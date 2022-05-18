"Я посчитала, что предам своего мужа. Он здесь на кладбище похоронен", - жительница села близ Изюма не обращает внимания на обстрелы и отказывается от эвакуации. ВИДЕО
Жительница села близ Изюма по имени Наталья категорически отказывала украинским бойцам, которые настаивали на ее эвакуации из зоны обстрелов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете BBC. В составе патруля ВСУ, осматривавшего местность с намерением помочь эвакуироваться местным жителям, находился главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Вы можете объяснить, почему вы не эвакуировались", - спросил он у женщины.
"Я посчитала, что предам своего мужа. Вот здесь на кладбище похоронен. Я уже привыкла ко всему... Идите, ребята. Спасибо", - объясняет женщина сквозь слезы под звуки артиллерийских взрывов.
Топ комментарии
+18 Светлана Науменко
показать весь комментарий18.05.2022 15:25 Ответить Ссылка
+12 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий18.05.2022 15:23 Ответить Ссылка
+8 Nov
показать весь комментарий18.05.2022 15:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ото таке кохання? чи пам"ять? чи шо???
а помітили як в неї гарненько у дворі? лелеки (штучні) на гніздечку....
храни Боженька Вас, Жіночко...
А єврей, чи не єврей... Хіба це головне?
Немає патріота своєї країни
https://www.youtube.com/watch?v=sRUVJkTHmUM https://www.youtube.com/watch?v=sRUVJkTHmUM
мы им тоже годимся !!!!
https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk 33 мин. ·
17 мая в ходе контрнаступления ВС Украины в Харьковской области прорвали линию обороны ВС РФ. Подразделение из состава 200 отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 08275, Печенга), которое находилось на позициях, было практически уничтожено, выжившим удалось сбежать в тыл.
Потери среди личного состава: 6 военнослужащих погибло, 11 ранены.
Это, что за такой кошмарный прорыв? Где? Зачем? Что он дал?
ps: тоже прочитал и схватился за голову.