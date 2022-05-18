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Звонарь Михайловского Златоверхого исполнил мелодию гимна украинских сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина...". ВИДЕО

Звонарь Михайловского Златоверхого монастыря исполнил мелодию гимна Украинских Сечевых Стрельцов "Ой, у лузі червона калина...".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись исполнения мелодии опубликована в соцсетях.

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музыка (799) патриотизм (227) религия (900)


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Топ комментарии
+28
РКСПЕКТ
можна це зробити хоч би раз на день о 9-00 годині щОденним перезвоном у Михайдівському ?
ну БУДЬТЕ ТАКІ ЛАСКАВІ!
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18.05.2022 17:34 Ответить
+18
Це не так просто виконати мелодію Гімну украінських січових стрільців
дзвонарем Михайлівського монастиря !

Подяка нашому дзвонареві 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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18.05.2022 17:44 Ответить
+17
Тим часом монахи фсб в окупованій лаврі співають боже царя ***** храни!
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18.05.2022 17:34 Ответить
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РКСПЕКТ
можна це зробити хоч би раз на день о 9-00 годині щОденним перезвоном у Михайдівському ?
ну БУДЬТЕ ТАКІ ЛАСКАВІ!
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18.05.2022 17:34 Ответить
о 9.00 - звилина памя"яті
а от потім - було б доречно
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18.05.2022 17:41 Ответить
Це точно! І це було-б гарною традицією - як зміна варти біля Букінгемського палацу!
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18.05.2022 17:54 Ответить
пробачте
реально, не врахувала
тоді може о 12

я думала трохи егоїстично- починати робочий день з такого передзвону був би клас!
але і о 12 було б СУПЕР
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18.05.2022 18:06 Ответить
а Ви знаєте...і я вибачаюсь... і можливо саме ця пісня, як символ волелюбності українського війська і була б о 9.01 саме тим нагадуванням про загиблих Героїв і як Свята Віра у нашу Перемогу!!!
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18.05.2022 18:20 Ответить
Тим часом монахи фсб в окупованій лаврі співають боже царя ***** храни!
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18.05.2022 17:34 Ответить
як гарно!!!
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18.05.2022 17:39 Ответить
Дякую
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18.05.2022 17:39 Ответить
Це не так просто виконати мелодію Гімну украінських січових стрільців
дзвонарем Михайлівського монастиря !

Подяка нашому дзвонареві 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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18.05.2022 17:44 Ответить
Це дуже просто. Там важелі, як на піанінці. Чуваку треба дати ноти, бо щось він там криво нахімічив.
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18.05.2022 20:06 Ответить
отакі є нацистки
https://twitter.com/i/status/1521383618257760257
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18.05.2022 17:51 Ответить
Незалежно від віросповідання Михайлівський собор в новітній історії святе місце для всіх українців.
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18.05.2022 17:54 Ответить
Дзвоніть коли угодно без урахування всякої срані вишевисказуванной
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18.05.2022 18:31 Ответить
наразі так "маскуються" оперний співак, хормейстер та головний диригент хору оперної студії:
https://twitter.com/Vanda71837730/status/1519368603690283009
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18.05.2022 18:39 Ответить
РЕСПЕКТ!
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18.05.2022 20:06 Ответить
Хочу такой рингтон на телефон!
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19.05.2022 13:02 Ответить
 
 