В целях сохранения жизней весь гарнизон Мариуполя выполняет утвержденное решение высшего военного командования, - Прокопенко. ВИДЕО
Руководитель сил "Азова" на "Азовстали" Андрей Прокопенко записал видеообращение, где он рассказывает о новом приказе высшего военного командования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Twitter "Азова".
"Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и позволили украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров.
Ни одно вооружение не будет работать без профессиональных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии. В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - отмечается в сообщении.
‼️Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.— АЗОВ (@Polk_Azov) May 16, 2022
👇🏼 pic.twitter.com/9cSqDPuTkB
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Официальной информации с украинской стороны пока не было.
Видео: Rudenko; Mash"
Обмен пленных русских на раненых, но не пленных Азовцев ?!
Это как ???
Может всё-таки, чтобы тебя обменяли, ты неизбежно сначало попадаешь в плен или в Вашей альтернативной реальности как-то иначе ?!
Просветите, будь ласка !!!
Как понять меняют пленных русских на раненых, но не пленных украинцев ?
Типо раненые украинцы, прямо с Азовстали отправятся в госпиталь в Киеве ? - сомневаюсь.
По идее они отправятся в госпиталь к противнику и только потом их обменяют.
А это будет обмен пленными, так как нельзя попасть к противнику в госпиталь и остаться в статусе просто раненного.
Мне в каком-то смысле даже неловко, от того, что приходится писать прописные истинны.
Зе поставила москва керувати Україною через коломойшу.
(відео, з якого незрозуміло, де і з ким що відбувається - може бути фейком)
https://t.me/breakingmash/34871
те саме, з іншого ракурсу, брутальнішого
Кадры эвакуации из «Азовстали».
Сообщается, что происходит обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных. https://t.me/charter97_org/73135
https://t.me/zerkalo_io/44542
Ніхто і не думав про операцію по звільненню цих героїв?!
****, як же можна впасти так низько?!
КЛЮЧОВЕ СЛОВО - ТИЛ.
А якщо людей вивозять до ворога - це здача в полон.
А ось перевертня Зе не пробачу ніколи! У яку б рясу патріота цей блазень не вдягався!
Всі так розуміють ситуацію.