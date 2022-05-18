"Без цензуры вживую": Кто и как будет отстраивать Украину? День 84. ВИДЕО

84-й день Народной войны.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

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