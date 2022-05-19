Воины ДШВ передали оккупантам "поздравления" с Днем вышиванки на снарядах к гаубицам. ВИДЕО

Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в День вышиванки написали на снарядах к гаубицам поздравления к празднику и "отправили" врагу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Командовании ДШУ ВСУ.

"Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в День вышиванки передают "поздравления" российским оккупантам! Смерть российским оккупантам! ДШВ - Всегда Первые! Слава Украине!", - говорится в сообщении командования.

На видео защитники и защитницы раскрашивают снаряды "самыми искренними" приветствиями врагу и запускают их по российским оккупантам.

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