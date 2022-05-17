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"Мы в полном геополитическом одиночестве. Против нас весь мир": российский военный аналитик Ходаренок возвращает к реальности российских пропагандистов. ВИДЕО

Российский военный обозреватель Михаил Ходаренок заявил, что украинская армия способна в ближайшее время задействовать миллион человек, а Запад быстро вооружает эту "массу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российский военный обозреватель Михаил Ходаренок заявил в программе пропагандистки Ольги Скабеевой.

Он отметил, что украинская армия способна в ближайшее время задействовать миллион человек, а Запад быстро вооружает эту массу. Это означает ухудшение ситуации для российской армии.

Кроме того, Ходаренок призвал "учитывать реальность" и "не размахивать ракетами "в сторону Финляндии. Он констатировал, что Россия одна против всего мира. В ответ пропагандистка Скабеева смогла ответить только: "Сдаться невозможно".

Также смотрите: "Это – настоящий Сasus belli! Крейсер "Москва" – это абсолютный повод для войны!", – кремлевские пропагандисты на шоу Скабеевой. ВИДЕО

пропаганда (3703) СМИ (3844) Скабеева Ольга (49)


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Топ комментарии
+48
саме так, підарьонок, кацапи, ви в жопі світу!)
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17.05.2022 15:42 Ответить
+43
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17.05.2022 15:45 Ответить
+34
Русскій мір повинен здохнути, і не тільки в Росії, а у всьому світі. 10 мільйонів жертв українців прощати не можна
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17.05.2022 15:45 Ответить
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саме так, підарьонок, кацапи, ви в жопі світу!)
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17.05.2022 15:42 Ответить
Жопа це для них природнє середовище.
І цей ходарьонок ще відносно найдекватний з усіх їхніх експертів.
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17.05.2022 15:50 Ответить
В мене склалось враження, що Ходарьонок просто не відважився висловити свою думку, бо скарабєєва може вкусити. Він ну вже занадто делікатні слова підбирав, щоб донести просту річ -"ми залишились самі і нам незабаром 3,14zdць". Його так ніхто і не зрозумів. То й байдуже, не зрозуміли зараз, дійде пізніше. тільки "похмілля" буде тоді важчим.
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17.05.2022 22:06 Ответить
А сегодня у ********* нес совем другое поуру.Говорил.что обязательно выполнят поставленную ****** задачу
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17.05.2022 16:04 Ответить
наверное вливание сделали
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17.05.2022 16:45 Ответить
и в эту глубочайшую жопу завел бензоколонку ***** в.в. и быдломасса которая выжила из ума в своем пабедабесии . то в крым . то в донбас . то на киев . 85 проц рашабыдла реально поддержали войну против УКРАИНЫ И ПРИЧИНА ТОЛЬКО ОДНА --- МЫ ХОТИМ ЖИТЬ С ЦИВИЛИЗОВАННЫМ МИРОМ . ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ ИЗБИРАТЬ СВОЮ ВЛАСТЬ . ВСТУПИТЬ В ЕС . ХОДИТЬ В СВОЮ ЦЕРКОВЬ ---- КРЕМЛЕВСКИХ ******* КАРЯЧИЛО И ТРЯСЛО ОТ НАШИХ РЕВОЛЮЦИЙ ОНИ НЕ МОГЛИ С ЭТИМ СМИРИТЬСЯ С 1991 ГОДА
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18.05.2022 06:11 Ответить
все вам завидуют! за дефицитом духовных скреп
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17.05.2022 15:42 Ответить
Сдохни тварь
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17.05.2022 15:42 Ответить
Просто озвучь
-нам пи%дец
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17.05.2022 15:43 Ответить
Це ще Гіркін/Стрєлков в 14-му озвучив. На жаль, більшість москалів до цього часу не вірила.
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17.05.2022 15:54 Ответить
Русскій мір повинен здохнути, і не тільки в Росії, а у всьому світі. 10 мільйонів жертв українців прощати не можна
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17.05.2022 15:45 Ответить
10 млн це за деякими оцінками тільки під час голодомору 32-33 рр.! А так об'єктивно не менше 15-20млн за останні 400 років, а з урахуванням того скільки могло народитися українців, якщо б їх батьків не було вбито москалями і скільки українців було депортовано в дупу рашки і там перетворено на манкуртів-"расєян" - то і всі 50млн+.
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17.05.2022 16:28 Ответить
до революції українців було 80 мільонів, кацапні було набагато менше.
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17.05.2022 16:32 Ответить
Так, було більше . А потім з роками українці в рф русмфікувалися, зомбувалися і стали москалями . Зверніть увагу на прізвища рускіх військових, а особливо офіцерів, багато прізвищ українського походження . Згідно перепису населення , що проводили кілька десітків років тому, то в рф налічувалося біля 11 мільйонів українців, а відкинемо ще громадян іншої національності, особливо автономних республік і різних країв, то кацапів не так вже аж і багато , але де тепер ті українці ? Зрусифікувалися, не маючи змоги навчатись в українських школах і підтримувати свою культуру .
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17.05.2022 16:43 Ответить
Немає національності (русский)-приналежність до....... московії. До багатьох українців теж не доходить що це придумана і насильно насаджене розуміння нації. Тому так.
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17.05.2022 17:15 Ответить
По последней переписи в России около двух миллионов украинцев. Ассимиляция , террор вплоть до физического уничтожения , насильное ,, записывание ,, в русскую национальность к этому привели. Этнических украинцев в России самая большая численность , так как нет национальности,, русский,, - это нация состоящая из сотни народов и племён ( моноэтничных групп). этнические украинцы - это Кубань, южные области России , Дальний Восток ( зелёный кут- территории 4х Украин по площади) где в 1919 -21 годах было 1,2 млн украинцев, во Владивостоке было более 60% украинцев , была даже армия, но сейчас на Д Востоке 2% населения украинцев. Политика русских - национальное обезличивание национальностей- превращение всех в существ с не существующей национальность
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17.05.2022 18:00 Ответить
"Зрусифікувалися, не маючи змоги навчатись в українських школах і підтримувати свою культуру"- помилочка!...
Манкурти не не мали змоги, а не бажали навчатися в українських школах та підтримувати зв'язки з українською культурою, бо проміняли Україну на рашистську Манкуртію!
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17.05.2022 22:15 Ответить
людям в метрики ставили національність русскій, багато хто прийняв це щоб не чипали, дітям то не говорили щоб ніде не бовкнули, а внуки вже й не знали нічого про це. Часом русскій а з вигляду азіат азіатом, то ж....слов"янський міф русскіх....йде за сині гори.
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17.05.2022 22:22 Ответить
Це ви разом з Австро-Венгрією та Польщею рахуєте?
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17.05.2022 16:46 Ответить
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17.05.2022 15:45 Ответить
Яка ж розумна собака!...
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17.05.2022 22:16 Ответить
Расєя впєрдє била єсть і будєт всєгда-патамуша ета єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
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17.05.2022 15:46 Ответить
По этому вопросу Песков уже ответил, что Путин знает, куда он ведет нашу страну. То есть, именно Путин привел Россию к полному геополитическому одиночеству. Цивилизованный мир не желает иметь дело со страной агрессором Россией.
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17.05.2022 15:46 Ответить
Вернуть этих деградантов к реальности можно только одним способом - кувалдой по голове.
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17.05.2022 15:46 Ответить
Опять телеграмм((((
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17.05.2022 15:48 Ответить
Вы не поверите, ютуб выпилил у всех блогеров ссылки на это видео. Скажена баба, которая заведует ютубом, практически покрывает террористов.
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17.05.2022 15:53 Ответить
Последним был мой комент, что Скабеева в желто-синей футболке.
Скоро услышим вой, что раися воюет с сорока странами, а не с Ураиной и что пора сушить лапти, нам *****.
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17.05.2022 16:34 Ответить
Обосцаные лапти сушить?😂
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17.05.2022 16:58 Ответить
неочікувано, ога?
спочатку залякувати весь світ ядрьоним попелом а потім -геополітична самотність...

палковніку нікто нє пішєт!

далі буде
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17.05.2022 15:48 Ответить
конкретно цей сабж - попереджав що буде не так гладко як хтось очікує.
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17.05.2022 15:51 Ответить
"Важно сохранить лицо, когда **** в жопу"

В.В.Пу
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17.05.2022 15:50 Ответить
Для руцького это как т**е сморкнуться.
Их **.т,они крепчают.
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17.05.2022 16:00 Ответить
Без х@я в жопе они теряют стержень, видимо лишняя хромосома лишает хребта.
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17.05.2022 16:38 Ответить
Я просмотрел "60 минут" с Ходаренком и Скабеевой рано утром на ютубе, а в 10 утра ютуб удалил ссылки на этот эфир у всех блогеров по требованию правообладателя. Эпичный отрывок для истории пришлось скачивать в Телеграм. Вот теперь вопрос к ютубу: какого иглесиаса вы соблюдает копирайт террористов? Практически соучастники!
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17.05.2022 15:50 Ответить
Мабуть тому, що правообладатєль в целом і трансвєстіт скабєєв в частності отримали п*здюлєй від вищестоящих інстанцій за такий упадніческій ефір
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17.05.2022 19:04 Ответить
Сереная Корея с ними, скажите Скабеевой. Есть куда ровняться лишнехромосомным.
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17.05.2022 15:52 Ответить
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17.05.2022 15:53 Ответить
Росіянчиків готують до капітуляції?
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17.05.2022 15:55 Ответить
Потихоньку готовят. Тут главное, что бы Запад не решил "сохранить ботоксное литцо" и дал добить рашистов.
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17.05.2022 16:07 Ответить
Це вже якісний перелом.
Якщо розмови російської еліти з теми беззастережної перемоги, "за три дні шапками закидаємо", перейшли в тему - "капітулювати-не капітулювати", то це означає, що роздрай приховувати більше неможливо, там усередині все настільки погано, що поступово починає просочуватися назовні.
Дуже дуже добре.
Це як для Німеччини, ще не квітень 1945 року, але жовтень-листопад 1944 року вже точно
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17.05.2022 16:25 Ответить
ждем наступление в Арденнах. Самоубийственное, из последних сил и без резервов
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17.05.2022 19:36 Ответить
вы шо такое ватанам знать
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17.05.2022 15:56 Ответить
Иркутск. Мужчина зарезал сестру за отказ участвовать в акции "Бессмертный полк".
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17.05.2022 15:57 Ответить
Повезло малышке 😁
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17.05.2022 17:07 Ответить
иначе ее бы пристрелил солдат НАТО
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17.05.2022 19:49 Ответить
Скрепы они такие!
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17.05.2022 17:07 Ответить
Та нет как раз,кацап подвывает,слезу
выдавливает.
Если бы так было,вы бы уже друг у друга сосали на завтрак,обед и ужин
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17.05.2022 15:57 Ответить
Так цей Ходарьонок ще місяць тому кричав, що орки виконують поставлені задачі. Скоро переобувається.
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17.05.2022 15:58 Ответить
Серйозно? Я чогось думав що він там трохи дружить з адекватністю. Значить кацап прийняв свій природній стан.
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17.05.2022 16:21 Ответить
Роль Пьеро грустного клоуна. Для сомневающихся.
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17.05.2022 17:16 Ответить
Щось рожі в них обісрані.....побєдобєсієм не світяться..вєрной дорогой ідьотє, товарісчі...
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17.05.2022 15:58 Ответить
Скабєєва змогла відповісти лише "Здатися неможливо" Абсолютно вірне зауваження. Тільки повна капітуляція зі всіма наслідками. Для кацапів це моральна втіха: Ну не змогла велика, непокобелима і скрепна встояти перед об'єднанним Заходом, чиїм кулаком була Україна. А репарації і контрибуції то таке - русні не звикати щі лаптем ковтати років 40, як після Кримської війни 1853-1856 років.
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17.05.2022 16:01 Ответить
Там кто-то догадывается, что от толпы разъяренного ватного люмпена на Ниццу или Мальдивские острова сбежать уже не удастся. Скабеева пока ещё готова умирать перед камерой.
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17.05.2022 16:02 Ответить
https://uk-ua.facebook.com/censor.net/videos/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97/405202228114702/ Відео без Твітера
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17.05.2022 16:03 Ответить
Тобто телеграма? Дякую!
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17.05.2022 16:05 Ответить
Спасибо. Было интересно
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17.05.2022 17:13 Ответить
Thanks! Хорошо, дельно говорит мужичек, есть ещё трезвомыслящие люди в России..
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17.05.2022 18:27 Ответить
Навіщо давати відео, що не відкривається?
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17.05.2022 16:03 Ответить
вы ещё и долбо%бы
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17.05.2022 16:06 Ответить
азарёнок... ходарёнок... *****, инкубатор какой-то...
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17.05.2022 16:10 Ответить
нет-с - беларусы-с.. или манкурты-с
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17.05.2022 17:13 Ответить
Этот чувак написал очень правильную статью буквально перед войной. https://glavnoe.ua/news/n357079849-mihail-hodorenok-vojna-s-ukrainoj-legkoj-progulkoj-ne-budet Вот, почитайте.
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17.05.2022 16:12 Ответить
Кто же виноват, что не этот чувак, а бестолковое чмо у них при власти.
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17.05.2022 16:55 Ответить
там всех нагнули жестко-с ну и деньжат подкидывают - вот люди и наступают на свою совесть
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17.05.2022 17:15 Ответить
Хоть кто-то из кацапов оказался адекватным. Зря ***** его не послушал
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17.05.2022 17:24 Ответить
а Ивашов?
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17.05.2022 19:39 Ответить
Цей полковник весь час говорить одне - рузге не готова воювати, бо нема чим, Україна не здастя, не армія а стадо. Після початку всі обєднаються проти рузге і так напхають зброї, що ...... Все один до одного - обєктивна реальність. А Вольдемару Хусаніну тільки і залишається водити скрепоносних по болотам мокшанії, тобто за ніс.
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17.05.2022 16:17 Ответить
Москалі добровільно обрали для себе долю вічно проклятих, заплямованих кров'ю покидьків. Московщина - територія диких, жорстоких та підлих варварів. І ці тупі істоти ще й радіють та зловтішаються, отримуючи величезне задоволення від своїх злочинів та нелюдської поведінки. Ці бовдури змагаються між собою за те, хто з них швидше потрапить у пекельне полум'я. Вони не усвідомлюють того, що навіть, якщо вони вб'ють усіх нас чи знищать всю Україну ядерною зброєю, то це їм не допоможе. Бо це не врятує їхні душі від вічного прокляття, яке вони самі на себе накликали. Але москалі не лише не знищать нас, а ми станемо ще сильнішими. І натомість ми знищимо їх - усіх, дощенту і відправимо до пекла, там, де їм і місце.
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17.05.2022 16:33 Ответить
Шо то настроение у них как у клоуна из анекдота..
Два канибала доедают клоуна.
Один другому говорит.
- Что-то он какой-то не смешной...
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17.05.2022 16:41 Ответить
Когда орки начнут ягель хжать, ********* со своим Жоповым по тихому свалят в Дубаи
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17.05.2022 16:43 Ответить
А кому они там будет нужны?
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17.05.2022 23:47 Ответить
І це вирок фейковій армії, яка шантажувала весь світ, а виявилася жалюгідна стая орків, яка має наміри вабивати, гвалтували і красти, а воювати тільки з мирним населенням, погрожуючи, що якщо будуть чинити супротив, то знищать, а якщо здадуться, то залишать. Насправді знищать тих і тих - в орді нічого не змінилося.
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17.05.2022 16:57 Ответить
********* ***** до деда. Он между прочим там самый адекватный. Понимает что в студии все долбоебы. Но душу таки продал...
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17.05.2022 17:02 Ответить
Процес підготовки РФ до капітуляції йде повним ходом. Керівництво Кремля по повній поширює тези про необхідність миру й припинення війни в Україні. Правда поки що про це прямо не кажуть.

Песков, прес-секретар путіна:

«Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах".

Так, буде мир, буде комфортно й безпечно. Але не для Росії.

В кращому випадку місце РФ буде біля параші. А взагалі, після цієї війни Росія, як держава має зникнути.
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17.05.2022 17:06 Ответить
Силові структури України ВЖЕ мають в своєму складі десь біля 800 тис. осіб: 250 тис. первинний склад ЗСУ, 100 тис. - добровольці+ОР1+ОР2, 150 тис. - ТРО, 300 тис. - МВС. Звісно, менти це менти, але і воюють не 100% особового складу, а в складі МВС - нацгвардія, корд тощо.

Перша хвиля мобілізації укомплектована переважно добровольцями, навіть не весь ОР2 вигребли.

І при цьому - наша військова машина ВЖЕ працює. Скрипить, пробуксовує, пручається тисячами дебілів, корупціонерів та крадіїв, але - працює. І мобілізаційна машина - теж вже працює. Враховуючи, що в рашки нічого не працює, а набирати треба не менше і швидше (бо їх жмурять значно більше, ніж вони очікували) - я не знаю, на що вони розраховують.

І це без ленд-лізу. Нагадую, було інтерв'ю з Залужним. Сказав, якщо зовсім коротко: захищатися зможемо, довго. І, якщо хтось не розуміє, казалося це ДО того, як десятками дивізіонів гаубиць М777 пішла допомога. Все, на що тоді розраховували з "заходу" - на снаряди з Болгарії, стрілкову зброю, ПТРК/ПЗРК та на всебічну гуманітарну допомогу.

Головне - в нас немає тисяч та десятків тисяч об'єктів (пускові стратегічної яз, склади, заводи яз, величезний флот, тисяча аеродромів тощо), які повинна охороняти та на яких повинна "сидіти", не воюючи, 3/4 армії.

Мінуси - рашковани лізуть 3 сторін на нас - зконцентрувати свої 800 тис. осіб - ми не можемо.
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17.05.2022 17:21 Ответить
взял с каментов Эльмурида Несмияна "Где-то пока "гуляют" порядка 250 Т-72 (польские, чешские и словенские), 400+ БМП-1 и различных БТР, порядка 100 САУ "Гвоздика", "Дана - Зузана", М-103; около 100 РСЗО, ну и куча ПТРК, минометов, стрелкового оружия и т.д. Базируясь на этом количестве танков +/- 250, БТР, БМП и САУ - позволит создать порядка 6-7 новых механизированных бригад.
Кроме всего, Танковые части ВСУ пока нигде особо не отмечались, даже по информации Oryx ВСУ потеряли 163 танка, а захватили 239, т.е. с учетом в наличии на 24 Февраля в ВСУ порядка 750-800 танков, их количество сейчас примерно такое-же. Все это наводит на мысли, что где-то на/в Украине, а возможно и в Польше или в Румынии идет подготовка и боевое слаживание новых бригад. РА на сегодня имеет в Украине порядка 100 БТГ - это 75000-85000 личного состава, на более 1200 км фронта.
Удар свежих 5-6 бригад с высокой степенью боеготовности техники и вооружений и общей численностью порядка 30-35 тысяч могут привести к прорыву фронта, а затем введением такого же количества Легких Бригад для зачистки локальных окружений, могут привести к операционному поражению РА, не говоря уже о "воинстве" ДНР/ЛНР которые удара вообще не держат."
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17.05.2022 19:43 Ответить
Скабееву аж корчит от слов старичка! Она его пытается направить в нужное русло, а он откровенно ее игнорит! Толи от маразма толи от инструкций более влиятельных кукловодов чем у Скабеевой!
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17.05.2022 18:17 Ответить
абчествєнноє мнєніє готовлять - весь світ проти...
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18.05.2022 08:37 Ответить
хоч до одного москаля нарешті дійшло, що в реальності це якраз вони - 'акраіна' світу, цивілізації і ВЗАГАЛІ ЦІЛОГО МАТЕРИКА!!!!
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17.05.2022 22:18 Ответить
рашка это просто жопа мира, убогая азиопская паРаша.
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17.05.2022 23:43 Ответить
скарабеева заклеймённая прости-утка,миледи де винтер кацапского уезду.Бред который она несёт за капусту...вернётся к ней в виде пиз-деца и очень скоро,она думала,что своей лохматкой на курском потом подробатывать будет...неа...алес капут.
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17.05.2022 22:30 Ответить
Забавно наблюдать, как эти пропагандоны, а с ними и вся многомиллионная ржавая посудина орков с пеной у перегарного рта выкрикивает про свою "великую страну", не замечая, что удар об айсберг реальности (Украина) уже произошел. Причем они сами направили свой Титаник на этот айсберг. Корпус не выдержал удара и трещина всё больше с каждым днем. Они идут ко дну, но не понимают этого (за мизерными исключениями). Военный оркестр продолжает играть, но музыкантов все меньше, а те что остались уже без ног или рук. Пассажиры продолжают смотреть в телевизор а не в иллюминатор. Холодная кровавая вода уже пропитывает их грязные ноги, но они предпочитают не замечать этого.

"Все айсберги против нас! Мы их дегидратируем!

Мы победим! Деды плавали и мы можем повторить!

Великий Титаник непотопляем!"

И как бы горько не было оказаться в гуще этих событий. С другой стороны нам в какой-то мере повезло увидеть как цикл замкнулся. Этот урод на теле планеты, роzzия - началась с Киева, с Украины. И на Киеве она и завершится.

Вся их история - это история мрака и самоуничтожения. Никакой идеи кроме смерти и зависти к живым у них никогда не было. Они привыкли жить по шею в дерьме, и это единственное что они умеют делать - наполнять разрухой и дерьмом всё, к чему прикасаются. Сейчас весь мир против них, но их это только раззадоривает! Апокалипсис щекочет их гнилые души. Наконец-то весь цивилизованный мир исчезнет в ядерном пепле! Но где-то глубоко глубоко уже начинают прорастать липкие и острые иглы страха. Это чувствуется по их рупорам. По их все так же выпученным но растерянным глазам. Самоуничтожение запущено, целей больше нет. И спасательные шлюбки никто не направит. Айсберг сделает свое дело и мир будет наблюдать как обезумевшие пассажиры ржавого зловонного корабля разгрызают друг другу глотки, но не для того, чтобы спастись, а просто потому что это и была их миссия. Рвать друг друга на куски в тонущем и горящем судне... Крейсер Москва идет в свою родную гавань.
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18.05.2022 04:35 Ответить
+100500.
раZZея должна быть разрушена.
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18.05.2022 10:18 Ответить
Отут ********* права-здатися неможливо, лишається тільки знищити всю вашу орду...що світ і робить. Як ви вже задовбали всіх...
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18.05.2022 06:44 Ответить
срызите свои скрепы сами.лапотники херовы.
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18.05.2022 06:59 Ответить
"А кто это сделал???!!!"
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18.05.2022 10:15 Ответить
 
 