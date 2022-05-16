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Новости Видео Война
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"Мои родители смирились с тем, что я постоянно воюю. Они понимают, что это все ради Украины", - боец ВСУ Богдан. ВИДЕО

Историю пишут наши воины, именно они и никто другой, противостоят российским оккупантам.

Цензор.НЕТ публикует видео разговора с одним из героев российско-украинской войны - бойцом ВСУ Богданом, начавшим свой боевой путь в 2014 году и не покидающим его до сих пор.

"Мои родители смирились с тем, что я постоянно воюю. Они понимают, что это все ради Украины", - говорит воин.

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Ухман Михаил (236)


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Воює за те щоб не бути разом з оцими вилупками
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16.05.2022 17:04 Ответить
Все вірно - тільки РАЗОМ ми зможемо перемогти москальських катів і
фашистів 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
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16.05.2022 17:08 Ответить
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
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16.05.2022 17:23 Ответить
як він уявляє разом із продажними прокурорами мусорами олігархами міністрами..як разом із Каломойським чи Люською Арестович???..наївний пацан..
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16.05.2022 18:14 Ответить
 
 