"Заменить механически одну бригаду на другую невозможно из-за разных уровней боеспособности", - Бутусов о проблеме ротации на передовой. ВИДЕО

Механическая замена на передовой одного подразделения на другое в нынешних условиях невозможна из-за разного уровня боеспособности украинских военных формирований.

Как отмечает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, именно это главная причина в задержках или отсутствии ротаций на передовой. Бутусов считает, что со временем эта проблема решится – количество перерастет в качество, ведь сейчас люди, взявшие в руки оружие, проходят обучение и получают боевой опыт.

"Что показала эта война? Количество не имеет значения, значение имеет качество. У нас большая куча людей с автоматами, но люди с автоматами, к сожалению, не армия. На современном поле боя ключевой критерий - боеспособность. Для проведения ротаций боеспособность подразделений имеет быть сопоставимой. У нас большая армия, но на передовой ведут боевые действия относительно небольшое количество военных-профессионалов. Прежде всего это - кадровые военные, имеющие мотивацию и оружие для выполнения боевых задач.Это война профессиональных мотивированных людей, а не война массовых армий. без подготовки, определенного уровня боеспособности, без боевого опыта и анализа этого опыта заменить механически одну бригаду на другую невозможно. Поэтому сейчас кадровые бригады, несущие на себе основную боевую нагрузку практически незаменимы. Их усиливают, увеличивают плотность обороны... Численность не является определяющей для нанесения огневого поражения противнику... Пока мы не начнем повышать боеспособность других подразделений, ситуация не изменится... Мы наращиваем количество войск. Это позволяет нам контролировать периметр границ с Россией и Беларусью и иметь везде, где нужны какие-то силы. Эти люди проходят обучение, получают боевой опыт и через некоторое время это количество перейдет в качество и появится возможность производить ротации", - говорит Бутусов.

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