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Бойцы 92-й бригады в Харьковской области затрофеили вражескую САУ 2С3 "Акация-М". ВИДЕО

Бойцы 92-й бригады в Харьковской области захватили российскую САУ 2С3 "Акация-М" с боекомплектом.

Об этом сообщает с места событий главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и публикует видео с трофеем.

"Российская самоходная гаубица 2С3 "Акация", которую оккупанты в панике оставили после атаки украинских воинов на их позиции в Харьковской области. Теперь будет бить по россиянам. Боекомплект на месте", - говорит Бутусов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское командование ведет целенаправленный поиск батарей М777, что доказывает высокую эффективность нашей артиллерии, - Бутусов. ВИДЕО

Бутусов Юрий (4393) трофеи (182)


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Топ комментарии
+26
Сразу ее на позицию и огонь по рашне в белгородской области.
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18.05.2022 16:19 Ответить
+26
92-й респект...
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18.05.2022 16:20 Ответить
+17
Кстати хорошая идея, и обязательно заснять на видео! Против расийской пропаганды надо бороться тем же самым,.
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18.05.2022 16:34 Ответить
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Сразу ее на позицию и огонь по рашне в белгородской области.
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18.05.2022 16:19 Ответить
Кстати хорошая идея, и обязательно заснять на видео! Против расийской пропаганды надо бороться тем же самым,.
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18.05.2022 16:34 Ответить
92-й респект...
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18.05.2022 16:20 Ответить
Браво!!!!
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18.05.2022 16:22 Ответить
В принципі, можна знищити прямою наводкою дот, дзот чи той же танк. Але це САУ і саме як САУ набагато ефективніша ( вогонь з накритих вогневих позицій)
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18.05.2022 16:31 Ответить
Опечатка. Не накритих а закритих )
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18.05.2022 16:41 Ответить
Це маневренна далекобійна арта,це не танк!!!)))
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18.05.2022 16:33 Ответить
В неї плюшки вагоміші і далекобійність більша ніж у танка !!!)))
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18.05.2022 16:42 Ответить
У нас вже є більш далекобійна М777 на 25 км звичайним фугасним,а ця акація б'є тільки на 18 км.
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18.05.2022 16:40 Ответить
Ескалібуром бє на 40 кілометрів.
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18.05.2022 21:54 Ответить
Арты много не бывает. Бывает мало и песец как мало.
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19.05.2022 09:12 Ответить
це дуже добре!!!!!
респект.
а хто буде 24на7 кожну годину доповідати про стан хлопців та дівчат з азовсталі,
яких віддали оркам???
хоч вбий мене, не розумію нічого...
людей помістили в сізо...
коли обмін, хто за ними слідкує, що з ними буде?
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18.05.2022 16:29 Ответить
сказали чекати офіційної інформації..
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18.05.2022 16:34 Ответить
Це ж якими треба бути крутими-затрофеїть артилерію... Вона то у глибокому тилу за умовчанням
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18.05.2022 16:31 Ответить
ССО працюють...
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18.05.2022 16:36 Ответить
це з якою швидкістю кацапня втікала, що все залишила, ну і звичайно професіоналізм наших військових
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18.05.2022 18:06 Ответить
От нерозумію, нам кацапи техніку поставляють.
Аби не сплутати!
++
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18.05.2022 16:54 Ответить
Сподіваюсь Бутусова побачити в майбутньому десу у міністерстві оборони
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18.05.2022 18:45 Ответить
Хай ображаються фанати радянського залізаччя, а все ж це лайняна техніка по ********
стандартам, воювати з паРашею згодиться, а сама по собі металобрухт. Модернізувати ?
Навіщо, як що це треба новий двигун, нову електропроводку, нову електроніку, нову
компютерну систему і що залишиться , корпус і гармата ? Воно того не варто - всю
радянщину після Перемоги України над паРашею треба збарижити Казахстану,
Киргизії та іншим невибагливим до військової техніки державам.
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18.05.2022 22:02 Ответить
А собі завести докорінне нове, з компютерним наведенням і *******.
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18.05.2022 22:03 Ответить
 
 