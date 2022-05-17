"Сын два дня пешком добирался из Умани, чтобы поехать на помощь", - мама защитника "Азовстали" Таисия Никонец. ВИДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаева поговорила с мамой защитника "Азовстали" – Таисия Никонец рассказала, как ее сын Михаил пошел на помощь к защитникам Мариуполя.

Как это – ждать сына из "Азовстали"? И что говорят ее защитники?

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