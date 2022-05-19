"Гибнет молодежь, старики, женщины и дети ради наполеоновских планов очередного нашего цезаря. Родина - это не жопа президента, которую нужно целовать", - лидер рок-группы "ДДТ" Шевчук. ВИДЕО

Легендарный российский рок-музыкант, лидер рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук был оштрафован российскими силовиками за "дискредитацию вооруженных сил" после его концерта в столице Башкортостана Уфе 18 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, причиной админнаказания стала антивоенная речь Шевчука во время концерта.

"Гибнет молодежь России и Украины, гибнут старики, женщины и дети ради наполеонских планов очередного нашего цезаря, да? Семья - это не жопа президента, которую нужно все время мусолить и целовать. Бабушка, продающая на вокзале картошку, - вот это Родина", - сказал он со сцены.

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Сразу после концерта в гримерку Шевчука зашли силовики, а вход под охрану взяли два спецназовца. Музыканта допрашивали около часа и намеревались его задержать. Впрочем, в последний момент планы силовиков изменились - на Шевчука составили админпротокол. Музыкант подписал его.

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