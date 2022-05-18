"Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - харьковские теробороновцы уничтожают бронемашину армии РФ. ВИДЕО боя
Бойцы харьковской теробороны уничтожили российский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - говорит во время радиообмена боец, попавший в танк из противотанковой гранаты РПГ-18 "Муха".
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+46 Болунгарвік Віталій
показать весь комментарий18.05.2022 10:54 Ответить Ссылка
+44 Кирилл Мироненко #519186
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+43 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.05.2022 10:57 Ответить Ссылка
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Скільки доповзло вже до України - питання окреме, але воно вже повзе і вже більше ніж півтора місяця застосовується - повідомлення про танки без активного динамічного захисту - почалися ще на початку квітня.
Добре, що дебілоїди його не "концентрують" по-правильному, а більшість кидають "з коліс у бій", бо "кенцентрація" означає - тактичний або навіть оперативний організований і плановий відступ. Ото харківське ТРО і палить по декілька танків на день! Витримуючи динаміку та навалу ворога. І треба розуміти, що під Харковом ворог не відступає, а його вичавлюють, попри пручання.
Дураку же понятно, что в ни в Херсоне, ни в Харькове в первые дни войны не было никакой теробороны.
І реальна тероборона була створена лише там, де знайшлися ентузіасти, які її створювали 5+ років.
Наприклад, в Києві з 6 батальйонів тероборони реально існували в повному штаті та провели в січні-лютому збори тощо лише 2 (Дарницький та Солом'янський). Але вони по-факту (в командно-адміністративному сенсі) існували з 2017 року приблизно. І останній рік вишколи особового складу добровольців (так-так - ті самі "смішні вправи з дерев'яними муляжами автоматів на природі") проводили без всяких наказів і сприяння - раз на тиждень. А по закону - і цього не зобов'язані були робити. А зброя бригади ТРО Києва, якщо не знаєте, була "на зберіганні на полігоні Десна", бо в батальйонів ТРО не було навіть своїх "оружейок"...
Тож "чому" - питання не дуже доречне. В деякому сенсі - все, як для України, навіть досить швидко створилося. І головне було в конкретних командирах батальйонів - зуміли організуватися, вичавити з місцевих органів влади матеріальну базу - сформувалися як батальйони ТРО. Виявився командир "мямлею" або місцеві органи влади "непробивними" - нічого на 24.02.2022 не існувало. Бо ТРО - це ТРО. Формувалося місцевою владою.
В Херсоні люди підписали контракти, штат набрали, але керівництво бригади і батальйонів виявилося "мямлями". І ТРО фактично не існувало.
Ні! Народу зброю ні-за-що!
А давайте спитаємо у тих, хто молиться на Боневтіка, чому він за 2,5 роки не зробив ТрО, і мої знайомі ще 23 ЛЮТОГО!!! нічого не змогли добитися від місцевого військомату!
народом Украiни! Ми нiчого не забудемо! 😠
Пропоную відтяпати Білгород - для захисту рускоязичного населення від рашистів