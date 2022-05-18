"Вот нас Владимир Владимирович заметит... Мы военные - мы всегда за наших. Надо будет - тоже пойдем" - российские дети в документальном фильме пропагандистов Кремля "9 мая. Дети". ВИДЕО

Российские пропагандисты во время проведения акций и парадов 9 мая сняли документальный фильм "9 мая. Дети".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, на кадрах из фильма немало детей всех возрастов, одетые родителями в советскую военную форму, повторяющие лозунги, которые выкрикивают взрослые - "Повесит еще раз флаг над Рейхстагом", "Надо флаг гордо держать" , "Слава народу-победителю. За семью, за Сталина", "Донецк, Луганск с нами!", "Крым наш!".

"Вдруг нас Владимир Владимирович увидит... Мы военные - мы всегда за наших... Надо будет - тоже пойдем", - говорят подростки во время шествия.

"Я буду учиться в колледже МВД... Я в академии ФСБ..." - делятся своими планами некоторые из них.

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