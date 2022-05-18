"Я посчитала, что предам своего мужа. Он здесь на кладбище похоронен", - жительница села близ Изюма не обращает внимания на обстрелы и отказывается от эвакуации. ВИДЕО

Жительница села близ Изюма по имени Наталья категорически отказывала украинским бойцам, которые настаивали на ее эвакуации из зоны обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете BBC. В составе патруля ВСУ, осматривавшего местность с намерением помочь эвакуироваться местным жителям, находился главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вы можете объяснить, почему вы не эвакуировались", - спросил он у женщины.

"Я посчитала, что предам своего мужа. Вот здесь на кладбище похоронен. Я уже привыкла ко всему... Идите, ребята. Спасибо", - объясняет женщина сквозь слезы под звуки артиллерийских взрывов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд Бутусова закупил для армии квадрокоптеры