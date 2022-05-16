Под Макаровом найдены захоронения жертв российских оккупантов, среди погибших - гражданин Чехии. ВИДЕО
В Бучанском районе полиция Киевщины обнаружила и осмотрела тела трех убитых российскими оккупантами мирных лиц. Захоронение нашли по обе стороны дороги неподалеку от Макарова, где в период боевых действий размещались позиции россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киевской области.
В сообщении отмечается: "В яме находились тела трех мужчин, среди которых один иностранец. Погибшие были расстреляны оккупантами в разные части тела. Наряду с захоронением обнаружили растяжку с гранатой "Ф-1", которую оставили оккупанты.
"Два человека были убиты в голову, один человек в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – это гражданин Чехии. Есть его соответствующие данные. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде. Мы будем искать при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины", - сообщил с места происшествия Андрей Небитов
Установлено, что гражданин Чехии еще до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал в наше государство помогать в качестве волонтера. 3 марта иностранец перестал выходить на связь. На родине у 49-летнего иностранца оставались жена и брат.
Также неподалеку села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя. Жертвой оккупантов стал находившийся на пенсии бывший оперативный работник органов внутренних дел. В период оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Как оказалось, солдаты российской федерации раздели мужчину и расстреляли. Погибшего похоронили на поле рядом с боевыми позициями агрессоров.
"Это очередной факт, подтверждающий, что российские военные похищали людей даже из собственных домов. На теле погибшего криминалисты обнаружили следы пыток. Четко зафиксировали также и наличие огнестрельных ранений в область туловища" - рассказал начальник полиции Киевщины".
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