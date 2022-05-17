Бойцы-аэроразведчики корректируют огонь артиллерии по вражеской переправе: "Хотели преодолеть Северский Донец, но кормят карасей". ВИДЕО
Бойцы пограничной аэроразведки удачно корректировали огонь артиллеристов, уничтоживших вражескую понтонную переправу через Северский Донец.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент записи работы разведчиков опубликован в соцсетях.
"Враг хотел преодолеть Северский Донец, а кормит карасей", - пишет автор публикации в комментарии.
Топ комментарии
+19 Дмитрий Гайдарченко
показать весь комментарий17.05.2022 11:09 Ответить Ссылка
+17 MausMike
показать весь комментарий17.05.2022 11:20 Ответить Ссылка
+15 Шимус
показать весь комментарий17.05.2022 11:07 Ответить Ссылка
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До речі - окунь, щука і судак їдять лише живу здобич Сом, вугор і минь їдять переважно дохлятину А "коропові" вживають напіврозкладені тіла
а ще Манштейн вирішив, якщо за пять днів не захоплять переправу, то далі будуть бої за неї. А тут рузге хвацько дві бригади понтонерів кинули, одночасно БТГ і "вперед" а їх давно бачили і ...... Покрошили славно. Сам Герасимов рішав з Главверхкомом.
в 1943 році ЧА так само переправлялась в районі Козачої Лопані, сім днів наводили переправу, а їх методично крошили. так і ненавели.