Войска РФ нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине. Есть погибшие, много раненых, – Чаус. ВИДЕО
Войска РФ нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня не доброе утро на Черниговщине. Рано утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Сейчас там работают спасатели ГСЧС и правоохранители. Предварительно есть погибшие и многие ранены", - отметил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня зафиксировано 8 обстрелов с территории РФ приграничных районов Черниговщины и Сумщины, - МВД
Отметим, что в поселке работает 169 учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого.
Топ комментарии
+63 Joshua Merlin
показать весь комментарий17.05.2022 08:36 Ответить Ссылка
+36 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий17.05.2022 08:39 Ответить Ссылка
+32 Bob Fayn
показать весь комментарий17.05.2022 08:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І так у нас над головою літають літаки -Одеса, Харьків, Краматорськ...
Прокляття 2019 в дії, хтось ще вважає що він воює