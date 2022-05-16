"Мои родители смирились с тем, что я постоянно воюю. Они понимают, что это все ради Украины", - боец ВСУ Богдан. ВИДЕО
Историю пишут наши воины, именно они и никто другой, противостоят российским оккупантам.
Цензор.НЕТ публикует видео разговора с одним из героев российско-украинской войны - бойцом ВСУ Богданом, начавшим свой боевой путь в 2014 году и не покидающим его до сих пор.
"Мои родители смирились с тем, что я постоянно воюю. Они понимают, что это все ради Украины", - говорит воин.
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фашистів 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊