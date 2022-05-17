"Пленному ухо отрезали, можно было и пальцы отрубить": Рашист рассказывает отцу о зверствах армии РФ на Харьковщине, - перехват СБУ. АУДИО
Российские оккупанты хвастаются пытками украинских военных и обстрелами мирных поселков.
Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали - он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемёта, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", - рассказывает своему отцу оккупант, еще недавно пытавшийся продвинуться на Харьковщине.
Он восторженно рассказывает, что оккупанты "артой накрыли" мирный поселок в Харьковской области и занялись там мародерством:"Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*#аться, у нас стволы, танк. Если кто залу#нется – минус дом и живи, как хочешь".
Такие бесчеловечные поступки не возмущают отца – он радуется, что воспитал палача, который в любую минуту может получить место в рефрижераторе с грузом-200.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну а лєнка мати
На квартал вечірній
Підете реготати
Довели страну до ручки 73% зебобов шо окупанты творят тут бесчинства теперь... КВН переиграть КГБ. Ага щас ...