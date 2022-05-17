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"Заменить механически одну бригаду на другую невозможно из-за разных уровней боеспособности", - Бутусов о проблеме ротации на передовой. ВИДЕО

Механическая замена на передовой одного подразделения на другое в нынешних условиях невозможна из-за разного уровня боеспособности украинских военных формирований.

Как отмечает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, именно это главная причина в задержках или отсутствии ротаций на передовой. Бутусов считает, что со временем эта проблема решится – количество перерастет в качество, ведь сейчас люди, взявшие в руки оружие, проходят обучение и получают боевой опыт.

"Что показала эта война? Количество не имеет значения, значение имеет качество. У нас большая куча людей с автоматами, но люди с автоматами, к сожалению, не армия. На современном поле боя ключевой критерий - боеспособность. Для проведения ротаций боеспособность подразделений имеет быть сопоставимой. У нас большая армия, но на передовой ведут боевые действия относительно небольшое количество военных-профессионалов. Прежде всего это - кадровые военные, имеющие мотивацию и оружие для выполнения боевых задач.Это война профессиональных мотивированных людей, а не война массовых армий. без подготовки, определенного уровня боеспособности, без боевого опыта и анализа этого опыта заменить механически одну бригаду на другую невозможно. Поэтому сейчас кадровые бригады, несущие на себе основную боевую нагрузку практически незаменимы. Их усиливают, увеличивают плотность обороны... Численность не является определяющей для нанесения огневого поражения противнику... Пока мы не начнем повышать боеспособность других подразделений, ситуация не изменится... Мы наращиваем количество войск. Это позволяет нам контролировать периметр границ с Россией и Беларусью и иметь везде, где нужны какие-то силы. Эти люди проходят обучение, получают боевой опыт и через некоторое время это количество перейдет в качество и появится возможность производить ротации", - говорит Бутусов.

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ротация (261) Бутусов Юрий (4390)


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Топ комментарии
+20
Юра , объясни, пожалуйста, почему опять шастают ,как раньше в Лугандон, теперь в Запорожской области , шо за зелёные коридоры , для полива цветов 💐 в Мелитополе и Энергодаре И что , с Азовцами ,которых забрали на оккупированую территорию, либо они едут сюда , либо .... они пройдут Ад . О чем Зеленский договорился, и во шо это нам обойдётся, . Вам не кажется, шо шото не так
.
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17.05.2022 14:47 Ответить
+17
1. Кто-то слышал о "ротациях" во время 2-й мировой?
2. Почему надо менять сразу всю бригаду? Почему этого нельзя сделать по-батальонно? Или даже по-ротно?
3. Если Бутусов хотел сказать об отвратительном уровне подготовки в учебках, то так и надо говорить, а не размазывать сопли по асфальту. Такая проблема есть и она очень серьезная.

Лозунги "Не критикуйте командование ВСУ" - это не про Украину и украинцев. Мы не тоталитарный, рабский Мордор и никогда им не станем. Речь о реальной проблеме, которая угрожает нашей победе. Есть проблема - её надо публично озвучивать и решать. Без публичной огласки, никто и ни хера не пошевелиться.
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17.05.2022 15:20 Ответить
+16
Гетманцева надо заменить...причем Срочно...этот баран все загубит в экономике...
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17.05.2022 14:59 Ответить
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Тому потрібно,це робити немеханічно. Варіантів безліч
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17.05.2022 14:41 Ответить
Юра , объясни, пожалуйста, почему опять шастают ,как раньше в Лугандон, теперь в Запорожской области , шо за зелёные коридоры , для полива цветов 💐 в Мелитополе и Энергодаре И что , с Азовцами ,которых забрали на оккупированую территорию, либо они едут сюда , либо .... они пройдут Ад . О чем Зеленский договорился, и во шо это нам обойдётся, . Вам не кажется, шо шото не так
.
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17.05.2022 14:47 Ответить
Зеля нас сдаёт вот, что не так
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17.05.2022 14:58 Ответить
головне щоб самі себе не здали, ну що за депресія? і що воно дасть, якщо сидіти і повторювати ми в сраці, нас здали і тому подібне нікому не потрібне.
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18.05.2022 02:06 Ответить
кхм ... а самому че подумать никак .... вон уже новость пошла что вожак орчей думы хочет законодательно запретить обмен азовцев ... аккурат после вчерашнего дня ... совпадени? .... нихрена биба не договорился ... не знаю, правда или нет .... но орки пишут что была вынужденна здаться группа наших бойцов .... которая откололась от основного контингента и была в изоляции ... а нам эти бибины шестерки поднесли это как какой-то договор ... раненых повезли в госпиталь под контролем орков .... а остальных в лагерь для пленных ... вот и все
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17.05.2022 15:00 Ответить
Та щезни вже десь.
Грамотно пишеш, на відміну від інших, тупіщих ботиків.
Заробив вже грошиків?
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17.05.2022 17:42 Ответить
ну ясно, а до орків-то все ж у пана довіри більше, що вони там пішуть ніж до Президента, яким би вже він не був, це все ж таки Президент України.
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18.05.2022 02:08 Ответить
Чому до зрадників і ворожих консерв мала б бути якась довіра?
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18.05.2022 10:57 Ответить
В Маріуполі було скільки тисяч наших військових? Одні з найкращих наших частин просто не мали шансу воювати в повну силу і це ще нам аукнеться.
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17.05.2022 14:51 Ответить
Більше 5000 тисяч, як я чув від людей які наближені до главкома.
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17.05.2022 16:59 Ответить
Сдерживали силы в 5-7 раз их большие. 2 месяца.
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17.05.2022 22:20 Ответить
І запам'ятате, ми не націоналісти, ми ПАТРІОТИ. Забудьте слово націоналіст, кацапня його прирівняла до нацизму і багато хто в світі їм потакає. ВСУ, Азов це Патріоти.
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17.05.2022 14:53 Ответить
Націоналізм (у правильному розумінні) - це нормально і притаманне практично будь-якому народу. Навряд чи цього треба цуратись.
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17.05.2022 15:04 Ответить
Мені пох, шо кацапня думає. Тобі ні? Я на війні, значить, я націоналіст. А ти йди за карабльом!
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17.05.2022 15:05 Ответить
Ти точно на війні зараз?
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17.05.2022 17:29 Ответить
"Я на війні, значить, я націоналіст."

Якась логіка кацапська. Це саме вони вважають і тиражують скрізь, що проти них воюють тільки націоналісти. Між тим проти них воюють звичайні люди, які захищають свою країну від російсько-фашистськіх загарбників.
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17.05.2022 18:35 Ответить
і що не так, люди які захищають свою країну від загарбників, люди яким не по барабану, яка мова тут звучить, традицій якого народу тут зберігатимуться, це вже націоналізм. Протилежність націоналізму - космополітизм, тобто таке лайно "мой адрес не дом и не улица, мой адрес советский союз", бездомні, відірвані, не знають своїх предків, не належать ні до якого етнесу а традиція пити, красти, срати, знущатися, ну ще покуражитися.
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18.05.2022 02:13 Ответить
десь ми вже чули - давайте не провокувати, давайте заглянемо їм в дупу
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17.05.2022 16:41 Ответить
У тебя вата в голове пропитанная пропагандой России. В Украине Нация а не нарот. Народы живут в Северных Кореях а в свободной стране - НАЦИЯ. Если у тебя проблема со словом Националист то тебе не место в свободной стране. В США НАЦИЯ а не народ если ты не знал. Разница между патриотом и нациналистом очевидна: патриот защищает страну территорию а Националист НАЦИЮ то есть людей. Запомни это, совок.
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17.05.2022 20:39 Ответить
Брєд. Це у тебе в голові вата, втираєш всім свою масковську пропаганду. Вивчи значення термінів нація, народ, патріот, націоналіст, а тоді вже щось строчи. До твого відома, термін український народ застосовується навіть в Конституції.
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18.05.2022 11:07 Ответить
та начхати що вони і до чого прирівняють, це нація-фейк, у них все тільки імітація, нам що, тепер раком вставати кожен раз, як вони щось до чогось прирівнювати почнуть? А ось вони нашу мову солов"їну прирівняли до не хочу казати чого, там нам може тепер замовкнути на віки?
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18.05.2022 02:10 Ответить
это именно эта война показа .... или это с факт с падения Трои? ..... кхм .... странный текст от капитана очевидности

я скажу что показала это война, судя по куче видео и прочей информации - сидеть в посадках и земляных окопах в полметра глубиной, при налчии массовых и дешевых разведовательных дронов - это дохлый номер ...
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17.05.2022 14:54 Ответить
Головний зрадофіл форуму, покажи, як треба!
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17.05.2022 15:38 Ответить
можу показати як не треба
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17.05.2022 15:43 Ответить
Сколько можно молчать о сдаче территорий начиная с Крыма и заканчивая Мариуполем? Нет, это не захват ,а именно сдача ,пособничество агрессору.Как был сдан Донецк и Луганск Точно также был сдал Херсон,,Энергодар, Н.Каховка, Бердянск и Мариуполь. ЧТО ЕЩЁ ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ,ЧТОБЫ НАЧАЛИ ОБ ЭТОМ ОРАТЬ,СКОЛЬКО ЕЩЁ ДОЛЖНО БЫТЬ СМЕРТЕЙ?
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17.05.2022 14:55 Ответить
Ну орите. Что от этого измениться? Или вы хотите устроить гражданскую войну на радость рашистам? так они всех нас захватят.
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17.05.2022 15:37 Ответить
а что твоя зелешобла навечно пришла ? как только выбьем рашку - зеленскому придется идти на х..й если не захочет под суд
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17.05.2022 16:49 Ответить
Нажаль, якщо пасіонарії не "*******" зе-шоблу - бидлота-"какая_разніца" її вже не усуне на демократичних виборах, а таких - більшість...
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17.05.2022 22:39 Ответить
якщо би таких була більшість, взяли би русскіє Київ за три години, їм тільки доїхати треба б було. Але цього не сталося, бо більшість таких в підписчиках у арестовича.
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18.05.2022 02:15 Ответить
Яких ще «демократичних виборах»?
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18.05.2022 11:16 Ответить
Мають працювати відповідні державні органи по виявленню і усуненню зрадників і диверсантів від займаних посад, а не гражданскую войну
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18.05.2022 11:14 Ответить
Гетманцева надо заменить...причем Срочно...этот баран все загубит в экономике...
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17.05.2022 14:59 Ответить
нечего губить, к сожелению ... экономика, начиная с конца 90-хх, как была смесью олигархических магнатерий и пережитков совка с 40+% государственного участия ... так и осталась .... те реформы, что в Словакии, Чехии и Польше провели в конце 90-х и начале 2000-х ... у нас их даже нет в перспективе .... рынок земли только в 2020 году открыли с горем попалам! ... и то закон корявый до ужаса ... как и все у нас законы экономические ... ибо олигархическое лобби до усрачки боиться либерализации и конкуренции ... им нужно болото .... сВое болото
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17.05.2022 15:06 Ответить
не надо переводить стрелки на попередников - Гетманцев зло который наносит урон экономике и армии..
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17.05.2022 16:51 Ответить
Та кому ти відповідаєш?
Хіба не бачиш, хто це?
Єдиний грамотний і хитрий затесався і мутить воду вже більше місяця.
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17.05.2022 17:44 Ответить
я з вас зелебобіків у шощі 😆 ... як вам подобається ви мене лайками закидуєте до неможу ... як ні - то зразу кацап .... у вас принциповості як у хвойди з траси Одеса - Київ
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17.05.2022 21:53 Ответить
нема чого губити, є що лікувати, ну так олігархи бояться і не скільки лібералізації, скільки що у них віднімуть можливість протискати будь-які закони під себе.
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18.05.2022 02:17 Ответить
Це ти пиши своєму прєзєдентові, він у цьому майстер «протискати» закони під свій олігархат
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18.05.2022 11:20 Ответить
ох і пердаки розриває у ботів
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17.05.2022 15:00 Ответить
Оман не пройдет! не так ли зелебот?
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17.05.2022 16:52 Ответить
В чому проблема по 10 відсотків обертати постійно, збільшуючи тим самим боєздатність ?
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17.05.2022 15:14 Ответить
очень тяжело делать ротацию когда кругом бомбят.. а потери?
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17.05.2022 16:53 Ответить
1. Кто-то слышал о "ротациях" во время 2-й мировой?
2. Почему надо менять сразу всю бригаду? Почему этого нельзя сделать по-батальонно? Или даже по-ротно?
3. Если Бутусов хотел сказать об отвратительном уровне подготовки в учебках, то так и надо говорить, а не размазывать сопли по асфальту. Такая проблема есть и она очень серьезная.

Лозунги "Не критикуйте командование ВСУ" - это не про Украину и украинцев. Мы не тоталитарный, рабский Мордор и никогда им не станем. Речь о реальной проблеме, которая угрожает нашей победе. Есть проблема - её надо публично озвучивать и решать. Без публичной огласки, никто и ни хера не пошевелиться.
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17.05.2022 15:20 Ответить
1 - була. Підрозділи виводили і на відпочинок, і на поповнення і на переформування. Принаймі радянські - точно. Але виводили, коли в них залишалась критично мала кількість людей або техніки і зазвичай перед великими операціями. Під час боїв "місцевого значення" тупо вливали поповнення.
2 - управління. Ділянкою фронту керує командир бригади і штаб, а в одному селі сидить батальйон, командир полку чи комбриг якого знаходиться за 1000 км. Ми вже таке проходили в 14-му, коли невелику ділянку обороняла збірна солянка різних бригад та добровольців, а часто ще й підрозділи були цією самою солянкою.
3....
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17.05.2022 15:47 Ответить
никакая учебка не сравнится с реальным боем особенно в плане выживания
проблема ротации в одном в потерях - бригады вынуждены пополнять а не заменять..
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17.05.2022 16:55 Ответить
Було, звалось "побивка" - від слова "побути".
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17.05.2022 22:35 Ответить
у німців теж була, вони у відпустку їздили, офіцери їхні. Що до проблем, ясно що будуть проблеми, ми маємо за два місяці робити те, що мало би робитися рік два, і про це пан Юрій теж казав, чому не можна поротно чи ще якось, мабуть тому що бригада це добре організований колектив, якщо якась його частина ще не достатньо досвідчена це не корисно для всіх.
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18.05.2022 02:22 Ответить
якщо б не було можливості механічної ротації поламаного асвальтоукладчика ,то як можна поповнити офшорний рахунок,або заасфальтувати пару метрів дороги?в обох випадках і в армії є відповідальний і як правило один і той самий
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17.05.2022 15:29 Ответить
СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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17.05.2022 15:58 Ответить
"Це війна професійних вмотивованих людей, а не війна масових армій"

А я б сказав - це війна професійних вмотивованих українців, проти масової армії свинособак
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17.05.2022 17:39 Ответить
Нам ще потрібні наші дрг. Диверсії в тилу ворога не потребують ленд лізів. Малі команди до 5людей не потребують довгого і нудного злагодження. А якщо в тил ворога відправляти кадрових військових - то для ротацій і злагодження основних бригад це відтік кадрів! У наших людей золоті руки і імпровізація і відвага на вищому рівні!
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17.05.2022 21:09 Ответить
Вот вы открыли истину. Думаете, раньше вас никто не догадался?
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17.05.2022 22:22 Ответить
Да будущее за профессиональными армиями, Бутусов правильно пишет.
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18.05.2022 09:03 Ответить
Одне речення: "кількість переросте в якість,"

Наступне речення: "Що показала ця війна? Кількість не має значення, значення має якість."

так шо там з кількістю, має значення чи ні? народ волнуєццо
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18.05.2022 09:49 Ответить
Юрій от ви буваєте на передовій в умовах далеко не комфортних але припершій можливості ви знаходите час щоб бути чисто оголеним, а от наші дерьмакі такі заклопотані що немають часу поголитися позапускали бороди. В давнину купці запускали бороди щоб не було видно посмішки коли обдурювали покупців. Підскажіть їхнім стилістам бо тошнить від одного їх виду і нарешті вони покищо представляють Україну тож хоч як не ділом то зовнішнім виглядом будуть достойними.
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18.05.2022 11:41 Ответить
 
 