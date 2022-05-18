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Вступлениz Финляндии и Швеции в НАТО без Украины недостаточно для безопасности в Европе, - Порошенко. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире британского телеканала GB News заявил, что Украине предстоит получить План действий по членству в НАТО на ближайшем саммите Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Порошенко, отвечая на вопрос о будущем членстве в Североатлантическом Альянсе Швеции и Финляндии, подчеркнул – без Украины в НАТО безопасность Европы будет недостаточной.

"Агрессия против Украины продемонстрировала разрушение всей послевоенной системы безопасности, основанной на Совбезе ООН. Теперь в мире не осталось ни одного эффективного механизма безопасности, кроме НАТО", – констатирует Порошенко.

Он напомнил, что в начале 1990-х годов Украина отказалась от третьего по мощности в мире ядерного арсенала. "Вместо этого мы получили гарантии безопасности в виде Будапештского меморандума. И Великобритания была одной из стран-гарантов. Однако они не стоили даже бумаги", – говорит пятый президент.

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"Я думаю, что будущего членства Финляндии и Швеции будет недостаточно для безопасности в Европе, если Украина не будет также государством-членом НАТО. И именно поэтому в июне, во время саммита НАТО в Мадриде, мы однозначно должны получить План действий по членству в НАТО для Украины", – убежден Порошенко.

НАТО (10179) ПДЧ (137) Порошенко Петр (19629) Финляндия (991) членство в НАТО (1548) Швеция (1020)


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Топ комментарии
+39
і це Ющенко і Порошенко. Думаю, що Порошенко дотисне західну спільноту і наших політиків і ми обов'язково втсупимо в НАТО і забудемо московію, як вчорашній страшний сон. Але попереду ще великі бої за нашу свободу. Порошенко, як завжди каже правильні речі.
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18.05.2022 10:04 Ответить
+38
тут нема що добавляти. Все вiн сазав вірно.
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18.05.2022 09:56 Ответить
+37
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18.05.2022 10:09 Ответить
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Лікуйся , зезбочинцю і негайно 😠
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18.05.2022 20:15 Ответить
відкрив Америку --- аби не забували
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18.05.2022 11:02 Ответить
а ти навмисне закрив... ні не Америку, а три телеканали в цифрі Т2.
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18.05.2022 11:18 Ответить
Нравится не нравится...НАТО расширяется...
Крыс мавзолейных дупло тоже... а ТОМОС-НАТО-ЄС...вже поруч...
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18.05.2022 11:12 Ответить
Порошенко и Байден по телефону общаются Регулярно и кожен день

...Остальное детально...вам знати не обов'язково...Зеленовичи Артистовичи...
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18.05.2022 11:24 Ответить
с сегодняшними керулями и решающее, с таким уровнем коррупции, никто Украину ни в ес, ни в нато не возмёт. кому надо, чтобы дерьмак и дерьмакоподобные всю ситуацию параше вживую сливали, а его брателло и брателлоподобные, места и в военном руководстве левченками, гомиашвилям и гомиашвилиподобным продавали? гляньте на арухамию, можете такого представить как украинского представителя в нато?
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18.05.2022 11:37 Ответить
Вот сначала надо всю прокацапскую шоблу к чертям выпереть из верхушки.
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18.05.2022 11:52 Ответить
Шановне НАТО!Прийміть вже і нас!!
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18.05.2022 11:42 Ответить
Сначала надо выпердолить зелёную плесень
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18.05.2022 11:54 Ответить
Чого при Петі не взяли?
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18.05.2022 13:53 Ответить
Зе зніме черговий відосік і Україна вже в НАТО... А Олексій Артістович поставе печатку...
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18.05.2022 12:06 Ответить
Головне щось пукнити щоб всі почули.
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18.05.2022 12:07 Ответить
чого ти під проксі? ІР забанений?
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18.05.2022 12:37 Ответить
Зе пукає вже майже 3 роки... 73% теж соплі жують...
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18.05.2022 13:03 Ответить
ПОРОХА на президента
Бо ще є Порох в порохівницях.
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18.05.2022 13:29 Ответить
Так він вже був.
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18.05.2022 13:54 Ответить
Буде і ще 😠
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18.05.2022 20:18 Ответить
Искреннее уважение Гетьману Порошенко! Несмотря на какие то обиды и преследования, делает
для страны, что может, без песен, без плясок, без клипов, без бития в барабан. А мог бы отойти от
дел. Жаль, что дипломатия в загоне, Кулеба, конечно, старается за всех, но тут такое, много важной дипломатической работы обычно проходит скрыто, не на публику, это весомее, чем призывы к народам и миру, потому как решения принимают руководители стран, а не народ сам по себе.
Ну вот, как у нас, все решения принимает президент, а народ потом обсуждает у себя дома.
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18.05.2022 17:44 Ответить
Вступлени>z<
Вступлениz<<Финляндии и Швеции в НАТО без Украины
недостаточно для безопасности в Европе, - Порошенко.
СЛУЧАЙНОСТЬ ?
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18.05.2022 18:16 Ответить
Петру Олексійовичу щира подяка за невпинну допомогу нашій арміі і надзвичайну любов до України і украінців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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18.05.2022 20:21 Ответить
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