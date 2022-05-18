Эвакуация с "Азовстали": украинских бойцов привезли в колонию в оккупированной Оленовке на Донбассе. ВИДЕО
Украинских бойцов с "Азовстали" привезли в колонию в оккупированной Еленовке на Донбассе, подконтрольной группировке "ДНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, ранее 17 мая агентство Reuters сообщало о минимум семи автобусах, выехавших с территории завода "Азовсталь". Украинская и российская стороны пока не публиковали вывоз военных публично. Замминистра обороны Анна Маляр ночью 17 мая подтвердила начало операции по спасению заблокированных на территории "Азовстали" украинских военных.
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Alex Fedoniuk
показать весь комментарий19.05.2022 03:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Voc Vox
показать весь комментарий19.05.2022 08:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ан Мур
показать весь комментарий19.05.2022 10:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Конечно не все сдадутся. Есть те кому нечего терять. Но большинство уже просто не способно сидеть и ждать смерти, от осколка, от жажды, от гангрены.
С кем там Зеля договаривался, кому что приказывал, вы совсем с глузду съехали тут все?
Кацапам не можна вірити.