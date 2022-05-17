Пока люди умирают, свобода никогда не погибнет, - Зеленский обратился к участникам кинофестиваля в Каннах. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед участниками Каннского кинофестиваля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале президента.
В сообщении отмечается: "Каннский кинофестиваль. Напомнил слова героя Чаплина, которые прозвучали с экранов в 1940 году: "Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет…"
С тех пор человечество сняло множество прекрасных кинокартин. Казалось, все уже поняли, что покорять людей можно прекрасным, собирая их у экранов, а не безобразным, собирая их в бомбоубежищах.
Казалось, все уже думали, что хоррор в виде полномасштабной войны, которая может охватить весь континент, больше не будет иметь продолжения.
Но снова, как и тогда, есть диктатор. Снова, как и тогда, есть война за свободу. Снова, как и тогда, нужно, чтобы кино не было немым".
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Homo Ludens@HomoLudens19
Позвали нас на поминки двоюродного брата мужа, умершего ещё 10 апреля в Мариуполе. Сидит за столом сестра-близнец покойного, другой двоюродный брат мужа с семьёй: женой и девочками 22 и 20 лет. Девочки и их мама рассказывают, как они вырвались из родного Пологовского района Запорожской области. Как прошли 15 блокпостов, как буряты на них наставляли автоматы и столы танков, как мародерят из села, вывозят технику, стиралки, бойлера, газовые котлы. Как трудно в Запорожье получить гуманитарку и как тяжело с работой.
Я обращаюсь к сестре покойного и спрашиваю о причинах смерти. Она начинает рассказывать мне интересные вещи. Покойный любил совок. Хотел жить в россии. Дома к него были флаги ссср, бюсты ленина и сталина, сама сестра тоже не против россии, ну так получилось. А умер он от не оказанной вовремя медицинской помощи, потому что больницы в Мариуполе разхерячила рашка. Зарыт в дворе своей девятиэтажки, на удивление уцелевшей. Его жена имеет братьев и в Киеве и в Москве. Братья между собой пересрались: она такая - давайте будем вне политики. Уезжать из Марика не будет, так как дом уцелел. В Марике уже открыли больницу, школу, полицию, все рашка.
Я сижу, все это слушаю - и у меня закипел мозг. С одной стороны сидит семья, которая месяц мыкается по чужим углам, в угнетённом состоянии духа, ограбленная рашкой, видевшая разгромленные Пологи. С другой стороны стороны сидит латентная любительница русского мира, не догонявшая, что ее братца косвенно и убил этот мир!!! Жена покойного, живя в ************ рашкой городе, увещевающая своих братьев "не ссорьтесь, будьте вне политики"... Это что вообще происходит?!? Как... как все это переварить, принять, не сойти с ума и жить дальше?!
і що Залужний? скажєт "єсть"?
⚠️ Фейк
❌ В мережі опубліковано «лист Керівника Офісу президента А.Єрмака до Начальника Генштабу В.Залужного», щодо обмеження використання безпілотників «Байрактар» «на потенційно небезпечних напрямках» для унеможливлення їх збиття.
Та вказаний лист є фейковим, оскільки посада В.Залужного зазначена неправильно, що не допускається у діловому листуванні. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1590
·https://twitter.com/Beltegeize1/status/1526579238387732482 5 ч
Важко бути українцем.
Крім вирішення проблем власної держави, потрібно ще скинути авторитарні режими в рф та Білорусі, подбати, щоб дохід німця не впав на 80 євро, щоб Європейці не почували себе боягузами і щоб, боронь Боже, не голодували африканці.
И если люди смертны, то свобода - бессмертна.
Не подчиняйтесь этим зверям, которые презирают вас и превращают вас в рабов!
(Чарли Чаплин. к/ф Великий диктатор)
нам по горло хватило позору після євробачення.
за вашими плечима, зброд, який туда відправили як комісію не освідомлює
від слова ВЗАГАЛІ, що євробачення вже кілька десятиліть є політичним а не культурним заходом
і як що ВАС, пане Володимиру, ще тут підставлять так цинічно та паскудно, то це вже буде ВАШ
особистий прорахунок. пиняти не буде на кого.
Вас оточує багато людей які працюють проти України.
це вагнергейт 7 разів, це розмінуваняя херсонських мостів, це не знищення мостів північних областей, це заморозка випуску ракет, це афера з розмитненням, це повна корупція з паливом. тепер підстава на евробачення, а це ой як болюче б,є по нашим партнерам.
так що ДУМАЙ.........................................ТЕ... пане Володимир...
а чи ті люди Вас оточують.
і слова, коней на переправі не міняють на разі не актуальні.
таких коней не міняти треба а пристрілювати.....................
Думаете почему его так пропагандировали в СССР?
І ти зняло б , якусь ніяку картину, але ж полізло не в свою справу! "Борцун" за свободу.
великий артист, почти как Чаплин. Народы рукоплещут стоя, овация. Занавес...
А у нас другая жизнь, у нас война, мы один на один с врагом.