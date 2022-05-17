"Заменить механически одну бригаду на другую невозможно из-за разных уровней боеспособности", - Бутусов о проблеме ротации на передовой. ВИДЕО
Механическая замена на передовой одного подразделения на другое в нынешних условиях невозможна из-за разного уровня боеспособности украинских военных формирований.
Как отмечает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, именно это главная причина в задержках или отсутствии ротаций на передовой. Бутусов считает, что со временем эта проблема решится – количество перерастет в качество, ведь сейчас люди, взявшие в руки оружие, проходят обучение и получают боевой опыт.
"Что показала эта война? Количество не имеет значения, значение имеет качество. У нас большая куча людей с автоматами, но люди с автоматами, к сожалению, не армия. На современном поле боя ключевой критерий - боеспособность. Для проведения ротаций боеспособность подразделений имеет быть сопоставимой. У нас большая армия, но на передовой ведут боевые действия относительно небольшое количество военных-профессионалов. Прежде всего это - кадровые военные, имеющие мотивацию и оружие для выполнения боевых задач.Это война профессиональных мотивированных людей, а не война массовых армий. без подготовки, определенного уровня боеспособности, без боевого опыта и анализа этого опыта заменить механически одну бригаду на другую невозможно. Поэтому сейчас кадровые бригады, несущие на себе основную боевую нагрузку практически незаменимы. Их усиливают, увеличивают плотность обороны... Численность не является определяющей для нанесения огневого поражения противнику... Пока мы не начнем повышать боеспособность других подразделений, ситуация не изменится... Мы наращиваем количество войск. Это позволяет нам контролировать периметр границ с Россией и Беларусью и иметь везде, где нужны какие-то силы. Эти люди проходят обучение, получают боевой опыт и через некоторое время это количество перейдет в качество и появится возможность производить ротации", - говорит Бутусов.
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Грамотно пишеш, на відміну від інших, тупіщих ботиків.
Заробив вже грошиків?
Якась логіка кацапська. Це саме вони вважають і тиражують скрізь, що проти них воюють тільки націоналісти. Між тим проти них воюють звичайні люди, які захищають свою країну від російсько-фашистськіх загарбників.
я скажу что показала это война, судя по куче видео и прочей информации - сидеть в посадках и земляных окопах в полметра глубиной, при налчии массовых и дешевых разведовательных дронов - это дохлый номер ...
Хіба не бачиш, хто це?
Єдиний грамотний і хитрий затесався і мутить воду вже більше місяця.
2. Почему надо менять сразу всю бригаду? Почему этого нельзя сделать по-батальонно? Или даже по-ротно?
3. Если Бутусов хотел сказать об отвратительном уровне подготовки в учебках, то так и надо говорить, а не размазывать сопли по асфальту. Такая проблема есть и она очень серьезная.
Лозунги "Не критикуйте командование ВСУ" - это не про Украину и украинцев. Мы не тоталитарный, рабский Мордор и никогда им не станем. Речь о реальной проблеме, которая угрожает нашей победе. Есть проблема - её надо публично озвучивать и решать. Без публичной огласки, никто и ни хера не пошевелиться.
2 - управління. Ділянкою фронту керує командир бригади і штаб, а в одному селі сидить батальйон, командир полку чи комбриг якого знаходиться за 1000 км. Ми вже таке проходили в 14-му, коли невелику ділянку обороняла збірна солянка різних бригад та добровольців, а часто ще й підрозділи були цією самою солянкою.
3....
проблема ротации в одном в потерях - бригады вынуждены пополнять а не заменять..
А я б сказав - це війна професійних вмотивованих українців, проти масової армії свинособак
Наступне речення: "Що показала ця війна? Кількість не має значення, значення має якість."
так шо там з кількістю, має значення чи ні? народ волнуєццо