Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" двум офицерам ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" двум офицерам ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В частности, высшую государственную награду Президент вручил полковнику Сергею Барановскому. Под его непосредственным руководством на территории Донецкой и Луганской областей подразделения артиллерии нанесли значительное огневое поражение военным объектам российского агрессора. В результате были повреждены и уничтожены вооружение, военная техника и подразделения тылового обеспечения противника.





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Глава государства также вручил орден полковнику Сергею Мусиенко, принимавшему непосредственное участие в уничтожении подразделений бронированной техники и вооружении противника на Харьковском направлении и в окрестностях Харькова. Сергей Мусиенко умело руководил действиями подразделений артиллерии, что позволило сохранить территорию под контролем Вооруженных Сил Украины. В ходе операций по отражению атак подчиненные ему подразделения артиллерии уничтожили большое количество вооружения, военной техники и личного состава противника.

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