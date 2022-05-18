Вступлениz Финляндии и Швеции в НАТО без Украины недостаточно для безопасности в Европе, - Порошенко. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире британского телеканала GB News заявил, что Украине предстоит получить План действий по членству в НАТО на ближайшем саммите Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Порошенко, отвечая на вопрос о будущем членстве в Североатлантическом Альянсе Швеции и Финляндии, подчеркнул – без Украины в НАТО безопасность Европы будет недостаточной.

"Агрессия против Украины продемонстрировала разрушение всей послевоенной системы безопасности, основанной на Совбезе ООН. Теперь в мире не осталось ни одного эффективного механизма безопасности, кроме НАТО", – констатирует Порошенко.

Он напомнил, что в начале 1990-х годов Украина отказалась от третьего по мощности в мире ядерного арсенала. "Вместо этого мы получили гарантии безопасности в виде Будапештского меморандума. И Великобритания была одной из стран-гарантов. Однако они не стоили даже бумаги", – говорит пятый президент.

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"Я думаю, что будущего членства Финляндии и Швеции будет недостаточно для безопасности в Европе, если Украина не будет также государством-членом НАТО. И именно поэтому в июне, во время саммита НАТО в Мадриде, мы однозначно должны получить План действий по членству в НАТО для Украины", – убежден Порошенко.