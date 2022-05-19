Воины ДШВ передали оккупантам "поздравления" с Днем вышиванки на снарядах к гаубицам. ВИДЕО
Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в День вышиванки написали на снарядах к гаубицам поздравления к празднику и "отправили" врагу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Командовании ДШУ ВСУ.
"Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в День вышиванки передают "поздравления" российским оккупантам! Смерть российским оккупантам! ДШВ - Всегда Первые! Слава Украине!", - говорится в сообщении командования.
На видео защитники и защитницы раскрашивают снаряды "самыми искренними" приветствиями врагу и запускают их по российским оккупантам.
Смотрите также: Украина отмечает День вышиванки. ВИДЕО
Топ комментарии
+14 Jimmy Hill
показать весь комментарий19.05.2022 12:32
+12 Чайка Київ
показать весь комментарий19.05.2022 12:45
+11 MausMike
показать весь комментарий19.05.2022 12:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вопрос- кто знает, что сейчас происходит с защитниками Мариуполя