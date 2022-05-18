Мама защитника "Азовстали" Владимира Ходаковского: Мне важно забрать тело сына из Мариуполя и похоронить его достойно. ВИДЕО
Защитник "Азовстали" Владимир Ходаковский погиб 8 мая. Марина Данилюк-Ярмолаева записала интервью с мамой защитника о ее героическом сыне.
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Olena Skorozhenina
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