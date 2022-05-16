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В целях сохранения жизней весь гарнизон Мариуполя выполняет утвержденное решение высшего военного командования, - Прокопенко. ВИДЕО

Руководитель сил "Азова" на "Азовстали" Андрей Прокопенко записал видеообращение, где он рассказывает о новом приказе высшего военного командования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Twitter "Азова".

"Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и позволили украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров.

Ни одно вооружение не будет работать без профессиональных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии. В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - отмечается в сообщении.

‼️Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.
👇🏼 pic.twitter.com/9cSqDPuTkB

— АЗОВ (@Polk_Azov) May 16, 2022

Автор: 

Азов (810) Азовсталь (380) Прокопенко Андрей (16)


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Топ комментарии
+71
82 дні в оточені! При любому раскладі, ви ГЕРОЇ! Слава захисникам Маріуполя!
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16.05.2022 20:23 Ответить
+40
Все ж таки полон... Тримайтеся, хлопці!
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16.05.2022 20:20 Ответить
+38
Ніхто крім них самих не заробив собі права приймати рішення про їх долю. Раз так вирішили, значить треба зробити тільки одно - підтримати їх чим можна.
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16.05.2022 20:32 Ответить
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Страница 2 из 2
"Выяснилось, что из подвалов «Азовстали» эвакуировали тяжелораненых. Это была не сдача в плен, как об этом писали прокремлёвские СМИ, а обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных.

Официальной информации с украинской стороны пока не было.

Видео: Rudenko; Mash"
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16.05.2022 21:47 Ответить
Сами то понимаете, что пишите дичь ?
Обмен пленных русских на раненых, но не пленных Азовцев ?!
Это как ???
Может всё-таки, чтобы тебя обменяли, ты неизбежно сначало попадаешь в плен или в Вашей альтернативной реальности как-то иначе ?!
Просветите, будь ласка !!!
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16.05.2022 21:56 Ответить
Это цитата.Есть видео,не могу скопировать.Там парень умирающий и кацапские врачи вокруг носилок.Все, больше информации нет.
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16.05.2022 22:03 Ответить
Ссылку дайте, плиз
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16.05.2022 22:22 Ответить
Та что с ссылкой, хотя подозреваю и её не будет, что без

Как понять меняют пленных русских на раненых, но не пленных украинцев ?
Типо раненые украинцы, прямо с Азовстали отправятся в госпиталь в Киеве ? - сомневаюсь.
По идее они отправятся в госпиталь к противнику и только потом их обменяют.
А это будет обмен пленными, так как нельзя попасть к противнику в госпиталь и остаться в статусе просто раненного.

Мне в каком-то смысле даже неловко, от того, что приходится писать прописные истинны.
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16.05.2022 22:37 Ответить
В ДНР утверждают что в больницу Новоазовска. Потом возможно в Донецк.
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16.05.2022 22:59 Ответить
Так який був наказ? Чому наші медіамарафонці цілий день казали шо це фейки про білий прапор і таке інше? ОП - брехуни вонючі! Які умови? Всі Азовці (у т.ч. поранені) залишаються помирати, а ЗСУ та погранці здаються в полон?
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16.05.2022 21:49 Ответить
Знаючи зеленського він наказав оборонцям здатись. Не скажу, що зараз була можливість їх врятувати, але вона з'явилась би через місяць, або менше. Втім зеленский вирішив відправити Азовців на смерть, бо полон для них це смерть. Це державна зрада. Зеленський має відповісти за це, можливо навіть своїм життям, але не зараз, після війни. Просто не забувайте про це.
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16.05.2022 23:38 Ответить
..Ой не вірте москалям, продадуть, псяюхи..
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16.05.2022 23:55 Ответить
Ти там би і години не витримав, а хочеш, щоб вони ще місяць сиділи і повільно вмирали? Нащо? Маріупіль захопили. Не було сенсу їх просто губити
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17.05.2022 09:18 Ответить
Есть какая-то договоренность и боюсь она не в пользу Украины. Договариваться с террористами, ну такое.
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16.05.2022 21:57 Ответить
Также домовленність як і з вагнерівцями, Журавлем и тп
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17.05.2022 01:26 Ответить
Так шо там за многоходовочка от Зели? Мц отдаем им военнопленных орков а они забирают в плен наших раненых в ОРДЛО? В чем выгода Украины? Только не говорите шо Зеля поверил Пуйлу что орки не сильно будут издеваться над пленными и возможно даже будут лечить.
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16.05.2022 22:00 Ответить
Є в мене одна здогадка, тільки моя -
Зе поставила москва керувати Україною через коломойшу.
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16.05.2022 22:13 Ответить
Если это так, то Москва переиграла Запад, который сейчас вливает в это дело колоссальные ресурсы
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16.05.2022 22:18 Ответить
Так и было, двойной агент. Но сейчас Зе уже полностью под западом.
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16.05.2022 22:41 Ответить
це давно не здогадка, а ціла купа фактів - 3 роки поспіль зелена шобла під керівництвом Бєні вела Україну на заклання московській орді і все б у них з ху..лом вийшло, якби не Армія, реформована у 2014-2019 роках та сила духу нашого народу...
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17.05.2022 00:02 Ответить
Вот это у вас скорость мышления... Это было понятно еще до самих выборов. А вот какой пистес за этим последует, думаю был непонятен никому.
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17.05.2022 01:01 Ответить
Керована капітуляція
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17.05.2022 01:27 Ответить
Якщо добре подивитись і проаналізувати всі кроки введення зе на преза - це довготривала і підготовлена робота рашки....так що то не тільки Ваша догадка. А все починалось з голобородька-такого собі "крутого і правдивого" пацана з народу...і народ клюнув. Ну а вже решта-діло техніки і піару...і грошей.
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17.05.2022 07:30 Ответить
Нажаль Зе клоуну на це плевати, на словах він патріот, без камери совкодрочер.
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16.05.2022 22:12 Ответить
СЛАВА ПОЛКУ АЗОВ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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16.05.2022 22:21 Ответить
Тільки , що по телебаченню сказали(Португальському), що везуть ранених в Новоазовськ а потім в Туреччину, чому в Україні про це не говорять???
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16.05.2022 22:33 Ответить
Тому шо неудобно.
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16.05.2022 22:57 Ответить
🤔
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16.05.2022 23:43 Ответить
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16.05.2022 22:37 Ответить
Тобто,я так зрозумів,замість того,щоб поранені просто здались в полон дирляндії,ми віддали полонених кацапів в обмін на те,що поранені здались в полон дирляндії??? Оріґінальнєнька... Впізнаю креативщиків з 95 кварталу...
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16.05.2022 22:48 Ответить
Ты дурненький? С чего ты взял, что в плену с раненными нормально обращались бы, а не пустили в расход как обузу?
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16.05.2022 22:59 Ответить
Це ти дурненький. З чого ти взяв,що зараз з ними будуть поводитись нормально ?
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16.05.2022 23:09 Ответить
С того, что они за это получат своих пленных, а не нихрена.
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16.05.2022 23:42 Ответить
срать им на своих пленных
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17.05.2022 00:53 Ответить
Давайте не писать надумане. Було написано досить прозрачно що тяжко ранені будуть врятовані, але це не сподобається українцям. Про защитників в строю це не поширується,хоча зе сказав полон так полон,ми хорошо міняєм .Рішення Азовсталі поважаю і підтримую,лиш би вони залишилися живими. Хотя це під контролем світу
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16.05.2022 22:50 Ответить
Виходить щоб їх отравили в Новоазовськ ми віддали їхних полонених,а щоб забрати з відти віддамо ще раз.Цікава аріфметика.Мені не шкода полонених орків за наших героїв.Мене бентежить чому парашка зразу не запросила двох за одного тай і віддала б.Навіщо відвезли хлопців в Новоазовськ.Це їм для чогось потрібно,і зная ціх тварюк хвилююсь за хлопців.Щось кацапи задумали,а наш дебіл по пораді дерьмака мог і купитись.
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16.05.2022 23:11 Ответить
Думаю тому, що там є порт. Туди може зайти військовий корабель третьої країни, Туреччини для прикладу і забрати їх.н
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16.05.2022 23:17 Ответить
Новоазовск- не порт. Туда шаланда максимум причалит, очень мелко.
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17.05.2022 06:36 Ответить
не знав...
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17.05.2022 09:30 Ответить
Для Азову полон = смерть, їх стратять. За це несе відповідальність Зе і він має за це відповісти життям. Але після війни
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16.05.2022 23:40 Ответить
Все защитники Мариуполя город обороняли геройски. 80 дней в окружении до них не смог продержаться никто. Слава им! Погибшим вечная память...
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16.05.2022 22:54 Ответить
"Первых тяжелораненых азовцев привезли в ДНР"

(відео, з якого незрозуміло, де і з ким що відбувається - може бути фейком)
https://t.me/breakingmash/34871
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16.05.2022 22:55 Ответить
хоча... що ми знаємо про глум і тлум...

те саме, з іншого ракурсу, брутальнішого

Кадры эвакуации из «Азовстали».

Сообщается, что происходит обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных. https://t.me/charter97_org/73135
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16.05.2022 22:57 Ответить
Так выглядит эвакуация украинских военных с территории «Азовстали» - фото Reuters
https://t.me/zerkalo_io/44542
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16.05.2022 23:34 Ответить
Тобто, всі ці розмови про «я занімаюсь етім вопросом каждий дєнь» були просто брехнею?!
Ніхто і не думав про операцію по звільненню цих героїв?!
****, як же можна впасти так низько?!
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16.05.2022 22:59 Ответить
А що б ти зробив, герой?
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17.05.2022 09:21 Ответить
https://t.me/astrapress/4937
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16.05.2022 23:07 Ответить
Новоазовськ це порт. Порт на території окупованій РФ. Якщо вивозять саме туди,то чи не передбачає ця домовленість подальшу передачу наших вояків третій країні?
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16.05.2022 23:14 Ответить
Тяжелораненых нужно сначала подготовить к транспортировке. Поэтому сначала в больницу везут. Врачи должны оценить их состояние и чтобы у них в дороге было необходимое оборудование и специалисты. Поэтому сразу в порт их бы не повезли.
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16.05.2022 23:25 Ответить
Ілловайськ 2 Ми їх уже точно не побачимо
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16.05.2022 23:36 Ответить
Боюся, що зе скоїв,який,небудь,черговий ляп...
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16.05.2022 23:51 Ответить
Боневтік вбивця,й кат гірший карли???
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16.05.2022 23:58 Ответить
Зеленський сволота! Зганьбив Азов та витер ноги😡 як можна в полон здаватись? З вас кацапи сміятись тепер будуть
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17.05.2022 00:01 Ответить
Лучше сдохнуть, что ли? Сам с ними местами поменяться не желаешь?
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17.05.2022 00:38 Ответить
Тебе лучше сдохнуть. Без что ли. Вместе с зеленой шоблой
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17.05.2022 00:54 Ответить
Вірую, що найвеличніший політик ********** це Зеленський і Єрмак - пророк його.
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17.05.2022 01:28 Ответить
Я смотрю тут много желающих пойти на ротацию бойцов из Азовстали. Только с диванов сначала подняться нужно твар
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17.05.2022 01:42 Ответить
Спочатку про мости з Криму?
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17.05.2022 02:00 Ответить
зе - лох і чмо
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17.05.2022 02:39 Ответить
Визначення слова " евакуація" - "Виведення з місцевості, що перебуває під загрозою нападу ворога або стихійного лиха, з театру воєнних дій у ТИЛ населення, поранених, полонених, а також матеріальних засобів.

КЛЮЧОВЕ СЛОВО - ТИЛ.

А якщо людей вивозять до ворога - це здача в полон.
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17.05.2022 02:27 Ответить
ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ УКЛІННА ПОДЯКА та СЛАВА! Щоб не трапилось - ГЕРОЇ НАВІКИ! Їх подвиг, жертовність, відданість Україні - СВЯЩЕННі! Країна перед ними у боргу!

А ось перевертня Зе не пробачу ніколи! У яку б рясу патріота цей блазень не вдягався!
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17.05.2022 03:05 Ответить
очень правильное и грамотное решение. защитники Мариуполя герои! они ещё повоюют за Украину!
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17.05.2022 03:53 Ответить
Сколько руzzких ботов навалило. Зрада, мля. Кто то знает какие были условия? Кто вышел, как вышел, что с ними будет, на что поменяли? Зато все повторяют бред руzzких ботов. Что может быть хуже чем быть тяжело раненым, не иметь никакой медицины и мучаться от боли каждую секунду? В самом крайнем случае даже если раненых оставят в этот днр, их рано или поздно поменяют и большинство останется жить. Если их убьют, то даже страны как Китай начнут задавать вопросы. Не думаю что х*йло на это пойдёт тем более что все знают сколько человек увезли и известны имена каждого. Дождитесь деталей прежде чем раскручивать зраду и вестись на руzzких ботов.
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17.05.2022 03:54 Ответить
Какие там срю боты.. Всё соевые.
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22.05.2022 01:11 Ответить
А ЖИТТІВ КОГО В ЯКОЙ МІСЦЕВОСЦІ !??
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17.05.2022 06:27 Ответить
ГЛАВНОЕ В ВОЙНЕ - УБИТЬ ВСЕХ ГЛАВНЫХ !)
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17.05.2022 06:30 Ответить
Если бы Брестскую крепость обороняли наши хлопці, то останній постріл вони б зробили 8/05/45
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17.05.2022 07:52 Ответить
Хлопцям наказали здатись.
Всі так розуміють ситуацію.
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17.05.2022 09:22 Ответить
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