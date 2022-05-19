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"Гибнет молодежь, старики, женщины и дети ради наполеоновских планов очередного нашего цезаря. Родина - это не жопа президента, которую нужно целовать", - лидер рок-группы "ДДТ" Шевчук. ВИДЕО

Легендарный российский рок-музыкант, лидер рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук был оштрафован российскими силовиками за "дискредитацию вооруженных сил" после его концерта в столице Башкортостана Уфе 18 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, причиной админнаказания стала антивоенная речь Шевчука во время концерта.

"Гибнет молодежь России и Украины, гибнут старики, женщины и дети ради наполеонских планов очередного нашего цезаря, да? Семья - это не жопа президента, которую нужно все время мусолить и целовать. Бабушка, продающая на вокзале картошку, - вот это Родина", - сказал он со сцены.

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Сразу после концерта в гримерку Шевчука зашли силовики, а вход под охрану взяли два спецназовца. Музыканта допрашивали около часа и намеревались его задержать. Впрочем, в последний момент планы силовиков изменились - на Шевчука составили админпротокол. Музыкант подписал его.

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Автор: 

Шевчук Юрий (60)


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Топ комментарии
+66
Шевчук завжди говорив,що думає . І раніше на концертах завжди говорив антипутінські слова
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19.05.2022 12:52
+58
Шевчук воюет с ВВХ уже более 10 лет. Шевчук и Макаревич наиболее последовательны в своем отношении к фашистскому режиму ВВХ
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19.05.2022 12:54
+37
Взагалі-то, він ще у 2014 виступив проти війни!
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19.05.2022 12:54
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Він проти війни виступав ще у 2014 і разом з Макаревичем та Ахеджаковою виступав на мітингу, організованому Нємцовим покійним!
А щодо фсб - то пошукайте відео, де ***** публічно в очі принижує Шевчука.

А щодо того, що раніше не казав, про війну - казав, тільки ви того не чули.
Концерти російського рок-гурту в Тюмені 20 та 21 квітня скасували через те, що фронтмен колективу Юрій Шевчук відмовився виступати на сцені, над якою намалювали величезну літеру "Z".
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19.05.2022 16:25 Ответить
Шевчук сильный человек. Спасибо тебе, Юра.
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19.05.2022 15:49 Ответить
Дивно,що в кацапії ще залишились нормальні люди. Але їх можна по пальцям однієї руки перелічити...
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19.05.2022 16:06 Ответить
Та й ті нормальні поступово виїжджають, як Макаревич...
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19.05.2022 16:29 Ответить
На власні очі бачила Шевчука на сцені Помаранчевого Майдану.
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19.05.2022 16:44 Ответить
По справжньому хороший русскій- це той, хто розуміє і публічно говорить про те, що ніяких русскіх не існує. Що є населення території під назвою зараз РФ, з паспортом РФ. і у кожної людини там є етнічна приналежність до якоїсь національності. Корінним народам звідти їхати нікуди, тому що вони на своїх землях бурятії чувашії якутії башкірії тощо. І вони стануть 'хорошими', коли почнуть вимагати свободи для створення своїх країн. А такі як шевчук мають нарешті зрозуміти, що мігранти там і виїхати! І що родіна і місце народження- це не одне і те саме! Коротше, поки що не бачила і не чула жодного хорошого 'русского'! Немає там прогресу і розвитку в мізках, жодного.
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19.05.2022 16:44 Ответить
Шевчук наполовину українець, наполовину башкір. З російським паспортом, все життя прожив а Росії. Куди йому їхати?
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19.05.2022 23:08 Ответить
до 24 февраля можно было вести беседы о отдельных хороших рузьге или беларузьге, после - всё. Имхо
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19.05.2022 17:39 Ответить
ты просто мало про Шевчука знаешь, что ж ему повеситься теперь? Если б 10 % населения рашки хоть что-то(!) делали. А он делает что может
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19.05.2022 18:28 Ответить
повеситься. а он косит бабло.
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20.05.2022 12:35 Ответить
а мені найбільше сподобалася реакція зали. Не все так просто.
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19.05.2022 17:56 Ответить
підписав протокол «И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
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19.05.2022 18:11 Ответить
таких россиян как один процент...ну может 2.остальные конченый биомусор!
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19.05.2022 18:51 Ответить
Не много есть россиян, которыми можно гордиться...Шевчук один из них.
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19.05.2022 18:56 Ответить
там сотник приводил пример
даже в репортаже с винница fm повторил вроде
шевчук то тот в первые дни войны в чечне (первой)
приезжал поддержать "пацанов", "простых русских солдат"

"и я после чечни написал первую песню, она называется "любовь" ..."

ладно, типа в начале ничего не знал
но кто нибудь когда нибудь слышал от него
что то что рашка там творила это плохо и ужасно?
нет, не слышал
все таки на темы войны в чечне практически табу повсеместное

он конечно не поехавшая чичерина
но он не какой то прям герой

не ждите от каких то артистов геройских поступков
иначе бы они годами не смогли спокойно (ну или не очень спокойно)
выступать на сцене различных городов рашки (и не только)
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19.05.2022 20:33 Ответить
Чем ближе к смерти, тем чище люди,
Чем дальше в тыл, тем жирней генералы.
Здесь я видел, что может быть будет
С Москвой, Украиной, Уралом.
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21.05.2022 09:35 Ответить
Двоякі почуття. Я не з тих, хто каже: треба всіх до останнього знищити - достатньо знищити кремлевський режим і сприяти утворенню десятків нових держав на руїнах ******** недо-імперії(однієї зміни режиму за збереження більшості ******** рашкинських територій замало). На рівні ДНК, як би деяким не хотілось, ніяких генів "русскості" чи "зайвих хромосом"(у масштабах цілої нації/тобто націй) - немає, це антинаукова маєчня. Тому достатньо "перепрошити" мізки, кому ще можливо(здебільшого дітям звичайно). Але щодо "хороших русскіх", ось такі здавалось би проукраїнські, "борцуни", як Невзоров і Шевчук - на зараз по їх діяльності і позиції питань немає, але якщо копнути в минуле? Перший випустив пропагандоно-фільм-поробку "Чистилище" з розіп'ятими рузке мальчікамі і литовськими снайпершами у Чечні; другий їздив з концератми на підтримку російських карателей туди ж - у Чечню. Але на тлі нашого найвеличнішого преЗЕдента(не кажучи про його ОП-шне оточення) і вони - взірці послідовності, чесності і проукраїнськості. Ну і що з цим робити?..
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20.05.2022 08:34 Ответить
Поэтому Шева это эпоха, а Киркоров крашенный скоморох позёр.
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20.05.2022 15:03 Ответить
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