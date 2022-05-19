"Весь пророссийский настрой в Украине почему-то с падающими бомбами исчез", - российский нацист Демушкин. ВИДЕО

Российский нацист Дмитрий Демушкин заявил, что деньги на продвижение идей "русского мира" в Украине потрачены впустую, а с началом полномасштабного вторжения пророссийские настроения в Украине почти совсем исчезли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Демушкин сказал в интервью российским пропагандистам. Он напомнил о случае, когда украинская бабушка "задвухсотила" 8 русских солдат своими пирожками и привел пример, когда "дээнеровец" выбросил все террористические флаги, потому что его "папа сидит в бомбоубежище в Харькове".

"Весь пророссийский настрой в Украине почему-то с падающими бомбами исчез", - сказал он.

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