"Я русскоязычный украинец", как любят говорить наши соседи, но готов защищать Украину до последнего", - разведчик ВСУ Александр. ВИДЕО

Цензор.НЕТ продолжает рассказывать о наших героях, которые сейчас находятся в зоне боевых действий и противостоят российским оккупантам.

В сегодняшнем видео боец-разведчик по имени Александр, воюющий с 2015 года и на данный момент находится под Донецком.

"Мой боевой путь начался в 2015 году после четвертой волны мобилизации именно в этих краях - Авдеевка, Донецкая область... Семья отговаривала от службы, но я считаю себя настоящим мужчиной, каждый настоящий мужчина должен защищать свою землю, свою семью... Наше мужество, наше свободолюбие – главная причина успешного противостояния оккупанту. Мы люди свободные и способны самостоятельно решать, как нам жить, как воспитывать детей, где отдыхать и как работать, и никто не должен нам указывать и приказывать. Я из Днепропетровской области и на самом деле "русскоязычный украинец", как любят говорить наши соседи, но готов защищать Украину до последнего", - рассказал боец.

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