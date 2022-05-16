СБУ заблокировала работу подсанкционного завода, который собирался возобновить поставки для российского ВПК. ВИДЕО
Этот завод в Днепре производил комплектующие к самолетам, ракетным системам и подводным лодкам. Среди прочего, речь идет о таких товарах двойного назначения, как трубы из высокотехнологичного специального сплава.
Об этом СБУ сообщает в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Только за 2021 год на предприятии было произведено 340 тонн такой продукции общей стоимостью более 450 млн грн. По данным следствия, готовый товар переправлялся на территорию РФ. Уже там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов военно-промышленного комплекса.
"Поскольку учредителем завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники, еще в прошлом году он попал под санкции СНБО. Но сейчас, чтобы обойти существующие ограничения, российская сторона хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжить его работу в ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.
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СБУ предотвратила это и заблокировала работу предприятия. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. По их результатам будет решен вопрос о наложении ареста на имущество и активы предприятия на десятки миллионов гривен.
Кроме того, СБУ планирует инициировать процедуру принудительного изъятия соответствующего имущественного комплекса с последующей его передачей в собственность государства.
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Широкий Вячеслав Владимирович
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торговля на крови !
опять Мародер-Барыга со свинарчуками ?
Подпольно по ночам?
А сам факт того, что после 2014 года в Украине работали заводы на ВПК Мордора, это как? СБУ спали? За обилечиванием обнальных центров и крышеванием контрабанды, некогда было такой "мелочёвкой" заниматься?
Його ще треба збагатити, очистити, виплавити, виростити чистий, без домішок і пошкоджень кристаллічної структури кристал, дуже акуратно і рівно розрізати, і тільки потім на кристалі робити мікросхеми, причому клас точності і технологічності виробництва йде по наростаючій!
В результаті ми отримуємо необхідність використання дуже прогресивних технологій, на які мало хто в світі спроможний.
Щоби Ви розуміли - на заводах, де виробляють мікросхеми, вираз "Медична чистота" зустрічають з гомеричним регітом, бо тут він означає непроглядний бруд. Кожна найменьша, розміров в декілька мікрон пилинка, яка осіла на кристалі в процесі виробництва, означає повний брак, тобто навіть системи очистки повітря в цеху є тим, на що здатні дуже невелика кількість виробників.
(N.B. Звісно ж, всі знають, що вони не дурні, і з ким вони дуже тісно співпрацюють.)
твари!!!
собираются