Уничтожена техника оккупантов, которые пытались форсировать Северский Донец 5-12 мая. ВИДЕО
Активисты проекта "Украинский свидетель" опубликовали видеозапись, на которой зафиксирована уничтоженная техника оккупантов, которые неделю тщетно пытались форсировать Северский Донец.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные, ведущие съемку места боев, показывают целое кладбище техники с символами Z, O и V.
"Как вспомню, как мы здесь еб#шились!", - говорит один из украинских военных.
С 5 по 12 мая "вторая армия мира" хотела перейти реку Северский Донец (Луганская область). Для этого она задействовала танковый полк. Но не так случилось, как думалось: украинская пехота уничтожила 30 единиц техники, остальное добила артиллерия.
На некоторых танках – белые надписи ZOV. На других присутствует буква O, все это официальная символика вторжения России в Украину. Так, буквой V обозначается морская пехота, буквой O – силы из Беларуси. Отметка Z говорит о том, что перед вами восточные силы русской армии. Форсирование Северского Донца российскими войсками прекратилось 13 мая.
Во время наступления оккупанты потеряли более 70 единиц техники и около 485 солдат убитыми или ранеными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Видос снимают ВСУ. Снимают налегке. Это значит, что территорию по которой свободно катались минимум две хрюске бтрг, теперь контролируют ВСУ. Кацапов не просто разбили, а ещё и отвоевали украинскую землю.