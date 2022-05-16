"У нас "ЛНР-ДНР" стояли. Магазинчик разграбили. От коров все молоко выпили. 83-летнюю бабку изнасиловали. Искали по домам доллары и золото", - жители освобожденных сел в Херсонской области. ВИДЕО
Жители небольших сел Красновка, Свободное, Каменка освобожденных от оккупантов в Херсонской области рассказали о бесчинствах захватчиков во время двухнедельной оккупации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, показания местных жителей зафиксированы в новом сюжете проекта "Український свідок".
Люди рассказывают о грабежах, изнасилованиях и мародерствах мобилизованных из "ЛДНР".
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- Однією з ключових проблем цієї війни є те, що люди з проросійськими настроями зараз здебільшого знаходяться у Європі. Ті, хто на виборах голосував за ватні партії, як-от ОПЗЖ, які при владі тут, де ми сьогодні знаходимося. Так от такі виборці сьогодні у тій же Польщі шукають російськомовні школи. Джерело:
Після цього можна сміливо відпускати полонених додому, хе-хе-хе. Свої ж згноять. Навіть рідний батя якщо не виломить із хати, то переселить у сортир чи під кровать. Корєша та шмари від'язикаються назавжди, усі на районі будуть ******* ногами і дрюччям, виб'ють зуби і змусять смоктати за першою вимогою...
А на тому світі навіть якщо потрапить до обіцяного ****** раю, то тільки у пєтушину обітєль. Це коли ангел-вертухай поведе всіх у Сфери співати осанну Саваофу - то півні замість священних тетраграматонів та алхімічних гімнів десь у нижчих сферах підквохтуватимуть "ко-ко-ко! квох-пок-пок!" А потім знову в обітєль - дірявим граалем сьорбати нектар амброзії, змішаний із смолою та сіркою...
пропагандонам на радість?
наразі Європа за нас, США за нас, весь світ за нас.
якщо робити таке - піде хвиля "ну всьо нє так однозначно"
ТІЛЬКИ ЦЯ ХВИЛЯ БУДЕ ПІДКРІПЛЕНА РЕАЛЬНИМИ ФАКТАМИ.
НАМ ТАК МУЛЯЄ ЛЕНДЛІЗ ТА КОЛЕКТИВНА ДОПОМОГА КРАЇН ЄС?
буде таке творитися - дверцята допомоги зачиняться.
і тоді точно буде клямка.
Прийшли совіти і почалося, забрали і повезли. Дехто вернувся з таборів в хрущовські роки, дехто пропав.
І починаємо утилізацію мразоти з ЛДНР...