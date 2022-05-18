"Без цензуры вживую": Кто и как будет отстраивать Украину? День 84. ВИДЕО
84-й день Народной войны.
Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
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в ОП вже мабудь поділено хто що та як буде будувати.
думаєш татарови, колі катлети та й ті кого ми ще не знаємо сплять?
ніхрена...
на кону більше півтрільйона баксів.
вони хоч сьогодня почнуть відновлювати мости для орків,
дай лише дозвіл, побачиш.
і кошторис на роботи буде як норвегії чи швейцарії.
А хто і чим допомагатиме - залежить від реформ та прозорості влади.
чы то про высокий и толстый забор по периметру с мокшанией?
чы про новэ будивныцтво военно-промышленного комплекса?
принять сейчас и сразу желание сдавать территории отвалится,будывныцтвом заниматься.
Только иностранные фирмы стройка под ключ,никакого контроля Украиной.
Рабочих до бригадира могут в украине набирать.
Иначе ******* всё и слепят из палок и гафна.