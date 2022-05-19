Задержан брат экс-нардепа-беглеца Царева. Готовил диверсии и рассчитывал на кресло главы Днепропетровской ОВА, - СБУ. ВИДЕО

СБУ задержала брата Олега Царева на попытке организовать диверсию в восточных регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным украинской спецслужбы, этот родственник бывшего народного депутата-изменника, инициатора "новороссии" и приспешника президента-беглеца Януковича пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.

Как отмечается, после полномасштабного вторжения он был уверен в скорой победе РФ, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности. А именно – кресла главы Днепропетровской областной государственной администрации.

"Когда надежды на беспрепятственный приход россиян не оправдались, он начал получать указания от своих кураторов. В частности, его задачей было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет проведения серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили за ним контроль еще на первичном этапе подрывной деятельности и предотвратили неизбежные негативные последствия.

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В ходе санкционированных обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карты и паспорта гражданина РФ.

По данным следствия, брат экс-нардепа - изменника проживал в Днепре со времен Революции Достоинства. При этом он не разделял общественные настроения и желал возвращения президента, которого он знал лично, и при котором его родственник был влиятельным лицом.

Все эти годы он вел тихий и неприметный образ жизни и поддерживал активную связь с скрывавшимся на территории РФ братом.

В настоящее время фигурант уведомлен о подозрении по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. В ближайшее время планируется избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.