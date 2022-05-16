"Мои родители смирились с тем, что я постоянно воюю. Они понимают, что это все ради Украины", - боец ВСУ Богдан. ВИДЕО

Историю пишут наши воины, именно они и никто другой, противостоят российским оккупантам.

Цензор.НЕТ публикует видео разговора с одним из героев российско-украинской войны - бойцом ВСУ Богданом, начавшим свой боевой путь в 2014 году и не покидающим его до сих пор.

"Мои родители смирились с тем, что я постоянно воюю. Они понимают, что это все ради Украины", - говорит воин.

Также смотрите: В ГСЧС показали последствия массированных обстрелов Луганской области. ФОТО