"Тракторные войска" доставили украинским защитникам захваченную российскую пушку "Нона-К" и танк Т-72. ВИДЕО
Трофейную российскую пушку 2Б16 "Нона-К" и танк Т-72 передали украинским защитникам.
Об этом сообщает добровольное формирование территориальной громады "Хартия", информирует Цензор.НЕТ.
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+46 Харьков Сумской
показать весь комментарий17.05.2022 22:01 Ответить Ссылка
+37 оззи
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показать весь комментарий17.05.2022 22:03 Ответить Ссылка
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Думаю, в состоянии не "сел и в бой", а плюс/минус небольшой ремонт.
Самое главное: динамическую защиту обновить. Т.к. она и от пуль, и от осколков сгорает.
Ноны-К всего две было. Одна в АСВ стоит на территории.
А чим Раша пробує воювати проти україців ?
Стид...
Я , служащи ще у СА - ДМБ82 - і то сі сміхом таке ремонтував
Слава україньсьй нації !
Смерть ворогам