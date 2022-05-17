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"Пленному ухо отрезали, можно было и пальцы отрубить": Рашист рассказывает отцу о зверствах армии РФ на Харьковщине, - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты хвастаются пытками украинских военных и обстрелами мирных поселков.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали - он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемёта, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", - рассказывает своему отцу оккупант, еще недавно пытавшийся продвинуться на Харьковщине.

Он восторженно рассказывает, что оккупанты "артой накрыли" мирный поселок в Харьковской области и занялись там мародерством:"Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*#аться, у нас стволы, танк. Если кто залу#нется – минус дом и живи, как хочешь".

Такие бесчеловечные поступки не возмущают отца – он радуется, что воспитал палача, который в любую минуту может получить место в рефрижераторе с грузом-200.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "3 миллиона забрали": Оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения, - перехват СБУ. АУДИО

СБУ (20124) перехват (347)


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Топ комментарии
+16
Представьте что они с азовцами сделают. Зечмо своего добился ...
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17.05.2022 17:37 Ответить
+14
Вони вже не приховують що збираються робити з Героями Маріуполя, все це на совісті керівництва.
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17.05.2022 17:39 Ответить
+14
Може б орли баканова зайнялись пошуком та ліквідацією цих потвор, а не лише перехопленням їх розмов
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17.05.2022 17:40 Ответить
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В ситуації в якій ми зараз показувати можна лише гуманне до полонених ставлення, виродки які допустили оточення й здачу в полон такої кількості наших військових треба яйця відірвати, чуєш полковник люся?
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17.05.2022 17:42 Ответить
Покричать "женевські", покричать -і заглохнуть! Україна-жертва! Увесь світ побачив орків-виродків. Не треба 'обмежувати' наших військових в цьому! Є всьому ліміт. В кінці кінців 'женевські' обмежаться озабоченностью і заткуться!
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17.05.2022 18:16 Ответить
у наших пострашнее пытки есть, например накормить, напоить, дать отоспасться и обменять на какого-нибудь пьяницу с окупированных территорий
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17.05.2022 19:56 Ответить
Представьте что они с азовцами сделают. Зечмо своего добился ...
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17.05.2022 17:37 Ответить
Нужно Укрпочте выпустить открытки "Поздравляем с 200-м сыном!", чтобы все желающие могли отправить их в мордор таким папкам и мамкам.
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17.05.2022 17:39 Ответить
Вони вже не приховують що збираються робити з Героями Маріуполя, все це на совісті керівництва.
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17.05.2022 17:39 Ответить
Вони не мають совісті
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17.05.2022 17:53 Ответить
Може б орли баканова зайнялись пошуком та ліквідацією цих потвор, а не лише перехопленням їх розмов
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17.05.2022 17:40 Ответить
Ви ще побачите коли родинам жінкам азовців будуть затикати рти. не було у вас ніяких синів, братів, чоловіків, батьків. як і кацапи затикають рти сім'ям дохлим ваньок
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17.05.2022 17:41 Ответить
Якщо розмова перехоплена,то хто це чеше- повинно бути відомо. Хто це? Він здох? Батька теж ліквідувати. Їх всих не повинно бути. Як не повинно бути комах- шкідників.
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17.05.2022 17:42 Ответить
Бацка ваш Зеленский

Ну а лєнка мати

На квартал вечірній
Підете реготати

Довели страну до ручки 73% зебобов шо окупанты творят тут бесчинства теперь... КВН переиграть КГБ. Ага щас ...
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17.05.2022 17:43 Ответить
Кучма сделал для расиянцев и беззакония в Украине гораздо больше всех остальных. Его же избиратели и выбирали потом всю сволочь, что по сегодняшний день является властью.
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17.05.2022 17:51 Ответить
Верещук і Маляр добровільно здали в полон оркам азовоців зная що вони живими не повернуться і не потрібно казати що вихода не було ви їх випустили не на волю а в полон до ворога, вихід був якщо вибирати смерть то смерть в бункері а не повільною смертю тортурами приниженням від знущань от орків якщо вони звичайним людям відрізують вуха прострілюють коліна пальці ламають то що буде з азовцями
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17.05.2022 17:50 Ответить
*****-вересчучка підгодовувала орків ласою гуманітаркою, а людей ця сосна-на-довєрії відправляла в табори смерті динири
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17.05.2022 18:01 Ответить
Вже один такий атєц бігав навколо затонулої москви в поісках сина-срочніка. Ще цей побігає.
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17.05.2022 17:55 Ответить
вгатити по даунєцку з усього шо є.. все одно там тільки ненависні лугандони
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17.05.2022 17:58 Ответить
а зекоманда віддає їм наших людей, власноруч
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17.05.2022 18:43 Ответить
до зелених-ХТО розмінував Чонгар і відвів арту,частини з позицій в Причорноморї ? Хто вашу мать!? де покарані падли,розстріляні єрмаки, арахамії,падляки, абдристовичі і інші!?
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17.05.2022 18:49 Ответить
пропоную полонених кацапів,захоплених в полон особливо бикотних - садити на палю,під відео фіксацію! або розривати на дві частини машинами.
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17.05.2022 18:52 Ответить
Хорошо бы идентифицировали этого "хероя"...
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18.05.2022 02:20 Ответить
 
 