"Вот нас Владимир Владимирович заметит... Мы военные - мы всегда за наших. Надо будет - тоже пойдем" - российские дети в документальном фильме пропагандистов Кремля "9 мая. Дети". ВИДЕО
Российские пропагандисты во время проведения акций и парадов 9 мая сняли документальный фильм "9 мая. Дети".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, на кадрах из фильма немало детей всех возрастов, одетые родителями в советскую военную форму, повторяющие лозунги, которые выкрикивают взрослые - "Повесит еще раз флаг над Рейхстагом", "Надо флаг гордо держать" , "Слава народу-победителю. За семью, за Сталина", "Донецк, Луганск с нами!", "Крым наш!".
"Вдруг нас Владимир Владимирович увидит... Мы военные - мы всегда за наших... Надо будет - тоже пойдем", - говорят подростки во время шествия.
"Я буду учиться в колледже МВД... Я в академии ФСБ..." - делятся своими планами некоторые из них.
Топ комментарии
+16 Перехватчик
показать весь комментарий18.05.2022 12:10 Ответить Ссылка
+13 Leonidas 4503 #341111
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+12 A San
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https://u.only.bible/psa-137.8-9/ Псалми 137:8-9
Пока США и Европа не арестуют и не передадут в наш плен всех детей и родственников высшего политического руководства параши, то дела не будет. Посмотрим как они будут стрелять по городу в котором будут сидеть дети и навка письков. Дите ведмедева, валодина и прочей шушеры, всех сюда, всех в плен!!!
Этих дегенератов не спасти, хотя кому это стадо нужно?
ему мяса оооочень много надо, а ты сам пришел и на шашлык просишься
Если Владимир Владимирович не заметит, то "байрактар" точно заметит...
Ватным мамашам на заметку!
Но как-бэ вот...