Любые уступки по территориальной целостности Украины неприемлемы. Никакого умиротворения агрессора, - Порошенко. ВИДЕО

Никаких уступок по территориальной целостности Украины быть не может.

Об этом заявил Петр Порошенко в эфире телеканала France 24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую солидарность".

Отвечая на вопрос о словах президента Макрона о возможных "дипломатических компромиссах" в переговорах с Россией, Порошенко отметил: "Сегодня нужно лучше понимать ситуацию. Первое – и это сигнал также для всех лидеров Свободного мира – никаких компромиссов по территориальной целостности. Иначе это так как предложить Франции отдать Путину в обмен на стабильность Прованс или Корсику. Просто невозможно".

"Второе – ни одного умиротворения агрессора. Ведь Украина платит страшную цену сегодня. Российская армия воюет не с украинскими солдатами. Они насилуют, издеваются, убивают женщин, детей, пожилых людей. Этого нельзя никогда забыть. И мы точно им это не простим", – говорит Порошенко.

"Мы делаем все возможное, чтобы вернуть нашу страну в европейскую семью. Мы делаем все возможное для присоединения к НАТО, чтобы сделать Европу более безопасной. И вы не найдете никакой другой нации в мире, которая хотела бы мира больше, чем мы. Мы готовы к этому путем дипломатических переговоров, политико-дипломатическими средствами, а также благодаря вооруженным силам. Однако нам следует отделить эти дипломатические переговоры", - объясняет Порошенко.

"Сначала – немедленное и безусловное прекращение огня, вывод российских войск, решение всех гуманитарных проблем, освобождение заложников и т.д. Далее – условия безопасности", – говорит Петр Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вступлениz Финляндии и Швеции в НАТО без Украины недостаточно для безопасности в Европе, - Порошенко. ВИДЕО

Пятый президент в очередной раз призвал Макрона приехать в Киев, чтобы лучше понять позицию украинцев: "Это очень важно, ведь дает возможность воочию увидеть катастрофические ситуации в Буче, Гостомеле, Бородянке, Андреевке, Ворзеле, Чернигове, да и в Киеве. Каждый день и ночью происходят новые атаки крылатыми ракетами против нас, которые убивают десятки гражданских. Мы знаем, как это", – отмечает Петр Порошенко.