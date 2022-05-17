Войска РФ нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине. Есть погибшие, много раненых, – Чаус. ВИДЕО

Войска РФ нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня не доброе утро на Черниговщине. Рано утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Сейчас там работают спасатели ГСЧС и правоохранители. Предварительно есть погибшие и многие ранены", - отметил он.

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Отметим, что в поселке работает 169 учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого.