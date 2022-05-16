В целях сохранения жизней весь гарнизон Мариуполя выполняет утвержденное решение высшего военного командования, - Прокопенко. ВИДЕО

Руководитель сил "Азова" на "Азовстали" Андрей Прокопенко записал видеообращение, где он рассказывает о новом приказе высшего военного командования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Twitter "Азова".

"Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и позволили украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров.

Ни одно вооружение не будет работать без профессиональных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии. В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - отмечается в сообщении.