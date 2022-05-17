Оккупанты всю ночь обстреливали Горcкую громаду. Дома пылали целыми улицами, - Гайдай. ВИДЕО

В результате обстрелов российских оккупантов были разрушены дома жителей Горной общины на Луганщине. Россияне не прекращают огонь и сейчас.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью в Горском и Золотом ни минуты не было тихо. Рашисты из артиллерии обстреливали все населенные пункты громады, разрушены около 20 жилых домов. После прилетов снарядов здания занимались - были многочисленные пожары, которые невозможно тушить из-за неумолкающих обстрелов", - говорится в сообщении .

Как отмечают в ОВА, обстрелы не прекращаются и сейчас люди вообще не выходят на улицу, постоянно находятся в укрытиях.

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"Информация о погибших и раненых уточняется. Эвакуация из Горской громады сегодня состоится, гуманитарные грузы также будут доставлены", - подчеркнул Сергей Гайдай.