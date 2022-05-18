Бойцы 92-й бригады в Харьковской области затрофеили вражескую САУ 2С3 "Акация-М". ВИДЕО

Бойцы 92-й бригады в Харьковской области захватили российскую САУ 2С3 "Акация-М" с боекомплектом.

Об этом сообщает с места событий главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и публикует видео с трофеем.

"Российская самоходная гаубица 2С3 "Акация", которую оккупанты в панике оставили после атаки украинских воинов на их позиции в Харьковской области. Теперь будет бить по россиянам. Боекомплект на месте", - говорит Бутусов

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