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"Я посчитала, что предам своего мужа. Он здесь на кладбище похоронен", - жительница села близ Изюма не обращает внимания на обстрелы и отказывается от эвакуации. ВИДЕО

Жительница села близ Изюма по имени Наталья категорически отказывала украинским бойцам, которые настаивали на ее эвакуации из зоны обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете BBC. В составе патруля ВСУ, осматривавшего местность с намерением помочь эвакуироваться местным жителям, находился главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вы можете объяснить, почему вы не эвакуировались", - спросил он у женщины.

"Я посчитала, что предам своего мужа. Вот здесь на кладбище похоронен. Я уже привыкла ко всему... Идите, ребята. Спасибо", - объясняет женщина сквозь слезы под звуки артиллерийских взрывов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд Бутусова закупил для армии квадрокоптеры

обстрел (28274) эвакуация (2120) Изюм (281) Бутусов Юрий (4390)


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Топ комментарии
+18
Под Харьковом рашисты искали целый партизанский отряд, который состоял из одного пенсионера. 63-летний бывший десантник устраивал диверсии в тылу оккупантов - по ночам обезвреживал российские патроны и технику, снимая боеголовки и аккумуляторы, сливал топливо с машин и похищал документацию.
https://www.youtube.com/watch?v=sRUVJkTHmUM https://www.youtube.com/watch?v=sRUVJkTHmUM

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18.05.2022 15:25 Ответить
+12
хто їй суддя? такий її вибір...такая її доля...
ото таке кохання? чи пам"ять? чи шо???
а помітили як в неї гарненько у дворі? лелеки (штучні) на гніздечку....
храни Боженька Вас, Жіночко...
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18.05.2022 15:23 Ответить
+8
ужас, шо творится, слава ВСУ, что от Харькова фашистов отодвинули
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18.05.2022 15:21 Ответить
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zhestj....
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18.05.2022 15:13 Ответить
ужас, шо творится, слава ВСУ, что от Харькова фашистов отодвинули
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18.05.2022 15:21 Ответить
хто їй суддя? такий її вибір...такая її доля...
ото таке кохання? чи пам"ять? чи шо???
а помітили як в неї гарненько у дворі? лелеки (штучні) на гніздечку....
храни Боженька Вас, Жіночко...
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18.05.2022 15:23 Ответить
У нас ні один президент не зміг побудувати процвітаючу незалежну країну

А єврей, чи не єврей... Хіба це головне?
Немає патріота своєї країни
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18.05.2022 15:33 Ответить
к сожалению евреи у власти в Украине уже давно и они не смогли построить развитую страну.. так что доля правды в этом есть
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18.05.2022 16:42 Ответить
Зеленский орков звал? Не гони
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18.05.2022 15:36 Ответить
звал намекал падло зеленое - нападайте - всеравно мы оборонятся не будем так как я все зарубил и разминировал
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18.05.2022 16:41 Ответить
"Договоримся по-середине", "какая разница"," ВАГНЕРГЕЙТ", разминирование Чонгара и назначение на сверхважные должности ПРЕДАТЕЛЕЙ - ДЕРКАЧА ДЕМЧЕНКО БАКАНОВА НАУМОВА ТАТАРОВА …………………
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24.09.2022 10:51 Ответить
Сиди не ***** бара
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18.05.2022 15:52 Ответить
Под Харьковом рашисты искали целый партизанский отряд, который состоял из одного пенсионера. 63-летний бывший десантник устраивал диверсии в тылу оккупантов - по ночам обезвреживал российские патроны и технику, снимая боеголовки и аккумуляторы, сливал топливо с машин и похищал документацию.
https://www.youtube.com/watch?v=sRUVJkTHmUM https://www.youtube.com/watch?v=sRUVJkTHmUM

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18.05.2022 15:25 Ответить
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18.05.2022 15:34 Ответить
Ljihoi bojevoi djed 👍
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18.05.2022 15:44 Ответить
хорошие слова сказала его жена - я понимаю что это страшно! но я им горжусь !
мы им тоже годимся !!!!
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18.05.2022 15:51 Ответить
Ось так люди роблять супротив.А читаешь за інші міста диву дивуєшься.Хто боронить а хто містом гуляє.Особливо це стосується Маріуполя.
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18.05.2022 20:19 Ответить
а кацапи обстрілюють... кого? стріляйте суки по своїй маскві і по кацапії... падаль кацапська не може без війни... козломорді думають, що всі перед ними повинні падати на коліні... самі суки скоро на четвереньках будете повзати й просити пощади...
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18.05.2022 15:26 Ответить
https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk?__cft__[0]=AZXMvQgAQ69sPHvbPgPu64E3bug3pwoCoUJqOUz4btGFTRjG4xrnkAHrxMPWYEHY3BKjHm836JMtTaOUjcYBfnrB9r9jyqw4FY3yMmiswqv0ColpIoWT8FSxUdAtm7KA2vc&__tn__=-UC%2CP-R Роман Цимбалюк

https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk 33 мин. ·

17 мая в ходе контрнаступления ВС Украины в Харьковской области прорвали линию обороны ВС РФ. Подразделение из состава 200 отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 08275, Печенга), которое находилось на позициях, было практически уничтожено, выжившим удалось сбежать в тыл.

Потери среди личного состава: 6 военнослужащих погибло, 11 ранены.
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18.05.2022 15:31 Ответить
дура, так нужно было с ним в могилу лечь, живым- живое
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18.05.2022 15:51 Ответить
Так в подразделении около 10 чел., а наших полегло 6 и ранено 11 из которых тоже не все выживут.
Это, что за такой кошмарный прорыв? Где? Зачем? Что он дал?
ps: тоже прочитал и схватился за голову.
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18.05.2022 16:10 Ответить
По перше не нашого складу втрати по друге такий грамотний і вояка автомат і на передок .Покажи клас.
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18.05.2022 20:17 Ответить
Втрата такого генофонду не є проблемою, а от те, що людей по декілька раз посилають рятувати таке кончене совкове лайно наражаючи на небезпеку - це справжній злочин влади.
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19.05.2022 09:24 Ответить
 
 