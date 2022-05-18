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Эвакуация с "Азовстали": украинских бойцов привезли в колонию в оккупированной Оленовке на Донбассе. ВИДЕО

Украинских бойцов с "Азовстали" привезли в колонию в оккупированной Еленовке на Донбассе, подконтрольной группировке "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, ранее 17 мая агентство Reuters сообщало о минимум семи автобусах, выехавших с территории завода "Азовсталь". Украинская и российская стороны пока не публиковали вывоз военных публично. Замминистра обороны Анна Маляр ночью 17 мая подтвердила начало операции по спасению заблокированных на территории "Азовстали" украинских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ утверждает, что 959 защитников "Азовстали" сдались в плен

Мариуполь (5737) эвакуация (2120) Азовсталь (380)


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Топ комментарии
+56
Верить в чем? Меня удивляет эта наивность. НЕ БЫЛО НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ. НИКТО НЕ ОБЕЩАЛ ОБМЕН, НИКОМУ. Азовсталь два месяца держался зубами за голый бетон каждый день неся потери, считая патроны, выдавая чашку воды на человека. Все это время Зеленский выступал по телевизорам и радовался выигранному им лично евровидению. Когда у защитников уже не осталось сил, ни физических, ни моральных, они пошли на переговоры. Им ничего не обещали, просто согласились забрать умирающих и раненных. Выбора просто не было. С ними вышли несколько групп которые также не могли уже сопротивляться и были только обузой остальным. Их встретили, упаковали и вывезли. Без стрельбы, избиений, спокойно разоружили, обыскали, рассадили по автобусам, воды дали. После этого бегство уже было не остановить. И только тогда Зеленский вдруг высрал свою *********** историю, как он договорился спасать и обмениваться. Гений переговоров.
Конечно не все сдадутся. Есть те кому нечего терять. Но большинство уже просто не способно сидеть и ждать смерти, от осколка, от жажды, от гангрены.
С кем там Зеля договаривался, кому что приказывал, вы совсем с глузду съехали тут все?
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18.05.2022 13:20 Ответить
+53
А далі що ?
Кацапам не можна вірити.
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18.05.2022 13:01 Ответить
+39
Нехай наших героїв береже Бог.
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18.05.2022 13:02 Ответить
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У нас демократія, *****!
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19.05.2022 03:24 Ответить
Попадая в очередную скандальную ситуацию, Зеленский поступает как Путин - залегает на дно и ждет несколько дней пока уляжется пыль, потом запускаются боты, за ними идут арестовичи и прочие придворные аналитики (от слова "анал") и уж опосля какой-нибудь Подоляк делает заявление.
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19.05.2022 08:10 Ответить
https://gazeta.ua/articles/life/_jomu-nogi-10-raziv-pereyihali-u-merezhu-zlili-rozpovid-okupanta-pro-stavlennya-do-bijciv-zsu/1089140 як касапи ставляться до азовців зокрема і в цілому до бійців ЗСУ
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19.05.2022 10:03 Ответить
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