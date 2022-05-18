РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6509 посетителей онлайн
Новости Видео Война
19 063 28

"До побачення, бл#дь", - СБУ перехватила разговор российских оккупантов в Запорожье, где те жалуются на "партизанщину" и прощаются на украинском. АУДИО

В телефонных разговорах между собой оккупанты жалуются на постоянные атаки украинских защитников в Запорожье и уже прощаются фразами "До свидания". "До побачення".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на перехват СБУ.

"Каждый вечер, бл#дь, боремся с ДРГ, нах#й, бл#дь, которые каждую ночь, бл#дь, начинают, нах#й, в деревню заходить пытаются. Ну, короче, не знаю, бл#дь. Домой хочу, бл#дь. Домой хочу, бл#дь. Некоторые на взводе, бл#дь, положим, съ#бемся, пох#й на все, бл#дь, на#бали п#дарасы, бл#дь. Так что вот так", – говорит один.. На что другой отвечает: "Ну все, я понял тогда, поедем мы дальше. До свидания". И первый отзывается: "До побачення, бл#дь".

Російські загарбники бояться нічної "партизанщини" і починають вчити українську мову

У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами "До побачення" ⬇️ pic.twitter.com/4VfRNPY8yE

— СБ України (@ServiceSsu) May 18, 2022

Также смотрите: "Вот нас Владимир Владимирович заметит... Мы военные - мы всегда за наших. Надо будет - тоже пойдем" - российские дети в документальном фильме пропагандистов Кремля "9 мая. Дети". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) СБУ (20130) Запорожская область (3256) перехват (347)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+56
Скоро ссуки Слава Україні говоритимете!
показать весь комментарий
18.05.2022 12:16 Ответить
+33
І, Героям Слава.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:18 Ответить
+29
Ну ось, тупі не тупі, а за два місяці два слова вивчили треба ще їм вивчити путін *****, а паляницю не осилять.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро ссуки Слава Україні говоритимете!
показать весь комментарий
18.05.2022 12:16 Ответить
І, Героям Слава.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:18 Ответить
Это проблема. Самые способные успевают выучить только "до побачення", а потом двухсотятся.
Вопрос учоным - можно ли это считать естественным отбором, или это вмешательство человека в естественный эволюционный процесс?
показать весь комментарий
18.05.2022 13:34 Ответить
Поки курви не освоять вимовляти "паляниця, Укрзалізниця, нісенітниця", повертатимуться додому виключно в мішках)
показать весь комментарий
18.05.2022 13:37 Ответить
Ну ось, тупі не тупі, а за два місяці два слова вивчили треба ще їм вивчити путін *****, а паляницю не осилять.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:17 Ответить
Скара будет защіщать украеномовнае население в параше.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:17 Ответить
paļaņic-ja ! paļaņic-ja
показать весь комментарий
18.05.2022 12:18 Ответить
Рускаязичная чєлюсть вже вивчила до побачення. Тепер вчитиме нехай щастить.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:18 Ответить
*****))) ...дА пАбАчения....
Кацапи, у вас все одно язик з ЖОПИ!!!
Вам "не дано" розмовляти українською)))
показать весь комментарий
18.05.2022 12:18 Ответить
Тріо Мареничів або Тризубий Стас тебе мають переконати в зворотньому. Інша справа - не хочуть, не бажають, не вважають за потрібне чи агресивно сприймають необхідність вчити. І це не про тих, хто живе "за порєбріком", це про місцевих.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:35 Ответить
всіх, в кого необхідність вчитися і працювати викликає аж агресію - відправляти за поребрік, їм там одразу полегшає.
показать весь комментарий
19.05.2022 00:39 Ответить
"До побачення, б...дь"... до зустрічі в рефрижераторі.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:20 Ответить
Чомусь мені здається що один з них з ДЬІНЬІРЬІ.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:22 Ответить
Тепер вчіть: добрий день, ми з України!
показать весь комментарий
18.05.2022 12:23 Ответить
Це вони не вивчать, це вони просто запам'ятають!

І будуть сцятись кожен раз, як почують!
показать весь комментарий
18.05.2022 12:58 Ответить
Не "до побачення" а "прощавайте". Беріть краще по лопаті та облаштовуйте собі "дім" 3 метра глибини.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:24 Ответить
Москалю мова - шо свині пеньюар.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:31 Ответить
У меня сайт подвисает. Только этот. Может атака, поремонтируйте
показать весь комментарий
18.05.2022 12:47 Ответить
ХАХА уже учат украинский язык.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:51 Ответить
на расеи опять палают военкоматы ))) и чёйто???
///
Неизвестный бросил 2 коктейля Молотова
в здание щёлковского военного комиссариата в московской области.
повреждён архив с данными призывников

https://t.me/dneproperatyv/30540
показать весь комментарий
18.05.2022 13:09 Ответить
Виглядає, що "асвабадітєлі" перехотіли йти =звільняти= Україну від =нациків і фашистів=.
показать весь комментарий
19.05.2022 00:36 Ответить
Intjeresno, a kacapi umejut govotitj vo normaljnom jazike bez mata? Kazhetsja chto njet.
показать весь комментарий
18.05.2022 13:49 Ответить
Ой. А шо такое, вани, неужто не нравится вам в Украине то? Бьіть такого не может. Уньільіе голоса какие-то, ноющие.
Вобщем для поднятия настроения будет вам полезно гулять поздно вечером на свежем воздухе, когда на улице тихо. Нервьі успокаивает очень хорошо. Очень хорошо.
показать весь комментарий
18.05.2022 13:57 Ответить
Мені просто ліньки підрахувати нормальні і нецензурні слова, щоб визначити пропорцію.

Шо таке, москалі ? Нас же нема і мови української нема, га !
показать весь комментарий
19.05.2022 00:37 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2022 00:45 Ответить
це занадто, iнколи ж треба i коротко щось сказати. Головне не лаятися через слово як свинособаки на запису, так що хочется бахнути писком в стiну за лапи i з прискоренням.
показать весь комментарий
19.05.2022 01:03 Ответить
фублин, краще б свинособаки гавкали чим лаялись своiми "бл+ть" та "бл+ть". Мичали б якось. Хочеться мочити рашистiв просто за цей понос з рота.
показать весь комментарий
19.05.2022 01:01 Ответить
 
 