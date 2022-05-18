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Мама защитника "Азовстали" Владимира Ходаковского: Мне важно забрать тело сына из Мариуполя и похоронить его достойно. ВИДЕО

Защитник "Азовстали" Владимир Ходаковский погиб 8 мая. Марина Данилюк-Ярмолаева записала интервью с мамой защитника о ее героическом сыне.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сын два дня пешком добирался из Умани, чтобы поехать на помощь", - мама защитника "Азовстали" Таисия Никонец. ВИДЕО

Мариуполь (5737) потери (4468) Азовсталь (380) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Світла пам'ять нашому герою та щирі співчуття близьким та родині!
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18.05.2022 19:17 Ответить
Царствие небесное Великому Украинскому ГЕРОЮ.
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18.05.2022 19:22 Ответить
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18.05.2022 19:28 Ответить
я не знаю, як з цим жити... і які слова можуть втішити маму, мамусь інших хлопчиків і дівчат... я не знаю, як з цим жити ((((((
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18.05.2022 19:51 Ответить
Світла Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття рідним та близьким цього мужнього Воіна 😪😪😪
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18.05.2022 20:03 Ответить
 
 