Эвакуация с "Азовстали": украинских бойцов привезли в колонию в оккупированной Оленовке на Донбассе. ВИДЕО

Украинских бойцов с "Азовстали" привезли в колонию в оккупированной Еленовке на Донбассе, подконтрольной группировке "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, ранее 17 мая агентство Reuters сообщало о минимум семи автобусах, выехавших с территории завода "Азовсталь". Украинская и российская стороны пока не публиковали вывоз военных публично. Замминистра обороны Анна Маляр ночью 17 мая подтвердила начало операции по спасению заблокированных на территории "Азовстали" украинских военных.

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