"Пленному ухо отрезали, можно было и пальцы отрубить": Рашист рассказывает отцу о зверствах армии РФ на Харьковщине, - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты хвастаются пытками украинских военных и обстрелами мирных поселков.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали - он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемёта, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", - рассказывает своему отцу оккупант, еще недавно пытавшийся продвинуться на Харьковщине.



Он восторженно рассказывает, что оккупанты "артой накрыли" мирный поселок в Харьковской области и занялись там мародерством:"Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*#аться, у нас стволы, танк. Если кто залу#нется – минус дом и живи, как хочешь".

Такие бесчеловечные поступки не возмущают отца – он радуется, что воспитал палача, который в любую минуту может получить место в рефрижераторе с грузом-200.

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