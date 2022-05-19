"Кидают, как мясо. Нет смысла это терпеть. Лучше пойду воевать за нормальную страну": допрос двух российских гвардейцев 2-й Таманской дивизии пленных вблизи Изюма. ВИДЕО

Украинские бойцы пленили двух россиян в Харьковской области.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, опубликовавший видеозапись их допроса, после разгрома войск РФ под Изюмом, один из пленных изъявил желание перейти на сторону Украины, и воевать "за свободную Росию". Также пленные признаются в мародерстве, объясняя это тем, что "украинское все красивое".

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