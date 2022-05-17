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"Сын два дня пешком добирался из Умани, чтобы поехать на помощь", - мама защитника "Азовстали" Таисия Никонец. ВИДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаева поговорила с мамой защитника "Азовстали" – Таисия Никонец рассказала, как ее сын Михаил пошел на помощь к защитникам Мариуполя.

Как это – ждать сына из "Азовстали"? И что говорят ее защитники?

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте: Минобороны о защитниках Мариуполя: "Иной формулы спасения, чем используемая сейчас, не может быть. Это был единственный выход"

Мариуполь (5735) Азовсталь (380)


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Топ комментарии
+28
Эти ребята настоящие герои, спасибо им. А кто сдал кацапне наши заминированные дороги и мосты на Чонгаре,и это привело к быстрой окупации Херсонской обл, взятие в кольцо Марика, окупации половины Запорожской обл., разберемся после победы
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17.05.2022 18:09 Ответить
+21
Ті хто здав, продовжують знаходитися у владі і гадити. То як, до перемоги?
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17.05.2022 18:12 Ответить
+17
Ви вважаєтє той голова СБУ сам зміг прийняти таке рішення? Як ви собі то уявляєте?! Взяв лопату і піщов з друзями розміновувати ті позиції?
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17.05.2022 18:18 Ответить
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Эти ребята настоящие герои, спасибо им. А кто сдал кацапне наши заминированные дороги и мосты на Чонгаре,и это привело к быстрой окупации Херсонской обл, взятие в кольцо Марика, окупации половины Запорожской обл., разберемся после победы
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17.05.2022 18:09 Ответить
Голову Херсонського СБУ, здаеться, вже відсторонили. А потрібно росстріляти за умовами воєнного стану.
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17.05.2022 18:12 Ответить
Ви вважаєтє той голова СБУ сам зміг прийняти таке рішення? Як ви собі то уявляєте?! Взяв лопату і піщов з друзями розміновувати ті позиції?
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17.05.2022 18:18 Ответить
Він міг подібне наказати зробити. Хтось жеж наказав.
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17.05.2022 18:43 Ответить
. Ви мабуть ніколи не працювали у державних структурах. Навряд чи це рішення однієї людини.
Такі дії узгоджуються, мали б жублюватсь з іншими службами. Мають бути записи, хто наказав, кому наказали, хто виконав і т.д. Це має бути ціла ланка подій.
А не так як ви собі вважаєте.
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17.05.2022 18:53 Ответить
Так, знайшли крайніх. Во Франції зняли голову зовнішньої розвідки за то що недооценів загрозу параши. А в нас усі на місцях, ніяких звільнень серед зеленої влади не було. Що говорить о не бажанні визнавати свої ганебни помилки.
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17.05.2022 18:56 Ответить
Ті хто здав, продовжують знаходитися у владі і гадити. То як, до перемоги?
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17.05.2022 18:12 Ответить
Потрібно вже розбиратись - потім пізно буде - рота не встигнеш відкрити.
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17.05.2022 18:14 Ответить
знамо річ розберемося....після того як втратимо усе лівобережжя....бабки в Омани отримані
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17.05.2022 18:20 Ответить
Не публікуйте таких матеріалів про Азовців!

Не публікуйте будь-чого про будь-яких наших військових, що можуть використати рашисти у своїх схиблених звинуваченнях!
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17.05.2022 19:37 Ответить
З Іловайськом розібрались. Чи вас не влаштував результат?
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17.05.2022 18:13 Ответить
в спам, рузькэ
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17.05.2022 18:26 Ответить
в спам, рузькэ
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17.05.2022 18:25 Ответить
хлопця не мучить сумління. А чому ж нам воно мовчить???
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17.05.2022 18:14 Ответить
чому суки мурчать шо нема змоги, навіть не ворухнувши сракою???
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17.05.2022 18:16 Ответить
В Україні щонайменше кілька міліонів здатних тримати зброю. Якшо вдарити по Маріуплю хочаб сотнею тисяч, то можна деблокувати "Азов", а заодно викинути орків з півдня та Криму. Вже два місяці кричу "Впаде Марік - не встоїть Україна!" - згинуло дев'ять аккаунтів, та то пусте - в Маріуполі гинуть важко тисячами . Серце крає і сльози заливають, душить, задихаюсь.. ВРЯТУЙТЕ АЗОВ! деблокуЙТЕ МАРІУПОЛЬ!
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17.05.2022 18:23 Ответить
Послать голозадую толпу на штурм - тактика РФ. Лучшего способа чтобы спалить свои силы и моральный дух просто нет. Доказано русскими.
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17.05.2022 18:47 Ответить
Нам треба спочатку багато точної важкої зброї, щоб випалювати багаторівневу оборону рашистів на декілька десятків кілометрів уперед. Тоді рашистам буде гаплик. Тож треба багато зброї, а людей у нас вже достатньо. Але ми ж не кацапи, щоб кидати наших вояк як гарматне м'ясо.
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17.05.2022 19:04 Ответить
какой бред диванного бота
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17.05.2022 21:00 Ответить
Дякую матері за такого сина...
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17.05.2022 18:24 Ответить
хлопець не витерпів. Як можна сидіти і нічого не діяти??? Пішки пішов! Чому зелене падло мурчить і нічого не спробує зробити???
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17.05.2022 18:26 Ответить
а ты чего не пошел или хотя-бы не поехал на попутках?
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17.05.2022 21:01 Ответить
хлопець не зміг сидіти - пішки пішов аж з Уманя на допомогу
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17.05.2022 18:28 Ответить
в мене ше більше впевненості, шо Азов здали на поталу *****. І весь південь також. Ото воно вкиди про поставку води в Крим здійснювали пару років тому. Народ встав дибки, то всякі дєрьмаки зговорились віддати той калідор сухопутний до Криму та воду з каналом заодно... І не слухайте шо воно *******, бо в Пісанії сказано "по дєлам їх узнаєте їх" А дєла дєрмачьї - зрада та підступ.
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17.05.2022 18:51 Ответить
З самого початку цієї трагедії звучало; "Деблокація неможлива. Зробити нічого не можемо". Шкода Героїв, стільки часу були в пеклі, а далі що їх чекає. Суки таки дотримали і здали.
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17.05.2022 19:02 Ответить
Сердце болит за них...
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18.05.2022 02:24 Ответить
 
 