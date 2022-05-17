Командиры "Бучанских палачей": СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области. ВИДЕО

Удалось идентифицировать часть командиров 64-й мотострелковой бригады из Хабаровска. Это подразделение отличилось особыми зверствами во время оккупации Бучи, где были жестоко расстреляны сотни мирных жителей, многие из которых замучены до смерти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

После побега из-под Киева часть хабаровской бригады переместилась в Харьковскую область, где впоследствии была частично уничтожена Вооруженными силами Украины. А еще часть подразделения, судя по роликам российской пропаганды, вернулась в Хабаровск, чтобы принять участие в параде до 9 мая.

Российский пропагандистский телеканал "Россия24" в конце апреля опубликовал репортаж, как 64-я мотострелковая бригада из Хабаровска готовится к военному параду к 9 мая. Один из офицеров, дающий комментарий пропагандистам, скрывает свою настоящую фамилию и имя.

Журналисты нашли реальную страницу российского капитана. Его зовут Владимир Викторович Ступников. Ему 34 года, он родом из Амурской области, но живет в Хабаровске. И действительно служит в 64-й мотострелковой бригаде из Хабаровска.





Майор Александр Потапов, 41 год. Родился в городе Смоленск. После окончания школы поступил в Военную академию противовоздушной обороны. Дальше начал карьеру в российской армии. Много лет служил на разных должностях в воинских частях Забайкалья. Затем был переведен в уже известную 64-ю мотострелковую бригаду в Хабаровске.

















Еще один командир палачей – 35-летний капитан Илья Крячик. Родом из города Благовещенск, но проживает с семьей в Хабаровске. Учился в военно-топографическом училище в Санкт-Петербурге, затем начал амрийскую карьеру.















Еще один обнаруженный "Слідством.Інфо" российский офицер – капитан Алексей Абрамов, 45 лет. Родом из Брянска. В 2001 году окончил академию противовоздушной обороны, нам даже удалось найти стенд с выпускниками, где была его фамилия. Затем служил в российской армии.







Подполковник Андрей Ермишко, 50 лет. Вероятно, он служит в должности начальника артиллерии бригады. Мы нашли сюжет пропагандистов "Россия-1" за 2017 год, где подполковник Ермишко давал комментарий о подготовке к парадному салюту. Там он указан именно как "начальник артиллерии бригады".







Капитан Сергей Бережной, 33 года. После окончания военного училища служил в Краснодаре, затем переехал в Хабаровск. Мы нашли фотографию с парада, где изображен вероятно Бережной, ведь именно его курс в том году маршировал на этом параде.

















Майор Сергей Борисенко, 44 года. Он уже долгое время служит в 64-й мотострелковой бригаде из Хабаровска, там же проживает вместе с семьей.











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