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"Весь пророссийский настрой в Украине почему-то с падающими бомбами исчез", - российский нацист Демушкин. ВИДЕО

Российский нацист Дмитрий Демушкин заявил, что деньги на продвижение идей "русского мира" в Украине потрачены впустую, а с началом полномасштабного вторжения пророссийские настроения в Украине почти совсем исчезли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Демушкин сказал в интервью российским пропагандистам. Он напомнил о случае, когда украинская бабушка "задвухсотила" 8 русских солдат своими пирожками и привел пример, когда "дээнеровец" выбросил все террористические флаги, потому что его "папа сидит в бомбоубежище в Харькове".

"Весь пророссийский настрой в Украине почему-то с падающими бомбами исчез", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Понятий "Украина" и "украинец" не должен существовать в будущем", - депутат Госдумы РФ Матвейчев. ВИДЕО

нацизм (347) россия (95497)


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Топ комментарии
+96
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с россией. Пока существует русизм он не откажется от своих амбиций*. Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть русизм.
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19.05.2022 13:31
+59
Всю свою историю, русские были нацистами. Можно даже сказать что русский это синоним термину нацизм.
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19.05.2022 13:34
+55
бабуля їх непогано нагодувала
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19.05.2022 13:33
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Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с россией. Пока существует русизм он не откажется от своих амбиций*. Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть русизм.
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19.05.2022 13:31 Ответить
Всю свою историю, русские были нацистами. Можно даже сказать что русский это синоним термину нацизм.
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19.05.2022 13:34 Ответить
Хтось сказав: "Русофобія - це антифашизм XXI сторіччя.
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19.05.2022 13:44 Ответить
Дудаєв ще й не таке казав! "Россия исчезнет тогда, когда взойдёт украинское солнце!..."
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19.05.2022 15:52 Ответить
Почему-то? А ты, урод, догадайся почему
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19.05.2022 13:32 Ответить
не исчез, спрятался за стенами церквей. храмов и монастырей
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19.05.2022 13:48 Ответить
Так, причаїлися та чекають на своє лайно військо.
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19.05.2022 13:55 Ответить
Кацапи апріорі не здатні встановити причинно-наслідковий зв'язок. 😊 Тому і Чорнобаївка, тому і Білогорівка, тому і острів Зміїний. 😁
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19.05.2022 14:30 Ответить
Дьомушкін ще нічого, він активно виступав проти анексії Криму.
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19.05.2022 14:54 Ответить
ПАЧЕМУ? -ТО!
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19.05.2022 13:33 Ответить
бабуля їх непогано нагодувала
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19.05.2022 13:33 Ответить
Проф. Преображенский

@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1527202395633111040 2 ч

Хотите поржать?
Беларусская компания "Санта Бремор" приостановила поставки в Россию сёмги под брендом "Русское море".
Ещё раз. - компания из Беларуси
- из-за санкций
- прекратила поставлять в Россию
- продукцию под названием "РУССКОЕ море".
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19.05.2022 13:33 Ответить
Після того, як кацапи купили сніг для зимової олімпіади в Ізраілі, я вже нічому не дивуюся
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19.05.2022 13:37 Ответить
В Израиле изредка выпадает снег - в горах и иногда даже в Иерусалиме. Но я не думал, что этого снега хватает для экспорта🤗
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19.05.2022 13:44 Ответить
Мало - зато дорого
Но я думаю, что они его не собирали, а произвели.
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19.05.2022 15:08 Ответить
Все ж таки не сніг, а снігогенератори. Машина досить складна та просунута. Це можна зрозуміти, якщо замастачили олімпіаду в субтропіках, то й треба було підстрахуватися на випадок відсутності снігу. Це можна зрозуміти.
А ось те, що Росія закуповує в Ізраїлі моркву та картоплю, зрозуміти
важче. Не ківі та апельсини, і навіть не бананаси, а картоплю та моркву, яка в Росії росте на будь-якій грядці
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19.05.2022 14:05 Ответить
От так таки прямо росте? Овочи садити треба, руці прикладати. От тут рукожопость москалів і вилазить, да так, що овочи в Ізраїлі купують.
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19.05.2022 14:25 Ответить
Ото так...!!!
Які овочі, яка морква...?.
Яка хата та похилий паркан коло неі, який потребуе хазяйських рук ?
Украину треба "денацифицировать и демилитаризировать".
Я хату покинул, пошел воевать
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать...
А ті "крестьяне" тобе запрошували до Гренади 90 років тому чи до Мелитополя сьогодні ?
Ні. Так чого ти приперся з свого смердючого та брудного ************?
В цій пісні е ще гарні слова:
- "Отряд не заметил потери бойца..."
Ну, точно як про сьогодні.
Кому ты Ваня нужен, хоть живой, хоть мертвый?
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19.05.2022 14:36 Ответить
Так, в нас дуже працьовиті люди... Але кацапи знов принесли на нашу землю біду...
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1527008204097462272?cxt=HHwWgICx5eD3grEqAAAA Коренной русскоязычный житель Донбасса - россиянам об "освобождении", которое несёт их "русский мир".
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19.05.2022 20:28 Ответить
А я вже думав, що кацапи цього року у нас під Харковом картоплю посадять, але пішли на ''удобрєніє''. Невезуха.
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19.05.2022 15:31 Ответить
А шо ж трапилось?
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19.05.2022 13:33 Ответить
sho eto za debyl ?
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19.05.2022 13:33 Ответить
Если каждая украинская бабушка оправит в Ад восемь кацапов ,то рюский мир будет процветать исключительно на кладбищах !
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19.05.2022 13:35 Ответить
Уви і ах! І как такоє магло праізайті?
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19.05.2022 13:36 Ответить
Почему "нацист"? Русский националист, гораздо вменяемее, чем 99% русни
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19.05.2022 13:36 Ответить
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19.05.2022 15:09 Ответить
А вы кацапы КОЗЛОМОРДЫЕ в своей Рашке ,как хотели?Рашисты проклятые!Нет никаких нацистов в Украине,они есть только кремлевском оркостане
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19.05.2022 13:36 Ответить
Так само буде і в Раїсі, коли на неї почнуть падати бомби - весь пропутiнський настрій різко спаде.
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19.05.2022 13:38 Ответить
малувато в світі мордви, малувато. Нема з ким русскій мір будувать. Кіріл,Володін,Пушилін,Гіркін от і вся обойма. Ну тут Дьомушкін,Сергейцев,Андрейцев.
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19.05.2022 13:38 Ответить
не зайвим було б нагодувати й цього фашика пиріжками "від бабусі"
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19.05.2022 13:39 Ответить
Он не нацист а националист, который всегда выступал за Украину с 2014 года, не раз смотрел его интервью, Цензор не позорься
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19.05.2022 13:39 Ответить
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19.05.2022 15:01 Ответить
Демушки всегда кстати был за Украину, он не нацист, а националист и в своё время отказался от предложения собирать русских националистов и ехать воевать на Донбасс. И в тюрячке отсидел за критику путинского режима.
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19.05.2022 13:40 Ответить
На Дёмушкина гнать не надо, зачем сразу эти ярлыки. Он никогда не был за войну.
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19.05.2022 13:40 Ответить
поки наш північний сусід існує, ми прийняли відомий девіз: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів"
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19.05.2022 13:41 Ответить
По-моему, это слова Голды Меир. Золотые слова. Знала, что говорит. И Израиль таки выстоял.
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19.05.2022 13:47 Ответить
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19.05.2022 15:03 Ответить
Увесь прорашистский настрой нікуди і не дівся - не тіште себе дурними ілюзіями! рашистські колаборанти зараз: - ведуть загальнонаціональний марафон, -керують містами, - сидять у раді (опзж+сн), -керують сбу, прокурватурою і вишенка на торті - той маланський виродок, який три роки грабував армію, зливав спецоперції, саджав патріотів - зараз преZEдент країни.
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19.05.2022 13:42 Ответить
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19.05.2022 15:06 Ответить
Звучить красиво, а насправді влада робить в нас чисту кацапщину - церква-домовина-диверсант тут робить, що хоче, проукраїнські канали виключають з мовлення Т2, кремлівській медіахвойди ведуть Єдині телевізійні помиї, абдрістович - герой, замовчування ролі ЗСУ і т.д. Виграємо війну а отримаємо кацапщину? Не хочеш кацапщини після перемоги?

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Петиція 1

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4252 Петиція 2

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Петиція 3
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19.05.2022 13:42 Ответить
Действительно странно. Люди под бомбами перестают любить тех, кто эти бомбы на них кидает.
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19.05.2022 13:47 Ответить
уроди кацапські..... тільки знищувати мразоту.
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19.05.2022 13:48 Ответить
А я таки удивляюсь его удивлению...
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19.05.2022 13:48 Ответить
Але зомбаки нікуди не ділись.
Як думаєте, куди електорат шарія перебіг ?
Правильно. До аристовича
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19.05.2022 13:54 Ответить
А по іншому ніяк, ці сектанти мають фізичну потребу у наявності локшини на вуха.
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19.05.2022 14:02 Ответить
продвинутые шмариёвцы все теперь сидят на ютуб-канале швеца.
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19.05.2022 14:08 Ответить
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19.05.2022 14:00 Ответить
Желающих жить на помойке и в навозе все меньше и меньше....
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19.05.2022 14:03 Ответить
Вырастили сволочей, а теперь удивляются.
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19.05.2022 14:04 Ответить
Залишу тут для тих, хто цікавиться анатомією фашизма у лаптєстані:

Помірні фашистські організації Росії - 23 організації:

Російський загальнонародний союз - РЗС

Національно-Демократична Партія - НДП

Нова Сила

ЕО Росіяни

Велика Росія - ВР

Націонал-демократичний альянс - НДА

Народний собор - НС

Російський Імперський Рух - РІР

НСР (Національний Союз Росії)

Собор російського народу - СРН

Російський громадський рух - РГР

Національний російський визвольний рух - НРВР

Партія захисту російської Конституції «Русь» - ПЗРК «Русь»

Націонал-патріоти Росії - НПР

Націонал-демократичний рух «Російський Цивільний Союз» - НДР РЦС

Нація Свободи - НС

Російський Націонал-патріотичний рух

Опір

Національна Соціалістична Ініціатива - НСІ

Конгрес російських громад

Реструкт

ГР "РАССВЕТ" (Громадський Рух "РАССВЕТ")

Національна організація російських мусульман

Радикальні - 22 організації:

Народне ополчення імені Мініна і Пожарського - НОМП

Інша Росія

Російський Фронт Визволення «Пам'ять» - РФВ «Пам'ять»

ООПД «Російська національна єдність» - "Гвардія Баркашова"

ВОПД «Російська національна єдність» - ВОПД РНЄ

Рух «Олександр Баркашов»

Національно-державна партія Росії - НДПР

Народна національна партія - ННП

Істинна російська національна єдність - ІРНЄ

Балтійський Авангард Російського Опору - БАРО

Російський об'єднаний національний альянс (РОНА)

Гвардія Христа

Національна спілка - НС

Союз православних хоругвеносців- СПХ

Союз російського народа - СРН

Північне братство - ПБ

Чорна Сотня

Рух Парабелум

Націонал-соціалістична партія Русі - НСПР

Партія Свободи - ПС

Російський Образ

Націонал-синдикалістський наступ - НСН

Заборонені - 8 організацій

Рух проти нелегальної імміграції - РПНІ

Націонал-соціалістичне суспільство - НСС

Націонал-більшовицька партія - НБП

Слов'янський союз - СС

Фронт націонал-революційної дії (ФНРД)

Російський загальнонаціональний союз - РЗНС

Ліга оборони Москви

Формат 18
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19.05.2022 14:05 Ответить
Есть один знакомый - русский немец. До 24.02.2022 был(!) ура-)(уйло-патриотом. У него в Украине (Харьков) какие-то дальние родственники живут. Редко, но встречались.

Так вот, Вы бы его сейчас(!!!) послушали…….как бабка пошептала
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19.05.2022 14:09 Ответить
навіть мої донецькі, упороті, кацапські родичі не по-крові, з неокупованих донецьких територій почали щось підозрювати, коли втікали в Україну з під-Краматорську і навіть намагаючись ВЖЕ розмовляти українською..
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19.05.2022 14:19 Ответить
Пачімута... І справді не доходить пачіму...
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19.05.2022 14:20 Ответить
То він сситься війну війною називати. В кацапії за це спочатку адмін-протокол і штраф, а потім можна і по криміналці присісти.
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20.05.2022 17:53 Ответить
почему, если поискать на помойке еще парочку ваты можна найти, им же не прывыкать жить в развалах мариуполя, они всю жизнь так живут.
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19.05.2022 14:24 Ответить
На Полтавщині якраз навпаки! Тільки мовчать тишком, сподіваються що ще прийдуть "асвабадІтЄлІ".
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19.05.2022 14:28 Ответить
Заголовок не відповідає дійсності . Цей Дьомушкін рузький націоналіст , але не нацист . .
А ще , я жодного разу не чув щоб він якось недобре висловлювався на адресу українців .
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19.05.2022 14:45 Ответить
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19.05.2022 15:12 Ответить
Нет *** у бобра.. тьху нет худа без добра.
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19.05.2022 15:22 Ответить
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19.05.2022 16:26 Ответить
Проросійськтий настрій,то ваші хворі фантазії та хворий мозок,рашистські мразі!!!
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19.05.2022 15:31 Ответить
Кацап,просто іди на йух.
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19.05.2022 15:50 Ответить
Националист, а не нацист! Исправьте заголовок и текст пожалуйста. Причем, антипутинский националист, которого режим жестко прессовал очень - гноил по тюрьмам, преследовал. Такими заголовками вы солидаризуетесь с кремлевской пропагандой(
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19.05.2022 16:24 Ответить
Ну Демушкина я бы не называл нацистом. Националист, да, но точно не нацист. И он всегда был против Крымнаша за что в 14 году и сел в отличие от многих либералов
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19.05.2022 16:49 Ответить
А тепер подумай, якщо є чим https://www.youtube.com/watch?v=s23OLr0ZNPI
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19.05.2022 16:50 Ответить
Це що за зал такий був на підконтрольній частині України, де вісіли прапори Лугандону???!
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19.05.2022 18:23 Ответить
качко-база "Оплот" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) https://uk.wikipedia.org/wiki/Оплот_(бійцівський_клуб)
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19.05.2022 20:25 Ответить
хех, значит про пирожки не байка) Бабка -герой!
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19.05.2022 21:33 Ответить
Россия - самая паскудная ,до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов у которых само понятие Добра и зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в Дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир
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19.05.2022 23:39 Ответить
Как правило, пророссийские идиоты всегда имеют неухоженную бороду, грязные клоки волос на голове, бессмысленный взор, набор псевдорелигиозных фраз, претензию на исключительные знания и некую "богоизбранность" "святой сруси"
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20.05.2022 09:05 Ответить
Он проукраинский, матчасть знать надо
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20.05.2022 13:15 Ответить
Демушшкин всегда занимал проукраинскую позицию за что даже сидел, ненадо его обзывать цензор
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20.05.2022 13:14 Ответить
 
 