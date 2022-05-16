"3 миллиона забрали": Оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения, - перехват СБУ. АУДИО

Руководство РФ начало отбирать у оккупантов деньги, которые выдавали за легкие ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов Службой безопасности Украины.

"25 марта пацаненка в плечо ранило, ну, легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через пару дней выплатили 3 миллиона. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заживший. И у него эти 3 миллиона забрали, аргументируя тем, что ранение легкое", - рассказывает захватчик своей матери.

Поэтому советует ей передать эту информацию своему знакомому #блану, который также получил ранения в Украине и уже планирует потратить эти деньги.

"Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы, как минимум", - говорит оккупант.

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