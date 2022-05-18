Бойцы 92-й бригады в Харьковской области затрофеили вражескую САУ 2С3 "Акация-М". ВИДЕО
Бойцы 92-й бригады в Харьковской области захватили российскую САУ 2С3 "Акация-М" с боекомплектом.
Об этом сообщает с места событий главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и публикует видео с трофеем.
"Российская самоходная гаубица 2С3 "Акация", которую оккупанты в панике оставили после атаки украинских воинов на их позиции в Харьковской области. Теперь будет бить по россиянам. Боекомплект на месте", - говорит Бутусов
Топ комментарии
+26 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий18.05.2022 16:19 Ответить Ссылка
+26 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.05.2022 16:20 Ответить Ссылка
+17 Саша Харьковский
показать весь комментарий18.05.2022 16:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
респект.
а хто буде 24на7 кожну годину доповідати про стан хлопців та дівчат з азовсталі,
яких віддали оркам???
хоч вбий мене, не розумію нічого...
людей помістили в сізо...
коли обмін, хто за ними слідкує, що з ними буде?
Аби не сплутати!
++
стандартам, воювати з паРашею згодиться, а сама по собі металобрухт. Модернізувати ?
Навіщо, як що це треба новий двигун, нову електропроводку, нову електроніку, нову
компютерну систему і що залишиться , корпус і гармата ? Воно того не варто - всю
радянщину після Перемоги України над паРашею треба збарижити Казахстану,
Киргизії та іншим невибагливим до військової техніки державам.