Пока люди умирают, свобода никогда не погибнет, - Зеленский обратился к участникам кинофестиваля в Каннах. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед участниками Каннского кинофестиваля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале президента.

В сообщении отмечается: "Каннский кинофестиваль. Напомнил слова героя Чаплина, которые прозвучали с экранов в 1940 году: "Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет…"

С тех пор человечество сняло множество прекрасных кинокартин. Казалось, все уже поняли, что покорять людей можно прекрасным, собирая их у экранов, а не безобразным, собирая их в бомбоубежищах.

Казалось, все уже думали, что хоррор в виде полномасштабной войны, которая может охватить весь континент, больше не будет иметь продолжения.

Но снова, как и тогда, есть диктатор. Снова, как и тогда, есть война за свободу. Снова, как и тогда, нужно, чтобы кино не было немым".