"Нам все равно сколько уничтожать стран - 28 или 32", - депутат Госдумы РФ Журавлев о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. ВИДЕО

Депутат российской Госдумы России Алексей Журавлев заявил, что война России с НАТО будет ядерной и ему все равно, сколько стран будет входить в Альянс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно так Журавлев прокомментировал намерения Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

"Шведам и финнам надо понимать простые вещи: прямое боестолкновение с ними возможно только тогда, когда мы будем воевать с НАТО. Война с НАТО будет ядерной. Поэтому нам все равно сколько стран уничтожать - 28 или 32", - заявил Журавлев на пропагандистском шоу.

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