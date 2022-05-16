СБУ заблокировала работу подсанкционного завода, который собирался возобновить поставки для российского ВПК. ВИДЕО

Этот завод в Днепре производил комплектующие к самолетам, ракетным системам и подводным лодкам. Среди прочего, речь идет о таких товарах двойного назначения, как трубы из высокотехнологичного специального сплава.

Об этом СБУ сообщает в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Только за 2021 год на предприятии было произведено 340 тонн такой продукции общей стоимостью более 450 млн грн. По данным следствия, готовый товар переправлялся на территорию РФ. Уже там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов военно-промышленного комплекса.

"Поскольку учредителем завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники, еще в прошлом году он попал под санкции СНБО. Но сейчас, чтобы обойти существующие ограничения, российская сторона хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжить его работу в ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

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СБУ предотвратила это и заблокировала работу предприятия. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. По их результатам будет решен вопрос о наложении ареста на имущество и активы предприятия на десятки миллионов гривен.

Кроме того, СБУ планирует инициировать процедуру принудительного изъятия соответствующего имущественного комплекса с последующей его передачей в собственность государства.