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Задержан брат экс-нардепа-беглеца Царева. Готовил диверсии и рассчитывал на кресло главы Днепропетровской ОВА, - СБУ. ВИДЕО

СБУ задержала брата Олега Царева на попытке организовать диверсию в восточных регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным украинской спецслужбы, этот родственник бывшего народного депутата-изменника, инициатора "новороссии" и приспешника президента-беглеца Януковича пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.

Как отмечается, после полномасштабного вторжения он был уверен в скорой победе РФ, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности. А именно – кресла главы Днепропетровской областной государственной администрации.

"Когда надежды на беспрепятственный приход россиян не оправдались, он начал получать указания от своих кураторов. В частности, его задачей было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет проведения серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили за ним контроль еще на первичном этапе подрывной деятельности и предотвратили неизбежные негативные последствия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд приговорил экснардепа Царева к 12 годам заключения за призывы к сепаратизму

В ходе санкционированных обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карты и паспорта гражданина РФ.

По данным следствия, брат экс-нардепа - изменника проживал в Днепре со времен Революции Достоинства. При этом он не разделял общественные настроения и желал возвращения президента, которого он знал лично, и при котором его родственник был влиятельным лицом.

Все эти годы он вел тихий и неприметный образ жизни и поддерживал активную связь с скрывавшимся на территории РФ братом.

В настоящее время фигурант уведомлен о подозрении по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. В ближайшее время планируется избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

задержание (6675) Царев Олег (433) диверсия (297) Днепропетровская область (3943)


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Топ комментарии
+45
таким зразу треба ноги відрубувати .. щоб не втік
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19.05.2022 14:24
+43
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19.05.2022 14:22
+32
Мерзотника потрібно повісити на центтральній площі Дніпра , щоби іншим не повадно було зраджувати свою краіну !!
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19.05.2022 14:24
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19.05.2022 14:22 Ответить
ШтА
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19.05.2022 14:53 Ответить
"валинская рєзня!" (с)
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19.05.2022 15:08 Ответить
Шта, мишка спекся.
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19.05.2022 15:18 Ответить
таким зразу треба ноги відрубувати .. щоб не втік
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19.05.2022 14:24 Ответить
і руки - щоб не повісився...
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19.05.2022 14:26 Ответить
Нє, щоб не повісився тра голову відрубати...
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19.05.2022 14:40 Ответить
і в сраку пороху напхати щоб не срав...
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19.05.2022 21:05 Ответить
машингвери штурмгевери, відкривай паскуда двері...
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19.05.2022 14:24 Ответить
Повесить, при попытке бегства.
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19.05.2022 14:24 Ответить
Мерзотника потрібно повісити на центтральній площі Дніпра , щоби іншим не повадно було зраджувати свою краіну !!
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19.05.2022 14:24 Ответить
Дурні, дурнями, а посаду собі чималу хотіли...
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19.05.2022 14:27 Ответить
чверть Дніпра як царьови...
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19.05.2022 14:27 Ответить
Ну так вони ж зрозуміли,що даремно обісралися на початку,а тепер збагнули,що ім нічево нє будет ,бо зелень їх врятує і відмаже.
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19.05.2022 14:33 Ответить
вірю...багато їх є..
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19.05.2022 14:34 Ответить
на дибу його
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19.05.2022 14:28 Ответить


Степан Семенов

@Степан_Семенов

https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE?src=hashtag_click #Дніпро Знайома скаржись: потянула доньку (13 лет) до детского психолога, бо її мала завзято коллекціонує фото дохлої русні. А психологіня каже: "та це ніяке не збочення, я теж їх збираю". Потом вони півгодини пересмотрели доньчіну коллекцию, та ще й обмінювалися фотками.
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19.05.2022 14:29 Ответить
Росте ґенерація, котра розуміє вже, що таке москалі. Слава нації!
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19.05.2022 14:41 Ответить
МалА мАла колекцію "Хароших моZZкалів"
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19.05.2022 14:50 Ответить
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19.05.2022 14:29 Ответить
і це одне із перших ,,ліц держави".жах..
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19.05.2022 21:33 Ответить
Він особисто планував закладати вибухівку??? Де решта тварюк? Чи ще не на часі,як і стаття 111 ?
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19.05.2022 14:29 Ответить
А ви звернули увагу, що всі ці затримання і підозри зеленої команди відносяться виключно до люмпенізованої частини рашистських колаборантів. Тих, хто вже багато років крупно качає прорашистські настрої в країні (бойко, портнов, королевська, льовочкін, шуфрик, труха та ін), зелені виродки абсолютно не чіпають
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19.05.2022 14:30 Ответить
А шуФрич вже тютю за кордоном. Атец багатоватний
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19.05.2022 15:01 Ответить
А ти звернув увагу, що крайнім часом тебе форум посилає слідом за флаХманом??? Спам, без емоцій...
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19.05.2022 15:40 Ответить
Перепрошую, а в чому конкретно він не правий? Вся влада у зелених, можна всіх негідників і ворогів України було посадить за тиждень. І де? Посадили...до себе в партію посадили? І шо, знов ва всьом парашенка вінават? Ідіоти.
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19.05.2022 16:32 Ответить
...але тільки при зеленій шоблі вони повилазили зі схронів і повернулися в країну (Коломойський, Портнов) - і почали розвалювати тільки но відбудовану країну! а апогеєм діяльності всієї цієї ******* стала широкомасштабна війна! так шо не придурюйся Боґя, ти чудово усвідомлюєш вирішальну роль зеленої шобли у цьому процесі
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19.05.2022 23:03 Ответить
В смислі портнов? портнов - то їх друг, брат і партнер, що ненавидить Пороха чи не більше за зелених... Хто ж його посадить?..
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20.05.2022 07:09 Ответить
Краще б ЗЛІКВІДОВАНО, бо ж знайдуться завжди адвокати для диявола...
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19.05.2022 14:31 Ответить
А шуфрич, волошин, альона бандарєнка, бойко, скорик,лукаш, піховшек, співак, мураєв,рабінович і т.д. Де вони, СБУ????
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19.05.2022 14:32 Ответить
Мда..Не справляется Баканов.Надо назначить на его место Юзика.Ну или кого нибудь из "Мамахохотала".
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19.05.2022 15:09 Ответить
Два брата -дегенерата.. , а туда же--к тёплому корыту..Але там крім них мразоти повним-повно
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19.05.2022 14:36 Ответить
В общем, они открыли воду людям в Мариуполе, хотя сами говорили, что 60% зданий восстановлению не подлежат, вся вода потекла по улицам, смывая уличные нечистоты и размывая могилы и подвалы с заваленными людьми. Можете видео на ютубе найти.

Лавров призвал ВОЗ «усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации»

Детали: Лавров рассказал гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Адану Гебреису, что россия оказывается облегчает страдания мирных граждан в Украине.

Он попросил главу ВОЗ надавить на официальный Киев, чтобы мы не мешали российским стараниям.

Верх цинизма и абсолютно параллельная реальность.
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19.05.2022 14:40 Ответить
Заметьте, наши говорили, что город на 90% разрушен, при этом, что его естественно обстреливали кацапы, а кацапы - наоборот, что его обстреливали мы сами(сами себя), но при этом он разрушен только на 60%. Понимают, что никто в их байки про обстрел самих себя не поверит, не решились реальные цифры привести.
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20.05.2022 07:13 Ответить
Добавляйте відразу 111 статтю, державна зрада.
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19.05.2022 14:43 Ответить
У Шарікова ще брат є? Швондер?
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19.05.2022 14:44 Ответить
И не один.
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19.05.2022 15:20 Ответить
Ги. А кажуть що "пророZZійські настрої впали разом з першими бомбами". А я стверджую що навпаки. Така вже наша нація припежж...на. Було немало хохлів (не українців) а стало ще більше. Мля, тут для СБУ роботи - не початий край!
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19.05.2022 14:54 Ответить
У очільника СБУ дружина кацапка.Це все,що потрібно знати про роботу СБУ.
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19.05.2022 15:12 Ответить
А на вид даже - человек. Из какой откуда они берутся?
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19.05.2022 15:15 Ответить
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19.05.2022 15:23 Ответить
Виділить йому окремий кабінет! З "кормушкою" в дверях! Пожиттєво!
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19.05.2022 15:25 Ответить
В жомову яму скотину!
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19.05.2022 15:47 Ответить
На шибеницю гниду!
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19.05.2022 16:08 Ответить
Нема більше в світі такоі держави, як Украіна, щоб в ній жило стільки наволочі, яка іі ненавидить.
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19.05.2022 16:50 Ответить
Відправте його до брата. Нехай з'єднаються.
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19.05.2022 17:16 Ответить
Москалі є?
Шта?
На гілляку...
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19.05.2022 17:30 Ответить
Стільки ресурсів витрачається на доведення очевидного та притягнення до т.з. суду...
Що вам зараз заважає діяти за умовами військового стану?
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19.05.2022 18:10 Ответить
теперь пусть расчитывает на место у параши и диетпитание
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19.05.2022 21:46 Ответить
"Найближчим часом планується обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою" - та не виключено, що суд відпустить під заставу, або на поруки шуфричу-бойку-рабіновічу.
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20.05.2022 09:14 Ответить
ВСЁ ЗДАЛ )))
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20.05.2022 09:31 Ответить
 
 