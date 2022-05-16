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"У нас "ЛНР-ДНР" стояли. Магазинчик разграбили. От коров все молоко выпили. 83-летнюю бабку изнасиловали. Искали по домам доллары и золото", - жители освобожденных сел в Херсонской области. ВИДЕО

Жители небольших сел Красновка, Свободное, Каменка освобожденных от оккупантов в Херсонской области рассказали о бесчинствах захватчиков во время двухнедельной оккупации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, показания местных жителей зафиксированы в новом сюжете проекта "Український свідок".

Люди рассказывают о грабежах, изнасилованиях и мародерствах мобилизованных из "ЛДНР".

Смотрите также: Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат". ФОТО

освобождение (567) военные преступления (1469) Херсонская область (4951)


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Топ комментарии
+33
Ну не знаю. Бабушка моей мамы рассказывала ей что немцы дарили всем шоколадки, никого не трогали. Потом пришли русские и начали повально всех девушек насиловать. Это в Николаевской области. Как у других не знаю
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16.05.2022 17:03 Ответить
+25
Гундяєвське "християнство" не має ніякого відношення до релігії. Це технологія зомбування "покірних" як у сектантів.
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16.05.2022 17:12 Ответить
+21
Живильне середовище кацапського бидла - мова окупанта.
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16.05.2022 16:52 Ответить
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Живильне середовище кацапського бидла - мова окупанта.
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16.05.2022 16:52 Ответить
А християнство це вiра окупанта?
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16.05.2022 16:58 Ответить
Безпорадна тупість захисників мови окупанта розчулює і тішить. )))
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16.05.2022 17:05 Ответить
А вода H2O це напiй окупанта!
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16.05.2022 18:37 Ответить
Судя некоторой идиотской логике, Русь и её язык берет начало в кацапстане, мы вас верно понимаем?
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16.05.2022 18:47 Ответить
ми бачимо, що ви маніпулюєте смислами і фактами.
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16.05.2022 20:57 Ответить
Ми бачимо шо русский язык не есть мова окупанта так же как и христианство не есть вера окупанта.
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16.05.2022 21:07 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте притрушений? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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17.05.2022 01:10 Ответить
Може менi й хреста зняти, бо християнство це релiгiя окупанта?
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17.05.2022 08:35 Ответить
Гундяєвське "християнство" не має ніякого відношення до релігії. Це технологія зомбування "покірних" як у сектантів.
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16.05.2022 17:12 Ответить
Будь яка релігія це технологія зомбування. Без виключення.
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16.05.2022 18:03 Ответить
Ну так и русский язык не имеет никакого отношения к северорусскому суржику "арускей езыг-то" .
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16.05.2022 18:44 Ответить
русский язык немає нічого спільного з руською мовою. не треба маніпулювати.
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16.05.2022 20:58 Ответить
Не брешiть, спiльного вагон.
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16.05.2022 21:09 Ответить
давай, розказуй про спільне. уважно слухаю. але перед тим запам'ятай, що тут, на форумі, є люди, які набагато більше за тебе обізнані у мовознавстві і історії мов. Отже починай.
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16.05.2022 23:11 Ответить
Вiдкрий Повесть временных летъ та переконайся власноруч.
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17.05.2022 08:39 Ответить
Бач, з першого твоего слова вже спiльне, "давай". Це те ж саме що порiвнювати украi нську та словацьку мови. Багато спiльного.
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17.05.2022 08:43 Ответить
Не називайте їх фашистами, рашистами, нацистами - називайте їх РУССКІМІ.
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16.05.2022 16:52 Ответить
Саме цього і хочуть москалі, бо ця маніпуляція, вигадана у 18 сторіччі, прив'язує цих угро-фінів до Русі.
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16.05.2022 16:55 Ответить
Зараз єдиною функцією слова русь є прив'язка України до росії та російської мови. І відразу з української історії зникають анти, скіфи, сармати, період Речі Посполитої...автор терміну Україна-Русь свої останні дні благополучно провів у москві. Є Україна і крапка. Все, що було раніше - давньоукраїнське.
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16.05.2022 17:06 Ответить
Навіщо так себе дурити на радість москалям? Росія має відношення до Русі не більше, ніж морська свинка до моря. А якісь схиблені асоціації можуть виникнути лише в головах тих, хто надто довго пасеться на москальських форумах і сайтах. Не підігруйте москалям, не намагайтеся каструвати українську історію на користь окупанта. Є московія і московити або москалі, всі інші їх назви - фальсифікація, яку поширюють самі москалі і їхні корисні ідіоти в Україні.
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16.05.2022 17:50 Ответить
яка витончена маніпуляція. чи спеціально, чи з безграмотності ось тільки постає питання? Ми є нащадками Русі (ніякої не київської, одеської чи ще якоїсь, бо була Русь одна) і тому нагадувати, що ми нащадки Русі, антів, скіфів, сарматів потрібно, бо це наша історія. не чиясь, а наша. а на Московії багато хто провів час.
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16.05.2022 21:06 Ответить
Українською аж очі ріже, коли їх "руснею" чи "русскімі", "росіянами" називають - МОСКАЛІ, чи МОСКОВИТИ. І крапка. А от якщо хтось пише на сайтах країн заходу, то варто використовувати саме таку назву, бо вони не розуміють - хто такі орки, чи свинособаки, чи москалі, а "russian" - ясно і зрозуміло.
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16.05.2022 17:08 Ответить
...особливо москалями є буряти...думаєш, шо на рассєє були такими ідіотами, що не знали, що слово русскій є прикметником? ВСІ російськомовні русскіє. *О ненависти к русским(!) никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти.
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16.05.2022 17:16 Ответить
Тю... Пишу англійською ****** і всі знають про кого. а коли вживаю "******stan" всі знають що це за країна. Потроху вживаю як синонім "******nians" стосовно кацапів. Цих тварюк потрібно постійно дегуманізувати до стану пацюків - "бо вони того варті".
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16.05.2022 17:23 Ответить
москалями, кацапами...
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16.05.2022 17:22 Ответить
Це відбулося тому,що громадяни України незробили належних висновків з яким сусідом мають справу і яка небезпека існує.
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16.05.2022 17:03 Ответить
- Але на Харківщині, як відомо, вистачало тих, у кого були проросійські погляди. Як з цим зараз?

- Однією з ключових проблем цієї війни є те, що люди з проросійськими настроями зараз здебільшого знаходяться у Європі. Ті, хто на виборах голосував за ватні партії, як-от ОПЗЖ, які при владі тут, де ми сьогодні знаходимося. Так от такі виборці сьогодні у тій же Польщі шукають російськомовні школи. Джерело:
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16.05.2022 16:54 Ответить
А не треба в Польщі відкривати російськомовні школи.
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16.05.2022 19:17 Ответить
Всіх полонених рашистів треба гвалтувати.
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16.05.2022 16:56 Ответить
Ти підор кончений?
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16.05.2022 17:25 Ответить
Коментатор усе правильно каже. Тільки є один нюанс: петушманити треба, роблячи у процесі фото- і відеофіксацію. А потім - максимальний розголос у кацапських соцмережах, постити ці матеріали на сторінках вилупків *******/одноватніках та ін.
Після цього можна сміливо відпускати полонених додому, хе-хе-хе. Свої ж згноять. Навіть рідний батя якщо не виломить із хати, то переселить у сортир чи під кровать. Корєша та шмари від'язикаються назавжди, усі на районі будуть ******* ногами і дрюччям, виб'ють зуби і змусять смоктати за першою вимогою...
А на тому світі навіть якщо потрапить до обіцяного ****** раю, то тільки у пєтушину обітєль. Це коли ангел-вертухай поведе всіх у Сфери співати осанну Саваофу - то півні замість священних тетраграматонів та алхімічних гімнів десь у нижчих сферах підквохтуватимуть "ко-ко-ко! квох-пок-пок!" А потім знову в обітєль - дірявим граалем сьорбати нектар амброзії, змішаний із смолою та сіркою...
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16.05.2022 19:22 Ответить
нахіба ця явка з повинною?
пропагандонам на радість?
наразі Європа за нас, США за нас, весь світ за нас.

якщо робити таке - піде хвиля "ну всьо нє так однозначно"
ТІЛЬКИ ЦЯ ХВИЛЯ БУДЕ ПІДКРІПЛЕНА РЕАЛЬНИМИ ФАКТАМИ.

НАМ ТАК МУЛЯЄ ЛЕНДЛІЗ ТА КОЛЕКТИВНА ДОПОМОГА КРАЇН ЄС?

буде таке творитися - дверцята допомоги зачиняться.
і тоді точно буде клямка.
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16.05.2022 19:29 Ответить
Ну тоді альтернативний варіант - акуратно спрямовувати енергію полонених у потрібний вектор, і нехай петушманять одне одного самостійно... їм до цього не звикати а нас у цей момент там не було
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16.05.2022 20:13 Ответить
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16.05.2022 20:05 Ответить
они и так всегда на швабрах и бутылках сидели ... теперь им дали волю оторваться на украинцах ...
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16.05.2022 17:30 Ответить
Немцы в 1941-45 не были зайками - Голокост, Хатынь, спаленные украинские села (как и Хатынь, только меньше было на слуху) -всего не упомнишь. Но все-таки 80-летних бабушек они не насиловали.
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16.05.2022 16:56 Ответить
Ну не знаю. Бабушка моей мамы рассказывала ей что немцы дарили всем шоколадки, никого не трогали. Потом пришли русские и начали повально всех девушек насиловать. Это в Николаевской области. Как у других не знаю
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16.05.2022 17:03 Ответить
Вони нікого не чипали в перші дні окупації - бо їм не чинили спротиву, а навпаки багато хто зустрічав з квітами. Та й вони самі поводили себе дійсно досить дружньо до місцевих: і про цукерки дітям багато від кого чув, і скотину ковгоспну - не крали - роздавали людям! А вже потім, коли їх погнали на захід з величезними втратами, з підключеними штучно створеними "партизанськими" загонами(їх на початку війни практично і не було - це черговий радянський міф) - вони стали звіріти і дійсно вже і цілі села спалювали, і людей бувало теж...
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16.05.2022 17:16 Ответить
Таки да. Одной из бабушек моей жены тоже шоколадки раздавали. А семья моего деда по отцу в Бабьем Яру почти в полном составе (6 из 8).
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16.05.2022 17:24 Ответить
ну немцы по сравнению с кацапами были просто божьими одуванчиками ... кацапы то и людьми никогда небыли !
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16.05.2022 17:28 Ответить
те саме розповідали. Німці як зайшли - дітям шоколадки давали, не стріляли і ніхто не був застрелений. Голокост щодо євреїв - то правда, бабуся так і розповідала. Всіх забрали і десь повезли, розстріляли далеко від села.
Прийшли совіти і почалося, забрали і повезли. Дехто вернувся з таборів в хрущовські роки, дехто пропав.
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16.05.2022 17:37 Ответить
А потім нащадки згвалтованих вперто чіпляються за мову окупанта, мовляв, "так істарічіскі слажилась".
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16.05.2022 18:04 Ответить
это у них мягко говоря не приветствовалось, связь с неарийской нацией
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16.05.2022 17:04 Ответить
Да. Помню, в одной книге, роман немки с поляком. Поляка повесили, немку в концлагерь.
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16.05.2022 17:26 Ответить
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16.05.2022 17:46 Ответить
ОРДНУНГ , мародёрство - равнозначно разложению армии, расстрел может провести только айнцзац команда или жандармерия и тд. Строили третий рейх с порядком и дисциплиной как в предыдущем
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16.05.2022 17:43 Ответить
Білоруську Хатинь спалили батальйон москалів і батальйон білорусів! Про це раніше Горбачов говорив
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16.05.2022 17:24 Ответить
Там спалили такие же как наше ДНР-ЛНР. Просто коллаборанты.
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16.05.2022 17:28 Ответить
А коли це лайно потрапляє в полон то воно таке св'яте...
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16.05.2022 16:56 Ответить
********* гнилозубі, дєті васкрєсєнья, довбані кармільци, сраний бабмас, розбомбити той сраний донецьк і луганськ нарешті за вісім років, зробити з нього Маріуполь, скільки можна терпіти тих кончених?
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16.05.2022 16:58 Ответить
Не будет прощения тому, кто простит русне их зверства.
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16.05.2022 16:58 Ответить
если русские - это дикари, мародеры и маньяки, то те, кто им прислуживает, вообще куча навоза...
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16.05.2022 17:00 Ответить
Просто про.бали , да дристовіч?
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16.05.2022 17:03 Ответить
Фашисткая армия насильников старушек 80+,
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16.05.2022 17:16 Ответить
*** ****, після звільненя Даунбасу, по прикладу країн Балтії, білі паспорти негромадян всім поголовно видати. Після 10 років зразкової поведінки, допуск до екзаменів на громадянство з володіння української мови та знаня Історії.
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16.05.2022 18:12 Ответить
Мразота з ЛДНР-клоаки ще гірша за кацапів.Цю наволоч в полон не брати-для обмінного фонду вони не потрібні.Утилізувати на місці,навіть якщо буде плакати і божитися що він любить неньку-Україну.
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16.05.2022 18:13 Ответить
Якби світ не був таким гіпертолерантним, дуже хотілося б тимчасово увімкнути режим фашистів - і кілька індустріальних об'єктів на Донбасі переобладнати для трохи інших цілей... Тобто: велику будівлю типу складу герметизуємо, трохи шаманимо з вентиляцією, і вуаля - можна запускати Циклон-Б. Поруч якусь велику піч апґрейдимо для зручного завантаження туди трупів.
І починаємо утилізацію мразоти з ЛДНР...
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16.05.2022 20:35 Ответить
Дядько корову тримає, а вони йому:- золото, брильянти, долари давай. От дебіли.
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16.05.2022 18:23 Ответить
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16.05.2022 23:44 Ответить
Была программа тебя ждут дома , кто не воспользовался , мы не виноваты .
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16.05.2022 18:34 Ответить
83-летнюю изнасиловать!!! это в голове не укладывается....
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16.05.2022 19:44 Ответить
Как и 9-ти летнюю, как и парнишку малолітнього...любое изнасилование не укладывается
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16.05.2022 23:46 Ответить
 
 