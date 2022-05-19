"Весь пророссийский настрой в Украине почему-то с падающими бомбами исчез", - российский нацист Демушкин. ВИДЕО
Российский нацист Дмитрий Демушкин заявил, что деньги на продвижение идей "русского мира" в Украине потрачены впустую, а с началом полномасштабного вторжения пророссийские настроения в Украине почти совсем исчезли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Демушкин сказал в интервью российским пропагандистам. Он напомнил о случае, когда украинская бабушка "задвухсотила" 8 русских солдат своими пирожками и привел пример, когда "дээнеровец" выбросил все террористические флаги, потому что его "папа сидит в бомбоубежище в Харькове".
"Весь пророссийский настрой в Украине почему-то с падающими бомбами исчез", - сказал он.
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+96 Vasyl A_Vinn
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@prof_preobr
·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1527202395633111040 2 ч
Хотите поржать?
Беларусская компания "Санта Бремор" приостановила поставки в Россию сёмги под брендом "Русское море".
Ещё раз. - компания из Беларуси
- из-за санкций
- прекратила поставлять в Россию
- продукцию под названием "РУССКОЕ море".
Но я думаю, что они его не собирали, а произвели.
А ось те, що Росія закуповує в Ізраїлі моркву та картоплю, зрозуміти
важче. Не ківі та апельсини, і навіть не бананаси, а картоплю та моркву, яка в Росії росте на будь-якій грядці
Які овочі, яка морква...?.
Яка хата та похилий паркан коло неі, який потребуе хазяйських рук ?
Украину треба "денацифицировать и демилитаризировать".
Я хату покинул, пошел воевать
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать...
А ті "крестьяне" тобе запрошували до Гренади 90 років тому чи до Мелитополя сьогодні ?
Ні. Так чого ти приперся з свого смердючого та брудного ************?
В цій пісні е ще гарні слова:
- "Отряд не заметил потери бойца..."
Ну, точно як про сьогодні.
Кому ты Ваня нужен, хоть живой, хоть мертвый?
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1527008204097462272?cxt=HHwWgICx5eD3grEqAAAA Коренной русскоязычный житель Донбасса - россиянам об "освобождении", которое несёт их "русский мир".
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Петиція 1
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4252 Петиція 2
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Петиція 3
Як думаєте, куди електорат шарія перебіг ?
Правильно. До аристовича
Помірні фашистські організації Росії - 23 організації:
Російський загальнонародний союз - РЗС
Національно-Демократична Партія - НДП
Нова Сила
ЕО Росіяни
Велика Росія - ВР
Націонал-демократичний альянс - НДА
Народний собор - НС
Російський Імперський Рух - РІР
НСР (Національний Союз Росії)
Собор російського народу - СРН
Російський громадський рух - РГР
Національний російський визвольний рух - НРВР
Партія захисту російської Конституції «Русь» - ПЗРК «Русь»
Націонал-патріоти Росії - НПР
Націонал-демократичний рух «Російський Цивільний Союз» - НДР РЦС
Нація Свободи - НС
Російський Націонал-патріотичний рух
Опір
Національна Соціалістична Ініціатива - НСІ
Конгрес російських громад
Реструкт
ГР "РАССВЕТ" (Громадський Рух "РАССВЕТ")
Національна організація російських мусульман
Радикальні - 22 організації:
Народне ополчення імені Мініна і Пожарського - НОМП
Інша Росія
Російський Фронт Визволення «Пам'ять» - РФВ «Пам'ять»
ООПД «Російська національна єдність» - "Гвардія Баркашова"
ВОПД «Російська національна єдність» - ВОПД РНЄ
Рух «Олександр Баркашов»
Національно-державна партія Росії - НДПР
Народна національна партія - ННП
Істинна російська національна єдність - ІРНЄ
Балтійський Авангард Російського Опору - БАРО
Російський об'єднаний національний альянс (РОНА)
Гвардія Христа
Національна спілка - НС
Союз православних хоругвеносців- СПХ
Союз російського народа - СРН
Північне братство - ПБ
Чорна Сотня
Рух Парабелум
Націонал-соціалістична партія Русі - НСПР
Партія Свободи - ПС
Російський Образ
Націонал-синдикалістський наступ - НСН
Заборонені - 8 організацій
Рух проти нелегальної імміграції - РПНІ
Націонал-соціалістичне суспільство - НСС
Націонал-більшовицька партія - НБП
Слов'янський союз - СС
Фронт націонал-революційної дії (ФНРД)
Російський загальнонаціональний союз - РЗНС
Ліга оборони Москви
Формат 18
Так вот, Вы бы его сейчас(!!!) послушали…….как бабка пошептала
А ще , я жодного разу не чув щоб він якось недобре висловлювався на адресу українців .