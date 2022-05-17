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Бойцы-аэроразведчики корректируют огонь артиллерии по вражеской переправе: "Хотели преодолеть Северский Донец, но кормят карасей". ВИДЕО

Бойцы пограничной аэроразведки удачно корректировали огонь артиллеристов, уничтоживших вражескую понтонную переправу через Северский Донец.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент записи работы разведчиков опубликован в соцсетях.

"Враг хотел преодолеть Северский Донец, а кормит карасей", - пишет автор публикации в комментарии.

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армия РФ (19885) уничтожение (7383) Северский Донец (41)


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Топ комментарии
+19
Вряд ли, сомики или рачки, вот эти падаль любят.
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17.05.2022 11:09 Ответить
+17
Карасям нарешті теж перепало.
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17.05.2022 11:20 Ответить
+15
русня это не только удобрение но и корм рыбам
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17.05.2022 11:07 Ответить
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Фу, не їстиму тепер карасів(
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17.05.2022 11:04 Ответить
Так-то карась не хищник, падаль врядли будет есть. Другое дело окунь, щука или судак
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17.05.2022 11:08 Ответить
Вряд ли, сомики или рачки, вот эти падаль любят.
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17.05.2022 11:09 Ответить
линок теж
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17.05.2022 17:36 Ответить
Слова іхтіолога-головного спеціаліста рибгоспу: "Дохлятину їсть будь-яка риба Навіть карась (золотий) Все залежить від ступеню розкладення м"яких тканин трупа!"
До речі - окунь, щука і судак їдять лише живу здобич Сом, вугор і минь їдять переважно дохлятину А "коропові" вживають напіврозкладені тіла
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17.05.2022 11:17 Ответить
Тільки в мене склалось враження, що іхтіолог-головний спеціаліст рибгоспу мав додатковий непоганий підтробіток за непублічну процесію зникнення "глухарів"?
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17.05.2022 12:46 Ответить
іхтіолог поєднав хобі і професію.
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17.05.2022 19:48 Ответить
Азовці з літерою Z, перейшов на бік русні?
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17.05.2022 11:21 Ответить
Видел номер на жигуле 1488 у себя в городе. хозяин даже наверное не в курсе, какой козырный номер у него на тачке, это не сраные четыре семерки
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17.05.2022 11:26 Ответить
Кацап, ти хоч розумієш, що всю твою хрюканіну тут оперативно потруть? Вимальовування пальцем зеток на стінах сортиру твого рідного ************* було б значно продуктивнішим.
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17.05.2022 11:27 Ответить
русня это не только удобрение но и корм рыбам
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17.05.2022 11:07 Ответить
Швидше ракам!! Раки будуть завбільшки як лангуст!!!!))))
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17.05.2022 11:20 Ответить
УНИАН. Новини в Новосибирской области пылает химзавод.https://1plus1.video/unian-novosti/2022-god/maj-2022-pid-novosibirskom-gorit-himzavod
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17.05.2022 11:09 Ответить
Теперь Байрактары и туда долетают?
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17.05.2022 11:24 Ответить
Впізнаю цей голос
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17.05.2022 11:12 Ответить
Ну такі не карасів, а сомів та раків.
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17.05.2022 11:13 Ответить
Щось я не розумію, нам німці передали важку бронетехніку чи не передали? Те ж стосується голландців, італійців та інших, хто обіцяв
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17.05.2022 11:13 Ответить
Давай про флагаман ЧФ мордви щось.
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17.05.2022 11:23 Ответить
Карасям нарешті теж перепало.
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17.05.2022 11:20 Ответить
Боюсь что бедны карасям там тоже трындец после таких артобстрелов.
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17.05.2022 11:26 Ответить
та досить вже про той Сіверський Донець. Що, нічого нового хорошого немає?
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17.05.2022 11:30 Ответить
Давайте про екологію. Кацапів так багато знищили, що це загрожує екології.
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17.05.2022 11:47 Ответить
Бережи Вас Збройні сили України Господь! Вы справжні герої!
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17.05.2022 12:06 Ответить
Добре синку, добре ...
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17.05.2022 12:56 Ответить
1941 рік, Манштейн поставив завдання своєму корпусу за 5 днів досягти Даугавспілса. Справились за 4.5 днів, міст уцілів, утворили плацдарм. ЧА кинулася знищувати сам плацдарм, Кинули 3 полки ВТА (морські), Цілий день збивали літаки, ВТА втратила 65 одиниць, німці 4 месери. А атакуюча піхота два рази пішла на приступ і втекла. Начальник штабу СЗФ здався в полон, 50 років мовчали, тільки самі авіатори в мемуарах проговорились. Солонін хвацько описав події і профбезпорадність летунов. За три дні Манштейн підтягнув війська і пішов далі. А для захоплення мосту використали передовий розвідзагін і роту з полку "Бранденбург".
а ще Манштейн вирішив, якщо за пять днів не захоплять переправу, то далі будуть бої за неї. А тут рузге хвацько дві бригади понтонерів кинули, одночасно БТГ і "вперед" а їх давно бачили і ...... Покрошили славно. Сам Герасимов рішав з Главверхкомом.
в 1943 році ЧА так само переправлялась в районі Козачої Лопані, сім днів наводили переправу, а їх методично крошили. так і ненавели.
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17.05.2022 14:12 Ответить
На даль це старе відео( ще першого разу
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22.05.2022 21:20 Ответить
Так це ж було вже!
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22.05.2022 23:14 Ответить
 
 