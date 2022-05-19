"Гибнет молодежь, старики, женщины и дети ради наполеоновских планов очередного нашего цезаря. Родина - это не жопа президента, которую нужно целовать", - лидер рок-группы "ДДТ" Шевчук. ВИДЕО
Легендарный российский рок-музыкант, лидер рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук был оштрафован российскими силовиками за "дискредитацию вооруженных сил" после его концерта в столице Башкортостана Уфе 18 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, причиной админнаказания стала антивоенная речь Шевчука во время концерта.
"Гибнет молодежь России и Украины, гибнут старики, женщины и дети ради наполеонских планов очередного нашего цезаря, да? Семья - это не жопа президента, которую нужно все время мусолить и целовать. Бабушка, продающая на вокзале картошку, - вот это Родина", - сказал он со сцены.
Сразу после концерта в гримерку Шевчука зашли силовики, а вход под охрану взяли два спецназовца. Музыканта допрашивали около часа и намеревались его задержать. Впрочем, в последний момент планы силовиков изменились - на Шевчука составили админпротокол. Музыкант подписал его.
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А щодо фсб - то пошукайте відео, де ***** публічно в очі принижує Шевчука.
А щодо того, що раніше не казав, про війну - казав, тільки ви того не чули.
Концерти російського рок-гурту в Тюмені 20 та 21 квітня скасували через те, що фронтмен колективу Юрій Шевчук відмовився виступати на сцені, над якою намалювали величезну літеру "Z".
даже в репортаже с винница fm повторил вроде
шевчук то тот в первые дни войны в чечне (первой)
приезжал поддержать "пацанов", "простых русских солдат"
"и я после чечни написал первую песню, она называется "любовь" ..."
ладно, типа в начале ничего не знал
но кто нибудь когда нибудь слышал от него
что то что рашка там творила это плохо и ужасно?
нет, не слышал
все таки на темы войны в чечне практически табу повсеместное
он конечно не поехавшая чичерина
но он не какой то прям герой
не ждите от каких то артистов геройских поступков
иначе бы они годами не смогли спокойно (ну или не очень спокойно)
выступать на сцене различных городов рашки (и не только)
Чем дальше в тыл, тем жирней генералы.
Здесь я видел, что может быть будет
С Москвой, Украиной, Уралом.