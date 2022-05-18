Вступлениz Финляндии и Швеции в НАТО без Украины недостаточно для безопасности в Европе, - Порошенко. ВИДЕО
Петр Порошенко в эфире британского телеканала GB News заявил, что Украине предстоит получить План действий по членству в НАТО на ближайшем саммите Альянса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Порошенко, отвечая на вопрос о будущем членстве в Североатлантическом Альянсе Швеции и Финляндии, подчеркнул – без Украины в НАТО безопасность Европы будет недостаточной.
"Агрессия против Украины продемонстрировала разрушение всей послевоенной системы безопасности, основанной на Совбезе ООН. Теперь в мире не осталось ни одного эффективного механизма безопасности, кроме НАТО", – констатирует Порошенко.
Он напомнил, что в начале 1990-х годов Украина отказалась от третьего по мощности в мире ядерного арсенала. "Вместо этого мы получили гарантии безопасности в виде Будапештского меморандума. И Великобритания была одной из стран-гарантов. Однако они не стоили даже бумаги", – говорит пятый президент.
"Я думаю, что будущего членства Финляндии и Швеции будет недостаточно для безопасности в Европе, если Украина не будет также государством-членом НАТО. И именно поэтому в июне, во время саммита НАТО в Мадриде, мы однозначно должны получить План действий по членству в НАТО для Украины", – убежден Порошенко.
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Крыс мавзолейных дупло тоже... а ТОМОС-НАТО-ЄС...вже поруч...
...Остальное детально...вам знати не обов'язково...Зеленовичи Артистовичи...
Бо ще є Порох в порохівницях.
для страны, что может, без песен, без плясок, без клипов, без бития в барабан. А мог бы отойти от
дел. Жаль, что дипломатия в загоне, Кулеба, конечно, старается за всех, но тут такое, много важной дипломатической работы обычно проходит скрыто, не на публику, это весомее, чем призывы к народам и миру, потому как решения принимают руководители стран, а не народ сам по себе.
Ну вот, как у нас, все решения принимает президент, а народ потом обсуждает у себя дома.
Вступлениz<<Финляндии и Швеции в НАТО без Украины
недостаточно для безопасности в Европе, - Порошенко.
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