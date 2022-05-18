"До побачення, бл#дь", - СБУ перехватила разговор российских оккупантов в Запорожье, где те жалуются на "партизанщину" и прощаются на украинском. АУДИО

В телефонных разговорах между собой оккупанты жалуются на постоянные атаки украинских защитников в Запорожье и уже прощаются фразами "До свидания". "До побачення".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на перехват СБУ.

"Каждый вечер, бл#дь, боремся с ДРГ, нах#й, бл#дь, которые каждую ночь, бл#дь, начинают, нах#й, в деревню заходить пытаются. Ну, короче, не знаю, бл#дь. Домой хочу, бл#дь. Домой хочу, бл#дь. Некоторые на взводе, бл#дь, положим, съ#бемся, пох#й на все, бл#дь, на#бали п#дарасы, бл#дь. Так что вот так", – говорит один.. На что другой отвечает: "Ну все, я понял тогда, поедем мы дальше. До свидания". И первый отзывается: "До побачення, бл#дь".

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У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами "До побачення" ⬇️ pic.twitter.com/4VfRNPY8yE — СБ України (@ServiceSsu) May 18, 2022

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