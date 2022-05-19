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"Нам все равно сколько уничтожать стран - 28 или 32", - депутат Госдумы РФ Журавлев о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. ВИДЕО

Депутат российской Госдумы России Алексей Журавлев заявил, что война России с НАТО будет ядерной и ему все равно, сколько стран будет входить в Альянс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно так Журавлев прокомментировал намерения Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

"Шведам и финнам надо понимать простые вещи: прямое боестолкновение с ними возможно только тогда, когда мы будем воевать с НАТО. Война с НАТО будет ядерной. Поэтому нам все равно сколько стран уничтожать - 28 или 32", - заявил Журавлев на пропагандистском шоу.

Смотрите также: "Один "Сармат" и нет британских островов", - депутат Госдумы РФ Журавлев угрожает ядерным ударом по столицам Европы. ВИДЕО

Автор: 

Госдума (1261) НАТО (9979) Финляндия (962) Швеция (1001) ядерное оружие (1334)


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Топ комментарии
+72
Хоче стати другим жиріком. Але, по правді сказати, такими клоунами як жирік треба народитися. Не дотянує цей дурень у відео.
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19.05.2022 11:53
+48
СМИРИТЕЛЬНУЮ РУБАШКУ В СТУДИЮ!
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19.05.2022 11:54
+48
А может лучше одну недострану бензоколонку уничтожить?
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19.05.2022 11:55
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Чому ж "друга" армія світу і зразу ядерна зброя. Він не усвідомлює що при спробі запуску купа цих ******** може впасти московитам на їх же голови при запуску.
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19.05.2022 15:04 Ответить
от унічтожиш 32 страни, де свій костюмчик купиш, та й автомобіль. )
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19.05.2022 15:06 Ответить
Мізків не вистачає, *******
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19.05.2022 15:12 Ответить
A nam pohuj skoka ruskih ubitj , adnavo ili vseh ...
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19.05.2022 15:47 Ответить
Кацапи існувати взагалі не повинні. Бо це помилка цивілізації.
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19.05.2022 16:14 Ответить
Кацапи завжди берехали як і на цей раз. Кацапи завжди нападали на тих, хто не в НАТО. Ядерної війни з НАТО не буде, бо кацапи сцикливі і перетворяться дійсно на радіаційну пиляку. Знову шантаж і погрози? Кацапи, вас уже ніхто не боїться, от Китай придивляється яку територію йому займати по Урал чи по Байкал, а решта то понти для дураків, точніше для московитів.
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19.05.2022 17:37 Ответить
Нам всё равно, сколько защеку взять, 28 или 32. Надо будет и в очко примем.
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19.05.2022 17:40 Ответить
бешеную кацапскую тварь пристрелить на месте!
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19.05.2022 18:34 Ответить
Крашений пі3ga6oл...
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19.05.2022 22:23 Ответить
Чмо болотне думає що ***** його до себе в бункер забере.
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19.05.2022 23:21 Ответить
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