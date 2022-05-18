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Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" двум офицерам ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" двум офицерам ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В частности, высшую государственную награду Президент вручил полковнику Сергею Барановскому. Под его непосредственным руководством на территории Донецкой и Луганской областей подразделения артиллерии нанесли значительное огневое поражение военным объектам российского агрессора. В результате были повреждены и уничтожены вооружение, военная техника и подразделения тылового обеспечения противника.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда двум офицерам ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины 01
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда двум офицерам ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины 02

Читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Вячеславу Ерку (посмертно)

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда двум офицерам ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины 03

Глава государства также вручил орден полковнику Сергею Мусиенко, принимавшему непосредственное участие в уничтожении подразделений бронированной техники и вооружении противника на Харьковском направлении и в окрестностях Харькова. Сергей Мусиенко умело руководил действиями подразделений артиллерии, что позволило сохранить территорию под контролем Вооруженных Сил Украины. В ходе операций по отражению атак подчиненные ему подразделения артиллерии уничтожили большое количество вооружения, военной техники и личного состава противника.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда двум офицерам ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины 04

Смотрите также: Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников, которым присвоено звание Героя Украины. Фоторепортаж

Герой Украины (469) Зеленский Владимир (21096) награда (1823) военнослужащие (6207)


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Топ комментарии
+10
Респект всім українським артилеристам що перетворюють кацапських свиней на фарш...
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18.05.2022 16:43 Ответить
+8
Советую тебе заняться дело, а не сидеть и строчить комменты.
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18.05.2022 16:46 Ответить
+8
Ермак контролирует дебила,без него никуда
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18.05.2022 16:48 Ответить
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совкові зірки
скільки вже можна...
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18.05.2022 16:43 Ответить
СрІбна зІрка у США теж совок,а би ляпнути
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18.05.2022 16:54 Ответить
У нас є Тризуб,а зірки то не наше,то відрижка совдепії
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18.05.2022 17:04 Ответить
Ще один "освідчений". В тебе ж є доступ до мережі. Не розумію.
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18.05.2022 18:15 Ответить
Така ж зірка.
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18.05.2022 17:18 Ответить
А це американська
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18.05.2022 17:20 Ответить
А це чия?
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18.05.2022 17:57 Ответить
Чи ось https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) ця ?
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18.05.2022 18:05 Ответить
Ви навмисно... пишете неправду? Це інша сторона (реверс) медалі, лицьову сторону якої ви не захотіли показати.
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18.05.2022 18:13 Ответить
І ця не схожа.
То в чому неправда ?
Не можна без зірок обійтись ?
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18.05.2022 18:58 Ответить
Але не найвища нагорода. Зірка дається, коли на хрест не тягне. Щось подібне за радянську "За отвагу".
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18.05.2022 18:32 Ответить
Почему советские? Нет. Символ звезды не является советским, коммунисты его украли у американцев и перекрасили в красный цвет. Сам дизайн украинской звезды конечно нужно изменить, он скопирован с советского, это да.
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18.05.2022 16:58 Ответить
А я про що.
Така зірка на кремлі.
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18.05.2022 17:16 Ответить
Хтось з українських філософів 20х казав, що більшовики узяли цей знак на противагу християнському хресту. А ще один їх ******** вважав, що більшовики узяли повернуту догори дригом п'ятикутну окультну зірку з колом всередині, лише перевернули назад. Якщо узяти до уваги масонське значення молота і серпа як "влади" через "насильство", совітська зірка з вписаним у неї серпо-молотом, напевно, має масонське походження.
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18.05.2022 19:31 Ответить
Не варто знецінювати заслужені нагороди своїм упередженим ставленням до зірок
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
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18.05.2022 17:03 Ответить
Слушно, бо:

"нам не тре молока, нам не треба масла, аби зірка над кремлем нігди не погасла"

з пентаграмою треба завязувати
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18.05.2022 18:22 Ответить
Респект всім українським артилеристам що перетворюють кацапських свиней на фарш...
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18.05.2022 16:43 Ответить
Когда ж оно уже делом займётся.
Ещё ни одного города не вернули,а он уже миллион медалек нараздавал.
Все будут как Брежнев до яиц обвешанные.
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18.05.2022 16:44 Ответить
Советую тебе заняться дело, а не сидеть и строчить комменты.
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18.05.2022 16:46 Ответить
Він же не президент. І ви його життя не оплачуєте.
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18.05.2022 16:48 Ответить
Херсон вас чекає!
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18.05.2022 18:34 Ответить
Наконец-то и артиллерию оценили по достоинству и проделанной работе. Теперь дело за новыми гаубицами и РСЗО, боеприпасами к ним, средствам разведки. Кстати Ермак лишний на фоточке
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18.05.2022 16:46 Ответить
Ермак контролирует дебила,без него никуда
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18.05.2022 16:48 Ответить
***** бесит
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18.05.2022 20:13 Ответить
К тому же Ермак, начальник канцелярии, почему-то стоит ближе к президенту, чем Министр Обороны.
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18.05.2022 16:56 Ответить
А що в Десні ?
Мережею ходять чутки що там багато загиблих.
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18.05.2022 16:47 Ответить
Дай Бог ,что б не очередная николаевская казарма с сотнями погибших
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18.05.2022 17:05 Ответить
Вчора ж розповідали
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18.05.2022 17:35 Ответить
Одни с передка не вилазят, а полканам которих там никогда нет звезди получают, оно и награди по справедливости дать не может
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18.05.2022 16:52 Ответить
Приємно коли вручають діючим військовим , а не посмертно
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18.05.2022 16:53 Ответить
И Ермак тут как тут.
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18.05.2022 16:58 Ответить
А что там делает завхоз ОПы ?
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18.05.2022 16:59 Ответить
почему ****** одеты как на шашлыках?

к чему там Дерьмак ошивается?
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18.05.2022 17:00 Ответить
я так понимаю Звезды Героям дают только не меньше ,чем полковникам?Простые артиллеристы и солдаты конечно недостойны.
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18.05.2022 17:07 Ответить
Медалями нагороджуйте вже після
війни. Бо це який грьобаний совок. І чому той Єрмак постійно бігає за Зеленським?Що в нього за посада така?
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18.05.2022 17:07 Ответить
Я вот жду когда уже этот поц выйдет в сланцах и бермудах на официальное мероприятие. Я не пойму он с окопа вышел или с пляжа в Омане? Покажите мне хоть одно фото Президента США в тишорте на церемонии. Носи что хочешь, но к церемонии надо относиться уважительно, ты не уважаешь сам себя в таком случае. Я без проблем вышлю ему английский костюм бесплатно, пусть только попросит.
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18.05.2022 17:10 Ответить
От яким боком секретар Ермак?Хто він такий?Звичайний завхоз.
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18.05.2022 17:34 Ответить
Та, *****, в трусах би вже виходив для вручення державних нагород. Хочя після зайців на параді вже ніщо не дивує.
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18.05.2022 17:59 Ответить
 
 