?
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17.05.2022 06:14 Ответить
СБУ, ви ще «Київстар» перевірте. Вікіпедія в помощ, якщо самі настільки дурні, що не знаєте структуру власності найбільшої телекомунікаційної фірми України.

(N.B. Звісно ж, всі знають, що вони не дурні, і з ким вони дуже тісно співпрацюють.)
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16.05.2022 16:23 Ответить
Это треш!
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16.05.2022 16:27 Ответить
аху***ь
твари!!!
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16.05.2022 16:29 Ответить
Остановили,но наказывать никого не
собираются
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16.05.2022 16:30 Ответить
ворон ворону глаз не выклюет .... там сразу же всплывет массу вопросов ... заводы же не термемиты строят и продукция их не телепортируется
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16.05.2022 16:38 Ответить
А можно вместо блокировки завода использовать его для нужд обороны. Учитывая схожесть вооружений думаю, что это было бы единственно правильным, или =слугам= до сего трудно додуматься и блокировка предприятия им представляется каким то =достижением=?! Не порали уже включать мозг, а не производство видосиков???!!!
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16.05.2022 16:31 Ответить
В них не вистачає на це розуму, власне як і в тих хто за них голосував.
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16.05.2022 16:50 Ответить
Как вообще можно вести торговлю РФ чем либо ? Полное эмбарго и никакой подпольной торговли.
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16.05.2022 16:38 Ответить
Це Європі ставлять ультиматуми про санкції та ембарго, а нашим уродам все дозволено
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16.05.2022 18:04 Ответить
А транзит газу вас не турбує?
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16.05.2022 19:13 Ответить
Тобто усі ці роки заводик продавав трубочки в рашку? Ну-ну...
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16.05.2022 16:41 Ответить
На кого хотели переписать? Неужто Баканов или Ермак выйдут сухими из воды?
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16.05.2022 16:47 Ответить
Митниця дає добро ?
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16.05.2022 16:58 Ответить
якось дивно: передбачається, що і досі існує якась дорога, по який і досі хтось везе вантажи до росії
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16.05.2022 17:04 Ответить
швидше призначати нове керівництво і далі працювати для України чи на експорт в європу
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16.05.2022 17:39 Ответить
Ну це повний пі..ць!!!! Як таке можливо?
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16.05.2022 17:41 Ответить
Країна чудес!
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16.05.2022 18:06 Ответить
я думаю СБУ дегінерати. Заість налагодити постачання завідома бракованої продукції ці ідіоти відрапотрували що затримали. Намалюйте їм ***** по медалі на кітелі хай радіють
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16.05.2022 18:07 Ответить
Во падлы.
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16.05.2022 18:50 Ответить
От скільки громадян України загинуло за цей час, поки вони виявили цей завод.
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16.05.2022 19:25 Ответить
Чому досі не розстріляли тих хто поставляв продукцію оркам?
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16.05.2022 20:31 Ответить
сюр якийсь..
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16.05.2022 20:46 Ответить
 
 