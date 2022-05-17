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Оккупанты всю ночь обстреливали Горcкую громаду. Дома пылали целыми улицами, - Гайдай. ВИДЕО

В результате обстрелов российских оккупантов были разрушены дома жителей Горной общины на Луганщине. Россияне не прекращают огонь и сейчас.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью в Горском и Золотом ни минуты не было тихо. Рашисты из артиллерии обстреливали все населенные пункты громады, разрушены около 20 жилых домов. После прилетов снарядов здания занимались - были многочисленные пожары, которые невозможно тушить из-за неумолкающих обстрелов", - говорится в сообщении .

Как отмечают в ОВА, обстрелы не прекращаются и сейчас люди вообще не выходят на улицу, постоянно находятся в укрытиях.

Также смотрите: Вечерний бой в Боровском принес врагу потери. В Сиротином и Горском оккупанты отступили, - Гайдай. ФОТО

"Информация о погибших и раненых уточняется. Эвакуация из Горской громады сегодня состоится, гуманитарные грузы также будут доставлены", - подчеркнул Сергей Гайдай.

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обстрел (28205) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6517)


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Ну шо, построили дороги, п.доры? Тарана еще назначили в Словению, это как издевка - оно ничего не закупало для ВСУ, а Словения дала кучу оружия. плевок такой, мерзенький со стороны президента Елдака, или у кого там прорва "советников" то?.
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17.05.2022 09:59 Ответить
Війна випалених міст і сіл. Оптимізму мало. Не пишіть більше,що ворог слабкий,не обеспечений, без мотивації. Ворог іде по плану спалити все і на сьогодні робить це успішно.
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17.05.2022 10:04 Ответить
вот. наконец-то самый нормальный камент. ура-патриотизмом ничего не добиться.
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17.05.2022 10:08 Ответить
Эт точно❗Саранча идёт и уничтожает все живое❗
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17.05.2022 10:10 Ответить
Ну так Путін зрозумів що України йому не бачити і Тому вирішив її знищити, спалити вщент, спопелити, розбити, щоб тут не залишилося шматка землі живого. А Зеленський сказав, що це нічого страшного, Це вони бомбять від безсилля. Зла не вистачає.
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18.05.2022 06:27 Ответить
Я одного не розумію : навіщо , замість воювати з ЗСУ , які массово знищують та калічать окупантів , російські фашисти знищують будинки мирного рускаязічнава насєлєнія , яке всі ці 30 років голосували за проросійські партії , обирали в парламент найогидніших виродків та нелюдів , називали вулиці та площі своїх міст ******************* назвами (московська , жукова , пушкіна і т.п.) , та ще й молитися ходили до педофілів і терористів з банди гуні московського , вважаючи їх "церквою" . Оцього я ніяк не второпаю . Але знаю одне : кожен вбитий росіянин - це крок людства до миру , щастя та добробуту . Крок до Перемоги світу людей над виродками .
Тож Слава Україні , Слава ЗСУ , Слава Нації та Слава Героям . Ну і смерть рашистам .
Все буде Україна ! 🇺🇦😎👍
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17.05.2022 11:40 Ответить
Ось так виглядає захист русского населения.Пора захищати Курську Белгородьску і інші області в такому дусі.
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17.05.2022 15:30 Ответить
 
 