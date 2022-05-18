В Нацгвардии показали, как спецназовцы взрывали мосты между Рубежным и Северодонецком в Луганской области. ВИДЕО
Чтобы остановить наступление сил оккупантов на Северодонецк и Лисичанск некоторое время назад были взорваны мосты на ключевом сообщении, идущем из Рубежного. Операция проводилась силами Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, спецназовцев ССО и Службы безопасности Украины.
Соответствующее видео размещено на странице Национальной гвардий Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что подрыв мостов даст преимущество в обороне контролируемой Украиной части Луганщины.
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+13 nav svargi
показать весь комментарий18.05.2022 20:39
+10 Amber
показать весь комментарий18.05.2022 20:39
+9 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.05.2022 20:40
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А каховську дамбу взагалі треба зруйнувати - вона абсолютно не потрібна нікому, тільки величезну кількість цінних земель затоплено. Скажуть, а як же зрошувальні канали, вода в наш Крим, коли відвоюємо? - кому треба, канал 220 км з Запоріжжя вирішує проблему.
Тільки як жахнути, щоб не постраждав Херсон і цивільні...
Рвати треба однаково, бо коли поженемо кацапів з правого берега Дніпра, вони однаково підірвуть і міст в Херсоні і греблю, причому зроблять це з максимальним знищенням наших міст і сіл.
але більше потрібно розказати про
НЕ ПІДІРВАНІ МОСТИ напівдні та на півночі.
чаме через це за 3-5 годин орки дійшли до києва херсона та оточили маріуполь.
чи може не на часі????
хто, що хоче сховати від народу?
Недавно посмотрел сорокаминутный стрим Серга Марко о Чонгаре.
Полезный стрим.
Что я из него понял?
То, что наши не сдали юг без боя.
Наши были разгромлены на юге.
Практически полностью. Отошли лишь немногие, подавляющее большинство сложили головы под Чонгаром.
Случилось вот что (если верить Сергу Марко, а он никогда не был уличён во лжи).
рашисты огромными силами пошли на перешеек. Кратно превосходя наши силы.
Отработала их авиация и ракетные удары, которые привели к огромнейшим потерям личного состава наших подразделений.
Если бы был взорван мост - это остановило бы продвижение десятков тысяч рашистов и сотен единиц их бронетехники?
Нет.
Взорванный мост, возможно, задержал бы их продвижение на время прокладки понтонных переправ - на два-три часа. И это всё. Защищать перешеек уже было некому.
Равно, как и минированные участки перешейка не помогли бы. По той же причине - уже некому было защищать.
Значит ли это, что мост не надо было взрывать и что не надо было разминировать?
Не значит.
Взрывать мост надо было.
Какая-никакая, а задержка была бы.
Совсем несущественная... ни на недели, ни на дни... на пару-тройку часов, но была бы.
Так в чём был главный ***** защиты юга?
У нас там не было достаточных сил для защиты.
Можно ли было бы сконцентрировать там больше сил?
Нет.
Из того, что у нас было перед 24 февраля, там были все по-максимуму, неоткуда было снимать дополнительные бригады.
У нас нигде не было достаточно сил.
Все незначительные силы нашей небольшой АТОшной армии были размазаны по всей гигантской границе Украины... везде, кроме зоны ООС, будучи ничтожными для сдерживания сил врага на границе.
Главная ошибка Украины - мы не готовились к войне.
Вот если бы готовились, то перед перешейком стояли бы тысяч 30-50 войск... с ПВО, с танками, артиллерией. С эшелонированной обороной, врытой в землю, способной выдерживать ракетные и авиа удары.
А с теми крохами, что у нас стояли шансов удерживать перешеек (хоть со взрывом мостов, хоть без оных) хотя бы на день было невозможно. И оказалось невозможно по факту. Наши подразделения были уничтожены. Защищать было некому. И наши подразделения были беззащитны от ударов с воздуха. Это был разгром.
Лежит ли вина за этот разгром на Залужном?
Нет.
Эта вина лежит на политическом руководстве страны и на военном руководстве за последние несколько лет.
Перешеек должен был быть непроходимым для рашистов... или они должны были положить там многие десятки тысяч своих зомби и перейти по горам их трупов.
Для того, чтобы сделать перешеек непроходимым надо было укреплять его оборону много лет, а армию увеличить в 2-3 раза.
И это было возможно сделать.
Это сказал сам Зеленский: "Можно увеличить армию в 2-3 раза, но как тогда строить дороги?"
Из-за неправильно расставленных приоритетов во время ведения многолетней гибридной войны, Украина не создала сильной армии, способной защитить её от массированного вторжения рашистских войск. Армия была АТОшной - против сил лугандона, а не армии раши.
Власть не верила в нападение раши.
Власть не готовилась к войне.
Армия, способная сражаться на равных с армией раши только создаётся.
На создание такой армии надо минимум 3-6 месяцев... плюс к этому надо чем-то вооружить эту армию, а не просто собрать сотни тысяч людей... надо вооружить и обучить пользоваться оружием.
Нужны месяцы.
Они идут.
Армия создаётся. Начинает вооружаться.
Уйдут ещё месяцы, пока армия станет обученной и боеспособной.
К осени, может быть, в Украине будет новая армия.
Мы потеряли три года впустую.
Цена дорог не миллиарды гривен.
Цена дорог - десятки тысяч убитых и раненых, и разрушения на сотни миллиардов... не гривен... долларов.
Строили, блд, дороги...