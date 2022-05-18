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Огромная воронка от российской бомбы на территории "Азовстали": "Чтобы вы понимали, насколько ямочка большая". ВИДЕО

Українські воїни показали величезну вирву від російської бомби, що була скинута на "Азовсталь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, образовавшаяся после взрыва яма глубиной по меньшей мере с десяток метров.

"Чтобы вы понимали, насколько ямочка большая", - говорит один из бойцов, снимая другого, спустившегося на дно воронки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют снести "Азовсталь", - горсовет Мариуполя

Мариуполь (5737) обстрел (28274) Азовсталь (380)


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Топ комментарии
+27
Как говорится от "братской" россосии с любовью, гады
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18.05.2022 15:56 Ответить
+24
Сильно хочу увидеть, такую же воронку на месте *******, а гид рассказывал, что там где то, есть мелкие кусочки ***** и прочей гадости...
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18.05.2022 16:23 Ответить
+21
19:53, 17.05.22 "Гарнизон на месте, с оружием в руках": Белецкий прокомментировал операцию на "Азовстали""В настоящее время могу сказать, что гарнизон, полк на связи. Я знаю, что там происходит. Гарнизон на месте, гарнизон с оружием в руках. Все будет хорошо. Все будет Украина. Не навредите. Слава Украине!", У меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на "Азовстали", или к тем, кто имеет какие-то секреты, инсайды и хочет со всем миром поделиться ими, - оставьте их при себе, как и собственные мысли", - заявил Белецкий.
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18.05.2022 16:14 Ответить
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Как говорится от "братской" россосии с любовью, гады
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18.05.2022 15:56 Ответить
А как там оказался наш солдат❓
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18.05.2022 16:00 Ответить
Старе відео скоріш за все
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18.05.2022 16:08 Ответить
19:53, 17.05.22 "Гарнизон на месте, с оружием в руках": Белецкий прокомментировал операцию на "Азовстали""В настоящее время могу сказать, что гарнизон, полк на связи. Я знаю, что там происходит. Гарнизон на месте, гарнизон с оружием в руках. Все будет хорошо. Все будет Украина. Не навредите. Слава Украине!", У меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на "Азовстали", или к тем, кто имеет какие-то секреты, инсайды и хочет со всем миром поделиться ими, - оставьте их при себе, как и собственные мысли", - заявил Белецкий.
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18.05.2022 16:14 Ответить
А шо їх там не було? Чи ти думаєш спєціально для тебе свєжак викладують?
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18.05.2022 16:17 Ответить
і ладно би воно било по якихось бродячих псах чи котах чи просто в полі. А воно ж било по живих людях, по жінках і дітях, які ховаються від рашистів у бункері
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18.05.2022 15:58 Ответить
Не по "якихось бродячих псах чи котах", а по кацапах і таких як ти; недалеко від них пішов.
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18.05.2022 20:29 Ответить
кацапы (а это вся русня от рюзких, вепсов, татар, башкиров и вплоть до бурятов и якутов) как нация должны быть стерты с лица земли и памяти о них никогда ни у кого не было...
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18.05.2022 16:01 Ответить
Фаб 3000
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18.05.2022 16:05 Ответить
Ну,такое не только по Азовстали прилетали, у меня есть фотка где я стою наверное возле большей воронки.в харьковской области.
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18.05.2022 16:14 Ответить
так разбираются с конкурентами капиталисты-фашисты.
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18.05.2022 16:16 Ответить
Сильно хочу увидеть, такую же воронку на месте *******, а гид рассказывал, что там где то, есть мелкие кусочки ***** и прочей гадости...
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18.05.2022 16:23 Ответить
после войны Азов стал надо оставит как ест и делать музей героев.
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18.05.2022 17:03 Ответить
питарда просто ведро петардов в зализном корпусе
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18.05.2022 17:12 Ответить
Така сама має бути замість Чмоскви!
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18.05.2022 17:18 Ответить
 
 