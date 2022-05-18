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Новости Видео Война
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"Без цензуры вживую": Кто и как будет отстраивать Украину? День 84. ВИДЕО

84-й день Народной войны.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также: Что будет с нашими защитниками Мариуполя? День 83 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. Прямая трансляция

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+9
Яка в чорта відбудова якщо на третій місяць війни рашисти спокійно ******** військовий об'єкт на кордоні с польщою, краще думайте де ще зброї дістати й забезпечити громадян найнеобхіднішим. ДОСИТЬ БУДУВАТИ ПОВІТРЯНІ ЗАМКИ.
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18.05.2022 21:05
+3
Без кацапни. Немедленно принять закон о запрете участия фирм из расии и беларусии и тех, кто с ними прямо или косвенно связан.
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18.05.2022 21:04
+3
Відбудовувати будуть українці.
А хто і чим допомагатиме - залежить від реформ та прозорості влади.
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18.05.2022 21:06
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Без кацапни. Немедленно принять закон о запрете участия фирм из расии и беларусии и тех, кто с ними прямо или косвенно связан.
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18.05.2022 21:04 Ответить
Яка в чорта відбудова якщо на третій місяць війни рашисти спокійно ******** військовий об'єкт на кордоні с польщою, краще думайте де ще зброї дістати й забезпечити громадян найнеобхіднішим. ДОСИТЬ БУДУВАТИ ПОВІТРЯНІ ЗАМКИ.
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18.05.2022 21:05 Ответить
чому ти так?
в ОП вже мабудь поділено хто що та як буде будувати.
думаєш татарови, колі катлети та й ті кого ми ще не знаємо сплять?
ніхрена...
на кону більше півтрільйона баксів.
вони хоч сьогодня почнуть відновлювати мости для орків,
дай лише дозвіл, побачиш.
і кошторис на роботи буде як норвегії чи швейцарії.
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18.05.2022 21:37 Ответить
Відбудовувати будуть українці.
А хто і чим допомагатиме - залежить від реформ та прозорості влади.
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18.05.2022 21:06 Ответить
Формується структура контролю за використанням наданих фінансів. Просто вкрасти не вийде.
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18.05.2022 21:13 Ответить
Формировать из воров контролировать воров?
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18.05.2022 21:19 Ответить
тема преждевременная...
чы то про высокий и толстый забор по периметру с мокшанией?
чы про новэ будивныцтво военно-промышленного комплекса?
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18.05.2022 21:08 Ответить
Пропоную, всі гроші на відбудову України віддати Єрмаку, а він разом із Столаром, із ОПЗЖ- все зробить ,як треба...
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18.05.2022 21:20 Ответить
Ни копейки денег в украинские руки-
принять сейчас и сразу желание сдавать территории отвалится,будывныцтвом заниматься.
Только иностранные фирмы стройка под ключ,никакого контроля Украиной.
Рабочих до бригадира могут в украине набирать.
Иначе ******* всё и слепят из палок и гафна.
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18.05.2022 21:24 Ответить
Головне будувати бистріше ніж крастимуть зеленопикі.
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18.05.2022 21:35 Ответить
Российские гастарбайтеры будут отстраивать чтобы связать концы с концами в развалинах оставленных ими путиным. За счёт репараций
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18.05.2022 21:36 Ответить
 
 