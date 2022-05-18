Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" двум офицерам ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" двум офицерам ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В частности, высшую государственную награду Президент вручил полковнику Сергею Барановскому. Под его непосредственным руководством на территории Донецкой и Луганской областей подразделения артиллерии нанесли значительное огневое поражение военным объектам российского агрессора. В результате были повреждены и уничтожены вооружение, военная техника и подразделения тылового обеспечения противника.
Глава государства также вручил орден полковнику Сергею Мусиенко, принимавшему непосредственное участие в уничтожении подразделений бронированной техники и вооружении противника на Харьковском направлении и в окрестностях Харькова. Сергей Мусиенко умело руководил действиями подразделений артиллерии, что позволило сохранить территорию под контролем Вооруженных Сил Украины. В ходе операций по отражению атак подчиненные ему подразделения артиллерии уничтожили большое количество вооружения, военной техники и личного состава противника.
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скільки вже можна...
То в чому неправда ?
Не можна без зірок обійтись ?
Така зірка на кремлі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
"нам не тре молока, нам не треба масла, аби зірка над кремлем нігди не погасла"
з пентаграмою треба завязувати
Ещё ни одного города не вернули,а он уже миллион медалек нараздавал.
Все будут как Брежнев до яиц обвешанные.
Мережею ходять чутки що там багато загиблих.
к чему там Дерьмак ошивается?
війни. Бо це який грьобаний совок. І чому той Єрмак постійно бігає за Зеленським?Що в нього за посада така?