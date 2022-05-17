"Мы в полном геополитическом одиночестве. Против нас весь мир": российский военный аналитик Ходаренок возвращает к реальности российских пропагандистов. ВИДЕО

Российский военный обозреватель Михаил Ходаренок заявил, что украинская армия способна в ближайшее время задействовать миллион человек, а Запад быстро вооружает эту "массу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российский военный обозреватель Михаил Ходаренок заявил в программе пропагандистки Ольги Скабеевой.

Он отметил, что украинская армия способна в ближайшее время задействовать миллион человек, а Запад быстро вооружает эту массу. Это означает ухудшение ситуации для российской армии.

Кроме того, Ходаренок призвал "учитывать реальность" и "не размахивать ракетами "в сторону Финляндии. Он констатировал, что Россия одна против всего мира. В ответ пропагандистка Скабеева смогла ответить только: "Сдаться невозможно".

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