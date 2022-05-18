Огромная воронка от российской бомбы на территории "Азовстали": "Чтобы вы понимали, насколько ямочка большая". ВИДЕО

Українські воїни показали величезну вирву від російської бомби, що була скинута на "Азовсталь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, образовавшаяся после взрыва яма глубиной по меньшей мере с десяток метров.

"Чтобы вы понимали, насколько ямочка большая", - говорит один из бойцов, снимая другого, спустившегося на дно воронки.

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