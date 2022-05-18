Звонарь Михайловского Златоверхого исполнил мелодию гимна украинских сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина...". ВИДЕО
Звонарь Михайловского Златоверхого монастыря исполнил мелодию гимна Украинских Сечевых Стрельцов "Ой, у лузі червона калина...".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись исполнения мелодии опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+28 Тетяна Тать
показать весь комментарий18.05.2022 17:34 Ответить Ссылка
+18 Amber
показать весь комментарий18.05.2022 17:44 Ответить Ссылка
+17 Dima30
показать весь комментарий18.05.2022 17:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
можна це зробити хоч би раз на день о 9-00 годині щОденним перезвоном у Михайдівському ?
ну БУДЬТЕ ТАКІ ЛАСКАВІ!
а от потім - було б доречно
реально, не врахувала
тоді може о 12
я думала трохи егоїстично- починати робочий день з такого передзвону був би клас!
але і о 12 було б СУПЕР
царя***** храни!
дзвонарем Михайлівського монастиря !
Подяка нашому дзвонареві 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
https://twitter.com/i/status/1521383618257760257
https://twitter.com/Vanda71837730/status/1519368603690283009