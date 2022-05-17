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Новости Видео Война Резня в Буче
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Командиры "Бучанских палачей": СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области. ВИДЕО

Удалось идентифицировать часть командиров 64-й мотострелковой бригады из Хабаровска. Это подразделение отличилось особыми зверствами во время оккупации Бучи, где были жестоко расстреляны сотни мирных жителей, многие из которых замучены до смерти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

После побега из-под Киева часть хабаровской бригады переместилась в Харьковскую область, где впоследствии была частично уничтожена Вооруженными силами Украины. А еще часть подразделения, судя по роликам российской пропаганды, вернулась в Хабаровск, чтобы принять участие в параде до 9 мая.

Российский пропагандистский телеканал "Россия24" в конце апреля опубликовал репортаж, как 64-я мотострелковая бригада из Хабаровска готовится к военному параду к 9 мая. Один из офицеров, дающий комментарий пропагандистам, скрывает свою настоящую фамилию и имя.

Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 01

Журналисты нашли реальную страницу российского капитана. Его зовут Владимир Викторович Ступников. Ему 34 года, он родом из Амурской области, но живет в Хабаровске. И действительно служит в 64-й мотострелковой бригаде из Хабаровска.

Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 02

Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 03
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 04

Майор Александр Потапов, 41 год. Родился в городе Смоленск. После окончания школы поступил в Военную академию противовоздушной обороны. Дальше начал карьеру в российской армии. Много лет служил на разных должностях в воинских частях Забайкалья. Затем был переведен в уже известную 64-ю мотострелковую бригаду в Хабаровске.

Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 05
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 06
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 07
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 08
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 09
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 10
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 11
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 12

Еще один командир палачей – 35-летний капитан Илья Крячик. Родом из города Благовещенск, но проживает с семьей в Хабаровске. Учился в военно-топографическом училище в Санкт-Петербурге, затем начал амрийскую карьеру.

Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 13
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 14
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 15
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 16
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 17
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 18
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 19

Еще один обнаруженный "Слідством.Інфо" российский офицер – капитан Алексей Абрамов, 45 лет. Родом из Брянска. В 2001 году окончил академию противовоздушной обороны, нам даже удалось найти стенд с выпускниками, где была его фамилия. Затем служил в российской армии.

Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 20
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 21
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 22

Подполковник Андрей Ермишко, 50 лет. Вероятно, он служит в должности начальника артиллерии бригады. Мы нашли сюжет пропагандистов "Россия-1" за 2017 год, где подполковник Ермишко давал комментарий о подготовке к парадному салюту. Там он указан именно как "начальник артиллерии бригады".

Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 23
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 24
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 25

Капитан Сергей Бережной, 33 года. После окончания военного училища служил в Краснодаре, затем переехал в Хабаровск. Мы нашли фотографию с парада, где изображен вероятно Бережной, ведь именно его курс в том году маршировал на этом параде.

Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 26
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 27
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 28
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 29
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 30
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 31
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 32
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 33

Майор Сергей Борисенко, 44 года. Он уже долгое время служит в 64-й мотострелковой бригаде из Хабаровска, там же проживает вместе с семьей.

Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 34
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 35
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 36
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 37
Командиры Бучанских палачей: СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области 38

Смотрите: Под Макаровом найдены захоронения жертв российских оккупантов, среди погибших - гражданин Чехии. ВИДЕО

армия РФ (19899) Буча (460)


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Топ комментарии
+31
то й шо.....покажить нам краще їхні відризані бошки....
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17.05.2022 18:29 Ответить
+24
Шо не рожа то алкаш
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17.05.2022 18:26 Ответить
+17
ну шо я їм можу побажати?
хай і вони і їхні сім"ї зазнають того, що ці уроди принесли в Україну
зазнають у повному обсязі
до сьомого коліна

кожен
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17.05.2022 18:34 Ответить
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Шо не рожа то алкаш
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17.05.2022 18:26 Ответить
Выяснилось, что прав был Чарльз Дарвин.
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17.05.2022 18:44 Ответить
Скоріше Чезаре Ломброзо
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17.05.2022 21:37 Ответить
то й шо.....покажить нам краще їхні відризані бошки....
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17.05.2022 18:29 Ответить
З далеку начебто людина а розглянеш з близька-- песиголовець
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17.05.2022 18:31 Ответить
буде воля - будуть гроші - будуть ті кати 200-ми ....
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17.05.2022 18:32 Ответить
ну шо я їм можу побажати?
хай і вони і їхні сім"ї зазнають того, що ці уроди принесли в Україну
зазнають у повному обсязі
до сьомого коліна

кожен
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17.05.2022 18:34 Ответить
їхніх ********** за лапки і об ріг дверей щоб мізки вилітали, їх самих - відрізати голови на камеру ,все знімати і викладати в якийсь закритий чат для переглядів. Жінкам- засовувати їхні відрізані члени в глотки і заставляти ковтати.
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17.05.2022 18:42 Ответить
Нужен укр.моссад
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17.05.2022 18:44 Ответить
И что? Зелебеня отдал приказ о ликвидации палача? Поймают как Цемаха? Его ищет Интерпол? С Зеленского Голда Меир как из дерьма пуля
"Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу" (Голда Меїр)

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17.05.2022 18:45 Ответить
Вважаєте - Вам нададуть дані, які є Державною таємницею? Розкриють зміст таємних Указів і наказів?

Таємні служби на те і таємні, аби Ви ніц про них не знали, тім більше в умовах війни!
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17.05.2022 19:27 Ответить
А у нас есть таемни службы??
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17.05.2022 20:12 Ответить
Документи під грифом "секретно". Я теж зареготав із цього)
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17.05.2022 23:06 Ответить
Інтелектуали.
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17.05.2022 18:45 Ответить
да уж...интеллект налицо...

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17.05.2022 23:37 Ответить
падли думали сховаються за 8 тис км,
достануть сволот і там
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17.05.2022 18:47 Ответить
Хто дістане?
Венедіктова? Баканов?*******?
Чи ті контррозвідники наші, яких до одного звільнив зі служби Зе
Хто?!
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17.05.2022 20:30 Ответить
кожного покидька свого часу знайде його доля... і вона не буде привітною
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17.05.2022 18:57 Ответить
Всіх на концерт Кобздона...
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17.05.2022 19:01 Ответить
СУД НАД ПРЕСТУПНИКАМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ В БУЧЕ, В КИЕВЕ, ЕСЛИ ОНИ ОСТАНУТСЯ ЖИВЫ. ДРУГОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.05.2022 19:05 Ответить
і що?
лють, просто лють.
не знаю, що робити. хіба що ходити по їх вк і писати прокляття і погрози їх знайомим. такі темні дикуни вірять в порчу і все таке, треба їм писати, що на них наслали порчу, прокляття до 27-го коліна і їх діти народяться інвалідами, а самі вони вже хворі на рак з метастазами, але ще не діагностовані і помруть в страшних муках.
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17.05.2022 19:08 Ответить
Нужен фонд, из которого будет оплачена работа охотников за головами. Думаю украинцы на это дело скинутся без проблем.
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18.05.2022 11:59 Ответить
Кацапы должны сдохнуть. Все поголовно
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17.05.2022 20:13 Ответить
Жаль,що їм за це нічєвонєбудєт. Бо тожненашіметоди. Інфа ні про що.
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17.05.2022 20:13 Ответить
БУДУТ ЛИКВИДИРОВАНЫ
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18.05.2022 00:21 Ответить
Нужно всех этих приматов убить с особой жестокостью. Вариантов много.
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18.05.2022 00:30 Ответить
найти и ликвидировать
каждого
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18.05.2022 01:44 Ответить
Они все должны быть убиты.
И их родственники тоже.
Иначе эта зараза вернется к нам опять.
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18.05.2022 07:38 Ответить
И что? Напишите на них жалобу в спортлото или лигу сексуальных реформ. Единственное что если подать в розыск в интерпол они так по заграницам отдыхать не смогут. Только *********, Абхазия. В противном случае арест, экстрадиция в Украину, далее справедливый и гуманный украинский суд, короткий отдых в нашем сизо и обмен на украинских пленных...
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18.05.2022 08:19 Ответить
Там реально неплохо работают китайцы,но они работают за деньги.Этот вопрос нужно решать комплексно утилизировать вместе с семьями и жильем,эти твари не должны жить на планете.С бурятами попроще,там китайцы и так выжигают вокруг Байкала все вместе с их городами, будет дешевле.
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18.05.2022 12:19 Ответить
Нам 100% треба свій МОСАД !
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18.05.2022 08:53 Ответить
Ну и что? Вот если бы их трупы показали, тогда да, а так ....
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18.05.2022 10:04 Ответить
А хіба Буча одна? Південь ще не звільняли, а там такі ж страшні речі відбуваються, які вже відомі. Постає питання: чому так легко зайшли, а на півночі доволі легко вийшли? Хто відповість за сотні людей, з особливою жорстокістю закатованих? Владу попереджали про напрямки, дату, і навіть час вторгнення. Та у нашого Буданова завжди свої відомості та джерела. Яке покарання він поніс за свої "інші відомості"? Це нашому народу вилазить боком терпимість до Оману, "Вагнергейту", тримання с СІЗО бойових генералів та інше. Та головне, він не лікується, красиву обгортку, в яку завернута зрада, сприймає з захопленням.
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18.05.2022 10:27 Ответить
 
 