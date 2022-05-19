Любые уступки по территориальной целостности Украины неприемлемы. Никакого умиротворения агрессора, - Порошенко. ВИДЕО
Никаких уступок по территориальной целостности Украины быть не может.
Об этом заявил Петр Порошенко в эфире телеканала France 24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую солидарность".
Отвечая на вопрос о словах президента Макрона о возможных "дипломатических компромиссах" в переговорах с Россией, Порошенко отметил: "Сегодня нужно лучше понимать ситуацию. Первое – и это сигнал также для всех лидеров Свободного мира – никаких компромиссов по территориальной целостности. Иначе это так как предложить Франции отдать Путину в обмен на стабильность Прованс или Корсику. Просто невозможно".
"Второе – ни одного умиротворения агрессора. Ведь Украина платит страшную цену сегодня. Российская армия воюет не с украинскими солдатами. Они насилуют, издеваются, убивают женщин, детей, пожилых людей. Этого нельзя никогда забыть. И мы точно им это не простим", – говорит Порошенко.
"Мы делаем все возможное, чтобы вернуть нашу страну в европейскую семью. Мы делаем все возможное для присоединения к НАТО, чтобы сделать Европу более безопасной. И вы не найдете никакой другой нации в мире, которая хотела бы мира больше, чем мы. Мы готовы к этому путем дипломатических переговоров, политико-дипломатическими средствами, а также благодаря вооруженным силам. Однако нам следует отделить эти дипломатические переговоры", - объясняет Порошенко.
"Сначала – немедленное и безусловное прекращение огня, вывод российских войск, решение всех гуманитарных проблем, освобождение заложников и т.д. Далее – условия безопасности", – говорит Петр Порошенко.
Пятый президент в очередной раз призвал Макрона приехать в Киев, чтобы лучше понять позицию украинцев: "Это очень важно, ведь дает возможность воочию увидеть катастрофические ситуации в Буче, Гостомеле, Бородянке, Андреевке, Ворзеле, Чернигове, да и в Киеве. Каждый день и ночью происходят новые атаки крылатыми ракетами против нас, которые убивают десятки гражданских. Мы знаем, как это", – отмечает Петр Порошенко.
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Не розумію чому ви не можете купити один автомобіль і передати в ЗСУ.А як не можете то не пишіть дурню.
Не говорите, вы не можете этого знать.
зекоманда і не приховувала, що брала гроші у кремлівських.
і політтехнологіями ті щедро поділилися.
а брехні налили на Пороха стільки, що он і досі одрижка у зефанатів. які ви нікчемні люди, не можете навіть визнати свою помилку.
хоча, я думаю, це подоляківські боти в основному працюють. до більшості вже дійшло. тому що притомні люди можуть осмислювати те, що відбувається, а не жеруть ту лапшу, яку їм вішають на владному телеканалі.
Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!
А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів
І ще невідомо, чи наважився-б Путін тоді напасти!
Повитирано все... Картинок - катма
Це ти - аби тільки Г+Г плюнути?
означает и политическую культуру, т.е., наличие официальной оппозиции, дебаты, работа
оппозициолнных ТВ каналов (да, да, я имею ввиду Порошенко). Это ж надо устроить гонения и
запрещать инакомыслие. То ли раша, то ли Африка. А потом удивляются, что основные лидеры Макрон и Шольц сторонятся. Надо уметь не только призывать народы, но общаться с лидерами,
без оскорблений (то ли пролетарское, то ли фамильярное "печёночная колбаса",- это же не у пивной стойки), с уважением, вы ведь хотите что то от них. Обращаю внимание власти, иностранные разведки хорошо работают, они знают всё, что здесь делается и что замыслили.
За Гетьмана Порошенко не стыдно, он мотается по заграницам, создаёт там положительное мнение о нашей стране, как и здесь, во Франции, приглашает, но не требует.
Граждане от власти, не позорьте уже украинскую нацию.
клан євреїв , росіян, кавказців.
Зе просить, Порох вимагає і до Пороха більше прислуховуються.