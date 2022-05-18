В Нацгвардии показали, как спецназовцы взрывали мосты между Рубежным и Северодонецком в Луганской области. ВИДЕО

Чтобы остановить наступление сил оккупантов на Северодонецк и Лисичанск некоторое время назад были взорваны мосты на ключевом сообщении, идущем из Рубежного. Операция проводилась силами Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, спецназовцев ССО и Службы безопасности Украины.

Соответствующее видео размещено на странице Национальной гвардий Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подрыв мостов даст преимущество в обороне контролируемой Украиной части Луганщины.

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