"Кидают, как мясо. Нет смысла это терпеть. Лучше пойду воевать за нормальную страну": допрос двух российских гвардейцев 2-й Таманской дивизии пленных вблизи Изюма. ВИДЕО
Украинские бойцы пленили двух россиян в Харьковской области.
Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, опубликовавший видеозапись их допроса, после разгрома войск РФ под Изюмом, один из пленных изъявил желание перейти на сторону Украины, и воевать "за свободную Росию". Также пленные признаются в мародерстве, объясняя это тем, что "украинское все красивое".
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+23 ahuhu
показать весь комментарий19.05.2022 16:29
+11 Ivan Ivanov #432727
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+10 буков
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Або, каже, в Крим, якщо Україна його відіб'є.
Танунах! Кацапського гамна нам і даром нє нать!