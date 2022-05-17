"Сын два дня пешком добирался из Умани, чтобы поехать на помощь", - мама защитника "Азовстали" Таисия Никонец. ВИДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаева поговорила с мамой защитника "Азовстали" – Таисия Никонец рассказала, как ее сын Михаил пошел на помощь к защитникам Мариуполя.
Как это – ждать сына из "Азовстали"? И что говорят ее защитники?
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Топ комментарии
+28 Alex Tiger
показать весь комментарий17.05.2022 18:09 Ответить Ссылка
+21 Чайка Київ
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+17 Dmitro Moroz
показать весь комментарий17.05.2022 18:18 Ответить Ссылка
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Такі дії узгоджуються, мали б жублюватсь з іншими службами. Мають бути записи, хто наказав, кому наказали, хто виконав і т.д. Це має бути ціла ланка подій.
А не так як ви собі вважаєте.
Не публікуйте будь-чого про будь-яких наших військових, що можуть використати рашисти у своїх схиблених звинуваченнях!