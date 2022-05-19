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Новости Видео Война
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Уничтожена техника оккупантов, которые пытались форсировать Северский Донец 5-12 мая. ВИДЕО

Активисты проекта "Украинский свидетель" опубликовали видеозапись, на которой зафиксирована уничтоженная техника оккупантов, которые неделю тщетно пытались форсировать Северский Донец.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные, ведущие съемку места боев, показывают целое кладбище техники с символами Z, O и V.

"Как вспомню, как мы здесь еб#шились!", - говорит один из украинских военных.

Также читайте: Россияне уже не решаются форсировать Северский Донец, - Гайдай

С 5 по 12 мая "вторая армия мира" хотела перейти реку Северский Донец (Луганская область). Для этого она задействовала танковый полк. Но не так случилось, как думалось: украинская пехота уничтожила 30 единиц техники, остальное добила артиллерия.

На некоторых танках – белые надписи ZOV. На других присутствует буква O, все это официальная символика вторжения России в Украину. Так, буквой V обозначается морская пехота, буквой O – силы из Беларуси. Отметка Z говорит о том, что перед вами восточные силы русской армии. Форсирование Северского Донца российскими войсками прекратилось 13 мая.

Во время наступления оккупанты потеряли более 70 единиц техники и около 485 солдат убитыми или ранеными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При уничтожении российской переправы через Северский Донец был ликвидирован командир инженерной бригады оккупантов полковник Козлов. ФОТО

уничтожение (6909) Северский Донец (41)


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Топ комментарии
+26
Гарна робота, хлопці.
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19.05.2022 16:31
+19
Такие видосы гораздо позитивнее, чем могут показаться на первый взгляд. Поясняю(прошу не кидаться тапками понимающих людей, для некоторых это действительно не очевидные вещи).
Видос снимают ВСУ. Снимают налегке. Это значит, что территорию по которой свободно катались минимум две хрюске бтрг, теперь контролируют ВСУ. Кацапов не просто разбили, а ещё и отвоевали украинскую землю.
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19.05.2022 16:39
+15
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19.05.2022 16:33
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Гарна робота, хлопці.
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19.05.2022 16:31 Ответить
погано що зовсім не показали рашо-шкварок з цього бою. душа хоче свіжини.
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19.05.2022 16:32 Ответить
Всім хто влаштував це свято-респектище...Давайте ще...
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19.05.2022 16:32 Ответить
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19.05.2022 16:33 Ответить
Як же природу нашу загадили ці кацапи смердючі.
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19.05.2022 16:38 Ответить
Но есть и плюсы. Если не будет никаких эксцессов, то все идет к тому, что кацапы последний раз гадят своим существованием планету. В буквальном смысле последний раз. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
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19.05.2022 16:43 Ответить
Такие видосы гораздо позитивнее, чем могут показаться на первый взгляд. Поясняю(прошу не кидаться тапками понимающих людей, для некоторых это действительно не очевидные вещи).
Видос снимают ВСУ. Снимают налегке. Это значит, что территорию по которой свободно катались минимум две хрюске бтрг, теперь контролируют ВСУ. Кацапов не просто разбили, а ещё и отвоевали украинскую землю.
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19.05.2022 16:39 Ответить
Надіюся, мокшанського генерала, який здійснив цей подвиг, нагородили. Мокші ******* за таке «взятіє» давати ордена та медалі.
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19.05.2022 16:40 Ответить
Ничерта не понял... А что имеет Украина с кафирами, не верящими в единого аллаха? Назвали бы просто каким хорошим украинским словом, слава Господу, язык украинский богат. Или это журналистский изыск?)
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19.05.2022 16:40 Ответить
прошу прощения. Пока писал, уже изменили заголовок)
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19.05.2022 16:41 Ответить
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19.05.2022 16:40 Ответить
у кого день вышиванки, у кого расписные гробы. А недавно там проводили конкурс на лучшее украшение могил
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19.05.2022 16:52 Ответить
Так в них культ мерців. В них на головній площі країни трупак засушений - головний ідол країни. Вони навіть копії того трупака у вигляді тортів роблять та жеруть...
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19.05.2022 23:45 Ответить
праздники только начинаются. впереди ленд-лиз.
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19.05.2022 16:56 Ответить
Слава ВСУ!
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19.05.2022 16:57 Ответить
пора трейлери підганяти... багато техніки ще придатної для ремонту... і в ЗСУ на службу...
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19.05.2022 16:45 Ответить
Що значить О-сили з білорусії
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19.05.2022 16:52 Ответить
там все напутано - букви Z, V, O та перечеркнуте O означають принадлежнісь техніки до військових округів - zападного, vосточного, южного та центрального.
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19.05.2022 19:47 Ответить
ZOV KOBZONA
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19.05.2022 16:57 Ответить
нет их не стратят но шумиху раскрутят и торговать будут по полной
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19.05.2022 20:19 Ответить
Скільки там невинних зайчиків та їжачків загинуло. Нам ще з зеленими активістами розбиратися прийдеться після війни...
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19.05.2022 17:12 Ответить
ой.....сміявся....дякую.....я не можу передати словами ..ваш гнів..за невинно убієнних зайчиків і їжачків....
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19.05.2022 17:28 Ответить
От просто красавчики в і всьо !
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19.05.2022 17:21 Ответить
Ого!!! Наші хлопці вже на тому березі..
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19.05.2022 17:23 Ответить
А птичечка співає заупокійну окупантам загиблим й ще живим - всіх окупантів знищимо.
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19.05.2022 17:27 Ответить
Просто приходил Сережка, поигрались мы немножко...
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19.05.2022 18:41 Ответить
 
 