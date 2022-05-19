"Я русскоязычный украинец", как любят говорить наши соседи, но готов защищать Украину до последнего", - разведчик ВСУ Александр. ВИДЕО
Цензор.НЕТ продолжает рассказывать о наших героях, которые сейчас находятся в зоне боевых действий и противостоят российским оккупантам.
В сегодняшнем видео боец-разведчик по имени Александр, воюющий с 2015 года и на данный момент находится под Донецком.
"Мой боевой путь начался в 2015 году после четвертой волны мобилизации именно в этих краях - Авдеевка, Донецкая область... Семья отговаривала от службы, но я считаю себя настоящим мужчиной, каждый настоящий мужчина должен защищать свою землю, свою семью... Наше мужество, наше свободолюбие – главная причина успешного противостояния оккупанту. Мы люди свободные и способны самостоятельно решать, как нам жить, как воспитывать детей, где отдыхать и как работать, и никто не должен нам указывать и приказывать. Я из Днепропетровской области и на самом деле "русскоязычный украинец", как любят говорить наши соседи, но готов защищать Украину до последнего", - рассказал боец.
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если бы ни один украинец не знал бы ни единого слова по-русски, Путин все равно напал бы, очевидно же. Язык, Нато, Биологическое оружие - все это придуманные поводы для войны. В Сирии не говорили по-русски, в Афганистане тоже. Это не сильно помогло )
в 39м СССР напал на Польшу, а потом на Финляндию - не потому что там кто-то по-русски говорил. Вы унижаете достоинство тех ребята, которые ложат свои головы за вас на фронте, и говорят и по-русски, и по-беларусски... да хоть по-японски.
Проблема языка навязана пророссийскими дебилами с подачи роzzии. И развивать эту тему - это подыгрывтаь русне, очевидно.
Державна мова одна - це i так зрозумiло. Але у побутi чи в окопi - це справа кожного як йому спiлкуватись. А той кому пече сраку ця тема ни чим не краще вати. Вишивата - це те ж контпродуктивно.
Тим паче роciйська мова це похiдна вiд нашої праслав'янської мови. Тому маємо на неї бiльше прав нiж кацапи. Вони вкрали нашi i назву i iсторiю i мову.