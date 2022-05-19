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Новости Видео Война
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"Я русскоязычный украинец", как любят говорить наши соседи, но готов защищать Украину до последнего", - разведчик ВСУ Александр. ВИДЕО

Цензор.НЕТ продолжает рассказывать о наших героях, которые сейчас находятся в зоне боевых действий и противостоят российским оккупантам.

В сегодняшнем видео боец-разведчик по имени Александр, воюющий с 2015 года и на данный момент находится под Донецком.

"Мой боевой путь начался в 2015 году после четвертой волны мобилизации именно в этих краях - Авдеевка, Донецкая область... Семья отговаривала от службы, но я считаю себя настоящим мужчиной, каждый настоящий мужчина должен защищать свою землю, свою семью... Наше мужество, наше свободолюбие – главная причина успешного противостояния оккупанту. Мы люди свободные и способны самостоятельно решать, как нам жить, как воспитывать детей, где отдыхать и как работать, и никто не должен нам указывать и приказывать. Я из Днепропетровской области и на самом деле "русскоязычный украинец", как любят говорить наши соседи, но готов защищать Украину до последнего", - рассказал боец.

Смотрите: "Мои родители смирились с тем, что я постоянно воюю. Они понимают, что это все ради Украины", - боец ВСУ Богдан. ВИДЕО

разведка (4171) боевые действия (4039) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+26
дякую за мужність та за українську мову!
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19.05.2022 17:28
+21
Он защищает страну, этот "тупой" рюськоговорящий, а ты героя кусок, его и многих других говном поливаешь в интернете. В армии/ тро нет споров из-за языка, качают права только свинособачье отродье и герои твоего профиля.
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19.05.2022 17:55
+14
Так він нормальний))),размаляє нормальною мовою.Напевно був у нього складний час ,коли до свідомості ще не дойшло ,що мова код нації та індетифікатор особистості.Але все стало на свої місця і рідна мова повернулась.І так має бути зі всіма так званими ''руzzгегаварящімі хАхлами''. Поступово нація і держава відновлюється.ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА.
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19.05.2022 17:34
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дякую за мужність та за українську мову!
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19.05.2022 17:28 Ответить
Так він нормальний))),размаляє нормальною мовою.Напевно був у нього складний час ,коли до свідомості ще не дойшло ,що мова код нації та індетифікатор особистості.Але все стало на свої місця і рідна мова повернулась.І так має бути зі всіма так званими ''руzzгегаварящімі хАхлами''. Поступово нація і держава відновлюється.ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА.
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19.05.2022 17:34 Ответить
Народжені рабами у рабстві лапатні раби ніколи не зрозуміють народжених вільними українців...
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19.05.2022 17:39 Ответить
Он защищает страну, этот "тупой" рюськоговорящий, а ты героя кусок, его и многих других говном поливаешь в интернете. В армии/ тро нет споров из-за языка, качают права только свинособачье отродье и герои твоего профиля.
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19.05.2022 17:55 Ответить
Игорь , поддержую тебя на все 100 , тут кремльботов и ура-патриотов в избытке , раздувают срач и оскорбленияпо любому поводу
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19.05.2022 19:33 Ответить
Ростик , укроговорящих русских знаю много , неженских , конотопских , киевских , а так-же у нас ( Днепр) , а ты откуда сам-то ?
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19.05.2022 19:30 Ответить
Красавчик!!!
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19.05.2022 17:45 Ответить
Рускій язик щезне з ужитку, як нежить. Війна з москалями то найкращий антибіотик, як би цинічно це від мене не було написано. Вибачте...то реаліі.
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19.05.2022 17:50 Ответить
Дорогий солдате, дякую тобі ......молюся за вас щодня, стараємось помогти, як можемо...віримо, що Украіна знову повернеться до своіх кордонів. Хай згинуть наші вороги!
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19.05.2022 18:06 Ответить
какой бред)

если бы ни один украинец не знал бы ни единого слова по-русски, Путин все равно напал бы, очевидно же. Язык, Нато, Биологическое оружие - все это придуманные поводы для войны. В Сирии не говорили по-русски, в Афганистане тоже. Это не сильно помогло )

в 39м СССР напал на Польшу, а потом на Финляндию - не потому что там кто-то по-русски говорил. Вы унижаете достоинство тех ребята, которые ложат свои головы за вас на фронте, и говорят и по-русски, и по-беларусски... да хоть по-японски.

Проблема языка навязана пророссийскими дебилами с подачи роzzии. И развивать эту тему - это подыгрывтаь русне, очевидно.

Державна мова одна - це i так зрозумiло. Але у побутi чи в окопi - це справа кожного як йому спiлкуватись. А той кому пече сраку ця тема ни чим не краще вати. Вишивата - це те ж контпродуктивно.

Тим паче роciйська мова це похiдна вiд нашої праслав'янської мови. Тому маємо на неї бiльше прав нiж кацапи. Вони вкрали нашi i назву i iсторiю i мову.
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19.05.2022 19:35 Ответить
ти готовий сказати це в лице пацанам, якi зараз в окопах на фронтi захищають твою дупу i говорять рос. мовою?
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19.05.2022 19:37 Ответить
Треба зробити як у Швейцарії декілька державних мов, чи в загаді як в США поняття "державна мова" відсутнє взагалі. З ціею мовою возяця наче дурні со ступою. Якесь божевілля.
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19.05.2022 18:54 Ответить
В унікальності мови, унікальність сили. Людина живе лише в середині мови, це її "сім*я". А ви пропонуєте "привести" в цю "сім*ю" нові мовні носії та надати їм право на частку у вашій "квартирі"/країні. Не забувайте, Україна, це її громадяни які є носіями мови, культури та цінностей., а не просто кусок площі!
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19.05.2022 19:19 Ответить
це вірно. в кожному контоні є державна мова, але наприклад, коли ти з "німецького" контону переселяєшся у "француський". то вчи мову кантону, або їдь в Україну, там одна державна мова
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19.05.2022 19:55 Ответить
Вниманию придурков! Не бывает русскоязычных украинцев , так как нет русского языка. Так называемый русский язык - официальный летописный украинский язык. Если почитать ,, правду,, 1040 года - там ( писано кириллицей) 80 % современных так зазываемых русских слов , у Нестора летописца ,, сказание временных лет, так же; так же в Конституции Пилипа Орлика; в кодексе Русьско- литовского княжества тоже. Пушкин в начале 19 века , лепил,, великий русский язык из языка который уже существовал 700 лет , добавив в него иностранные слова и много из греческой мифологии. Нет национальности- русский( это полиэтничный ,, компот,, национальностей и племён, нет русского языка. Современный русский - на 80 % древний летописный украинский язык. Национальный язык Украины более древний , до летописный язык общения украинцев, ему ( языку) - тысячи лет.
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19.05.2022 19:17 Ответить
Брехня .
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20.05.2022 06:51 Ответить
Вислів "русскоязичниє укрАінци" видумали росіяни ( в українській мові немає слова русскій), котрі проживають в Україні і комфортно себе почувають, а на Росію, свою ісконную родіну, вертатися не хочуть. У кого українські гени, той швидко опанує українську мову.
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19.05.2022 21:23 Ответить
У 18 ст. росіянам мову зробив Пушкін. До цього московитська еліта розмовляла на німецькій і французькій мові. простолюдини спілкувались на примітивній суміші церковнослов'янської , монголотатарської , булгарської і рідних мов угрофінських племен. Українська мова існувала набагато раніше .Письмове підтвердження : 10 ст . графіті на стінах Софії- Київської . Церковнослав'янська мова вживалась з 6 -7 ст. як офіціальна але була більш споріднена з ******** українською.
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20.05.2022 07:09 Ответить
 
 