"Бахкає і бахкає... Страшно... Синочок, може, водички знайдеш?", - село Вольное Поле в Луганской области на грани гуманитарной катастрофы и под постоянными обстрелами оккупантов. ВИДЕО

Оставшиеся в селе Вольное Поле в Луганской области сейчас под постоянными обстрелами российских оккупантов и находятся на грани гуманитарной катастрофы - без воды и продуктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в селе остались пожилые люди и те, кто не имеет возможности уехать по разным обстоятельствам. В селе немало воронок от российских снарядов - есть уничтоженные дома и раненые люди.

"Бахает и бахкает... Страшно... Сыночек, может водички найдешь?", - говорит пожилая женщина и обращается с просьбой к украинскому бойцу.

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