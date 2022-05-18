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"Бахкає і бахкає... Страшно... Синочок, може, водички знайдеш?", - село Вольное Поле в Луганской области на грани гуманитарной катастрофы и под постоянными обстрелами оккупантов. ВИДЕО

Оставшиеся в селе Вольное Поле в Луганской области сейчас под постоянными обстрелами российских оккупантов и находятся на грани гуманитарной катастрофы - без воды и продуктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в селе остались пожилые люди и те, кто не имеет возможности уехать по разным обстоятельствам. В селе немало воронок от российских снарядов - есть уничтоженные дома и раненые люди.

"Бахает и бахкает... Страшно... Сыночек, может водички найдешь?", - говорит пожилая женщина и обращается с просьбой к украинскому бойцу.

Видео Дніпро TV

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг сосредоточил до 15 вертолетов в Луганской области для воздушной поддержки наступательных действий на Бахмутском и Северодонецком направлениях, - Генштаб ВСУ

Автор: 

обстрел (28254) военные преступления (1469) Луганская область (6518)


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Топ комментарии
+30
Тварини кацапські! У дітей крадуть дитинство, у літніх - спокійну старість!
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18.05.2022 13:02 Ответить
+22
Твари кацапские. Чтоб и вы и ваши потомки до седьмого колена искали воду и не могли найти. Слезы текут за эту бабусю, слава Богу, что бойцы ей воды принесли. Наверное и еды тоже. Прожить такую долгую жизнь, и чтобы под конец ее какая то мразь параноидальная устроила вот такое
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18.05.2022 13:16 Ответить
+16
Гречка на виборах ...
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18.05.2022 12:55 Ответить
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Гречка на виборах ...
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18.05.2022 12:55 Ответить
то ти її по ходу нажерлася ,курво
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18.05.2022 13:05 Ответить
не факт.. ця бабуся може й не ходила голосувати бо й у світі не розумілася.. та й то далеко, а вона вже й не могла..
за "гречку" у нас добре продаються всілякі місцеві чиновники, яким Порошенко в штани наклав...
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18.05.2022 22:05 Ответить
На початку незалежності вона ще не була бабусею.
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19.05.2022 13:53 Ответить
За таке життя українських бабусь рашкованам треба кишки виривати і їх же заствляти жерти.
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18.05.2022 12:56 Ответить
Тварини кацапські! У дітей крадуть дитинство, у літніх - спокійну старість!
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18.05.2022 13:02 Ответить
Я думаю, це не луганщина, а донеччина
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18.05.2022 13:06 Ответить
Так, ближче до Запоріжжя.
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18.05.2022 13:20 Ответить
Твари кацапские. Чтоб и вы и ваши потомки до седьмого колена искали воду и не могли найти. Слезы текут за эту бабусю, слава Богу, что бойцы ей воды принесли. Наверное и еды тоже. Прожить такую долгую жизнь, и чтобы под конец ее какая то мразь параноидальная устроила вот такое
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18.05.2022 13:16 Ответить
Такую бабусю на роств не покажут, а только ватницу с красной тряпкой!
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18.05.2022 13:34 Ответить
людей жалко
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18.05.2022 13:17 Ответить
Ці кадри рвуть мені серце, біль виїдає душу, здається скоро залишиться сама оболонка, тонкостінний глечик болю і розпачу...
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18.05.2022 17:14 Ответить
Замініть біль на злість, верніше лють, найлютішу лють! І сили будуть і нерви цілі.
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18.05.2022 21:07 Ответить
Всё, что сейчас творится в Украине, чтоб точно такое, повторилось в россии, но в несколько раз больше. Чтоб эти твари кацапские, всё на себе испытали, весь этот страх и ужас, всю боль и потери!
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18.05.2022 22:51 Ответить
переносите войну на територию расеи
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18.05.2022 22:52 Ответить
Это нереально, зап. страны боятся, что в этом случае троглодиты начнут использовать ядерное оружие : загнанная в угол собака борется за себя , не думая о последствиях
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19.05.2022 03:34 Ответить
 
 