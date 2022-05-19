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Новости Видео Война
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Воины ДШВ передали оккупантам "поздравления" с Днем вышиванки на снарядах к гаубицам. ВИДЕО

Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в День вышиванки написали на снарядах к гаубицам поздравления к празднику и "отправили" врагу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Командовании ДШУ ВСУ.

"Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в День вышиванки передают "поздравления" российским оккупантам! Смерть российским оккупантам! ДШВ - Всегда Первые! Слава Украине!", - говорится в сообщении командования.

На видео защитники и защитницы раскрашивают снаряды "самыми искренними" приветствиями врагу и запускают их по российским оккупантам.

Смотрите также: Украина отмечает День вышиванки. ВИДЕО

поздравление (1057) ВСУ (6583) Десантно-штурмовые войска (217) День вышиванки (18)


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Топ комментарии
+14
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19.05.2022 12:32
+12
Зі святом вас, рідненькі !!! Бережи вас Господь!
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19.05.2022 12:45
+11
Вдягнемо кацапню в красівоє.
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19.05.2022 12:33
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Як гарно.
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19.05.2022 12:31 Ответить
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19.05.2022 12:32 Ответить
Вдягнемо кацапню в красівоє.
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19.05.2022 12:33 Ответить
Та https://www.panteon.lviv.ua/%D0%9E%D0%B4%D1%8F%D0%B3-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2-%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%B8/ за̀просто!
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19.05.2022 12:39 Ответить
Это красивые жизнеутверждающие вещи.
Вопрос- кто знает, что сейчас происходит с защитниками Мариуполя
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19.05.2022 12:35 Ответить
около 1,5-2 кк сидят на азовстали,350-400 у кацапов в казематах,а там будем смотреть будет обмен или нет?
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19.05.2022 12:44 Ответить
Плохие предчувствия не отпускают, не понимаю как можно было верить тому кому верить нельзя.
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19.05.2022 12:51 Ответить
А кто, *****, ему верит?
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19.05.2022 13:40 Ответить
Дай Бог,чтоб не ошибся...
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19.05.2022 12:44 Ответить
Зі святом вас, рідненькі !!! Бережи вас Господь!
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19.05.2022 12:45 Ответить
И на выстрелах к БМД...
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19.05.2022 13:09 Ответить
Забросали цветочками, как они мечтали.
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19.05.2022 14:02 Ответить
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20.05.2022 09:41 Ответить
 
 