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"Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - харьковские теробороновцы уничтожают бронемашину армии РФ. ВИДЕО боя

Бойцы харьковской теробороны уничтожили российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - говорит во время радиообмена боец, попавший в танк из противотанковой гранаты РПГ-18 "Муха".

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: Силы теробороны ВСУ в настоящее время насчитывают около 110 тыс. человек, - начальник штаба ТрО Собко

танк (2284) Харьков (7631) уничтожение (7400) тероборона (346)


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Топ комментарии
+46
цей ролик зробив мій ранок- дякую тобі героїчна українська армія-
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18.05.2022 10:54 Ответить
+44
Красавцы
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18.05.2022 10:53 Ответить
+43
Теробороні ЗСУ-респект...
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18.05.2022 10:57 Ответить
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Красавцы
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18.05.2022 10:53 Ответить
цей ролик зробив мій ранок- дякую тобі героїчна українська армія-
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18.05.2022 10:54 Ответить
Теробороні ЗСУ-респект...
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18.05.2022 10:57 Ответить
Сили і наснаги Вам, хлопчики! Дуже красіво!
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18.05.2022 10:58 Ответить
Молодці наші воіни !!
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18.05.2022 11:03 Ответить
Я так розумію - кацапи погнали старий "хлам" - без активної броні, якщо вже їх простою "Мухою" б"ють!
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18.05.2022 11:04 Ответить
Є інформація, що в рашки вже більше 2 місяців іде активне зняття зброї "з довготривалого зберігання". Розконсервовано і знято зі зберігання:

- ЗВО (Західний військовий округ) - більше 50%

- ЮВО (Південний військовий округ) - до 50%

- ЦВО (Центральний військовий округ) - до 48%

- ВВО (Східний військовий округ) - до 42%

Скільки доповзло вже до України - питання окреме, але воно вже повзе і вже більше ніж півтора місяця застосовується - повідомлення про танки без активного динамічного захисту - почалися ще на початку квітня.

Добре, що дебілоїди його не "концентрують" по-правильному, а більшість кидають "з коліс у бій", бо "кенцентрація" означає - тактичний або навіть оперативний організований і плановий відступ. Ото харківське ТРО і палить по декілька танків на день! Витримуючи динаміку та навалу ворога. І треба розуміти, що під Харковом ворог не відступає, а його вичавлюють, попри пручання.
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18.05.2022 20:26 Ответить
Вату палять. Красивое
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18.05.2022 11:04 Ответить
тепер це вже не тероборона, а підрозділ тернаступу !
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18.05.2022 11:04 Ответить
Вы б видели наших териков - студенты Но серьезные
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18.05.2022 11:06 Ответить
Славно, хлопці. Славно.
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18.05.2022 11:08 Ответить
Тут тероборона озброєна і протитанковими засобами, а херсонська тероборона зустрічала кацапню без зброї. Хто за це відповість?
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18.05.2022 11:08 Ответить
Ну и чему эти дебильные вопросы? Как можно сравнивать первые дни войны с 3-м месяцем?
Дураку же понятно, что в ни в Херсоне, ни в Харькове в первые дни войны не было никакой теробороны.
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18.05.2022 11:26 Ответить
Все вірно. Але - ЧОМУ??? Бо ж нас увесь світ попереджав про напад! Ще в осені! Невже не могли за цей час створити, навчити та озброїти ТрО?
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18.05.2022 11:56 Ответить
Тому що в херсонській області було багато колаборантів, любителів дагаварітся гдєта пасрєдінє і заглянуть в ачко, як бонеВтік
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18.05.2022 12:10 Ответить
когда читаешь рассказы украинских командиров встретивших первые удары кацапской армии, начинаешь понимать что было очень трудно остановить москалей даже ЗСУ. видосики и красивые рапорты смотреть читать приятно, но за ними стоит тяжелая борьба, ранения и смерть. и без сепарни конечно не обошлось. .,mnn
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18.05.2022 20:56 Ответить
Тому що закон про тероборону почав діяти лише 01.01.2022. А прийнятий, здається, в липні 2021 року. Якраз, коли Залужного призначено було Головнокомандуючим.

І реальна тероборона була створена лише там, де знайшлися ентузіасти, які її створювали 5+ років.

Наприклад, в Києві з 6 батальйонів тероборони реально існували в повному штаті та провели в січні-лютому збори тощо лише 2 (Дарницький та Солом'янський). Але вони по-факту (в командно-адміністративному сенсі) існували з 2017 року приблизно. І останній рік вишколи особового складу добровольців (так-так - ті самі "смішні вправи з дерев'яними муляжами автоматів на природі") проводили без всяких наказів і сприяння - раз на тиждень. А по закону - і цього не зобов'язані були робити. А зброя бригади ТРО Києва, якщо не знаєте, була "на зберіганні на полігоні Десна", бо в батальйонів ТРО не було навіть своїх "оружейок"...

Тож "чому" - питання не дуже доречне. В деякому сенсі - все, як для України, навіть досить швидко створилося. І головне було в конкретних командирах батальйонів - зуміли організуватися, вичавити з місцевих органів влади матеріальну базу - сформувалися як батальйони ТРО. Виявився командир "мямлею" або місцеві органи влади "непробивними" - нічого на 24.02.2022 не існувало. Бо ТРО - це ТРО. Формувалося місцевою владою.

В Херсоні люди підписали контракти, штат набрали, але керівництво бригади і батальйонів виявилося "мямлями". І ТРО фактично не існувало.
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18.05.2022 20:44 Ответить
Потрібно спитати у адептів секти святого Петра, чому він за 5 років не створив хоть щось на кшалт тероборони? Хоть щось!
Ні! Народу зброю ні-за-що!
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18.05.2022 20:49 Ответить
Той самий "Петро" створював армію всі ці 5 років, і як зараз бачимо - в нього непогано вийшло!

А давайте спитаємо у тих, хто молиться на Боневтіка, чому він за 2,5 роки не зробив ТрО, і мої знайомі ще 23 ЛЮТОГО!!! нічого не змогли добитися від місцевого військомату!
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21.05.2022 10:50 Ответить
спытаешь после перамогi. чакай! mjg
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18.05.2022 20:49 Ответить
Була, але їх вбили підступно, дивом захистили Миколаїв
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18.05.2022 15:35 Ответить
😰 Вiрю,що прийде час i винуватцi зради, будуть вiдповiдати перед
народом Украiни! Ми нiчого не забудемо! 😠
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18.05.2022 11:38 Ответить
дурацкое шо типо герой - в рабстве совка был город и типо герой? ну наверное - изуродован совком, Нью йорк вообще бы развалился под совком
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18.05.2022 11:12 Ответить
Що згорить, то не зогниє! Слава ЗСУ!
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18.05.2022 11:13 Ответить
Наші котики!
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18.05.2022 11:16 Ответить
Вчора Андрусів радник міністра МВС казав, що проводиться операція в напрямку Вовчанська. На карті діпстейт територія за водосховищем позначена вже як сіра зона. Цікаво, чи там щось вдасться зробити? Хоча кацапи теж розуміють важливість цього пункту.
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18.05.2022 11:17 Ответить
1 з 2 залізних доріг з рашки до Ізюму. Звісно кацапи будуть пручатися. За повідомленнями деякими, ще до виходу наших до Старого Салтова, угруповування перед та за водосховищем було посилене 2-3 БТГр зі складу тих, що "намагалися відновити після драпака і втрат під Києвом/Черниговом" . Тобто - недоукомплектованими і деморалізоване. Саме тому наступальні дії на схід від Харкова вдається виконувати 2ма батальйонами ТРО Харкова та зведеними групами НГУ, курсантів тощо. Регулярні частни ЗСУ з харківського угруповування зараз давлять північ Харкова та перемелюють тих, хто під Чугуєвом та Ізюмом лізе.
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18.05.2022 20:53 Ответить
В кожному воїну шукаю свого племінника. Бережіть себе і Україну
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18.05.2022 11:19 Ответить
Зараз кожен захисник України- Ваш племінник.
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18.05.2022 11:50 Ответить
+)))
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18.05.2022 11:44 Ответить
Хай у Вас ручки не болять!
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18.05.2022 11:47 Ответить
С. Питомник. Там по цьому танку з мух разів 5 влучили, доки воно палаюче з дороги не з'їхало до кювета.
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18.05.2022 11:57 Ответить
Так і "муха" - зброя з 1972 року...
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18.05.2022 21:01 Ответить
Ти бач як геноцидили руцкоязичних що всі російською розмовляють.

Пропоную відтяпати Білгород - для захисту рускоязичного населення від рашистів
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18.05.2022 12:08 Ответить
Колись ця територія (нині Білгородська область) була частиною Київської губернії, у 1918 році входив до складу України. "Тільки 7 лютого 1919 офіційний Харків визнав територію Білгородського повіту частиною Курської губернії".
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18.05.2022 14:00 Ответить
Ага, маріонетковим "Тимчасовим робочо-крєстьянським урядом України", сформованим в окупованому більшовиками Курську. Все по класиці комуняк. І фінський "тимчасовий більшовистський уряд" знайшовся в 1939 році, ладний віддати совку все що завгодно. І в кожній з прибалтійських держав знайшлися такі ж групи...
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18.05.2022 21:17 Ответить
Слобідські козаки це вам не донські кізяки.
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18.05.2022 12:09 Ответить
ганДонські кізяки це випадково не ті, котрі ********** присунуть своїм таваріщам па службє?
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18.05.2022 12:12 Ответить
Молодці пацани, Слава Україні!
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18.05.2022 12:17 Ответить
Ціпльонок по кієвскі;
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18.05.2022 19:06 Ответить
Бляха-муха 0:1
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19.05.2022 00:15 Ответить
 
 