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Войска РФ нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине. Есть погибшие, много раненых, – Чаус. ВИДЕО

Войска РФ нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня не доброе утро на Черниговщине. Рано утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Сейчас там работают спасатели ГСЧС и правоохранители. Предварительно есть погибшие и многие ранены", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня зафиксировано 8 обстрелов с территории РФ приграничных районов Черниговщины и Сумщины, - МВД

Отметим, что в поселке работает 169 учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого.

армия РФ (19885) ракеты (3634) Черниговщина (1486) Чаус Вячеслав (51)


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Топ комментарии
+63
почему до сих пор нет ударов по сопредельной территории на расии? понятно, это объясняют военной тайной... но и не отвечать - это потакать врагу с его действиях... война закончится победой, а отвечать придется все-равно...
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17.05.2022 08:36 Ответить
+36
Це відповідь одному не надто мудро у державному діячу про "мільйон мобілізованих". Добре, що під Львовом без втрат. Але іноді декому краще жувати, якщо писок нічим зайняти.
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17.05.2022 08:39 Ответить
+32
поки не буде вогонь у відповідь, от так будуть постійно обстріли.
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17.05.2022 08:36 Ответить
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ППО та ПРО дещо різні комплекси не знаходите? Чи у Вас над головою літаки літають? Ракети ППО теж вже пристосувалися збивати, але далеко не всі. Ефективність значно нижча. Тому така ситуація.
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17.05.2022 10:02 Ответить
я бачу шо ви не "місцевий" судячи по проксі , так от вам поясню , шо людям в Харкові, Охтиркі, Одесі, Кременчукі , Львові абсолютно пох як написано "ппо" чи "про"..
І так у нас над головою літають літаки -Одеса, Харьків, Краматорськ...
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17.05.2022 10:51 Ответить
сколько бойцов у нас погибло и получили ранения при обстрелах казарм..., а ведь уже 83 день войны, никаких ночевок в казармах не должно быть, особенно во всяких учебных центрах и прочих местах в тылу...., за время полномасштабной войны уже можно было отрыть убежища на любую глубину и обустроить их - это жизни наших военных и это забота о них не на словах, а на деле...
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17.05.2022 09:33 Ответить
Я теж здивований. Я вчився на військовій кафедрі - нічого особливо не робили: вивчали техніку та читали книжки. Я запамʼятав головне правило: гармата вийшла на позиції - відділення копає окоп. І так кожного разу щодо зміни позиції. Ночувати - тільки в окопах та бліндажах.
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17.05.2022 10:53 Ответить
Зе клоун мабуть знову в очко ліліпутіну заглядає, мир дуже хоче побачити.
Прокляття 2019 в дії, хтось ще вважає що він воює
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17.05.2022 10:46 Ответить
Відповідь, відповідь... і сміх, і гріх. Повірте якщо хоч один град лупоне з нашої сторони - зразу і санкції знімуть, і зброю заберуть, і ще й терористами нас оголосять) Притому так вони довго розкачуються, думають... Ато відразу за 5 хвилин вже все буде підписано) щось вже нема віри нікому
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17.05.2022 12:22 Ответить
брехня кацапская
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17.05.2022 12:23 Ответить
А хто буде відповідати за службову халатність? У нас вже сотні військовослужбовців загинули під завалами в казармах у Архтирці, Яворові, Миколаїві, зараз от в Десні.
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17.05.2022 14:11 Ответить
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