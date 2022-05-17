Оккупанты всю ночь обстреливали Горcкую громаду. Дома пылали целыми улицами, - Гайдай. ВИДЕО
В результате обстрелов российских оккупантов были разрушены дома жителей Горной общины на Луганщине. Россияне не прекращают огонь и сейчас.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью в Горском и Золотом ни минуты не было тихо. Рашисты из артиллерии обстреливали все населенные пункты громады, разрушены около 20 жилых домов. После прилетов снарядов здания занимались - были многочисленные пожары, которые невозможно тушить из-за неумолкающих обстрелов", - говорится в сообщении .
Как отмечают в ОВА, обстрелы не прекращаются и сейчас люди вообще не выходят на улицу, постоянно находятся в укрытиях.
"Информация о погибших и раненых уточняется. Эвакуация из Горской громады сегодня состоится, гуманитарные грузы также будут доставлены", - подчеркнул Сергей Гайдай.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тож Слава Україні , Слава ЗСУ , Слава Нації та Слава Героям . Ну і смерть рашистам .
Все буде Україна ! 🇺🇦😎👍