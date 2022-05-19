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"Каждый день "200" уезжают. Нам п#здец короче", - "Оружием украинским себе ногу прострели", - переговоры российских оккупантов. ВИДЕО

Российские оккупанты в Украине находятся в сложном положении и ищут различные способы вернуться живым домой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в перехваченном СБУ разговоре двух захватчиков, один рассказывает о тяжелых боях и больших потерях.

"Каждый день "200" уезжают. Нам п#здец короче", - жалуется он.

"Оружием украинским себе ногу прострели", - дает ему совет другой.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: "До побачення, бл#дь", - СБУ перехватила разговор российских оккупантов в Запорожье, где те жалуются на "партизанщину" и прощаются на украинском. АУДИО

армия РФ (19197) перехват (343)


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Топ комментарии
+32
Акушеров бы прострелить,которые вас всех на свет принимали. А потом и сами пусть прыгнут с 9-го этажа. ******* кацапское.
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19.05.2022 17:49
+31
Россия 2-я армия мира Но в Украине она 200-я
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19.05.2022 18:03
+29
Лайфзак! Краще голови "сєбє прострєлітє".
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19.05.2022 17:49
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19.05.2022 17:44 Ответить
Я не совсем в курсе - у нас какие-то другие АК? 7,62, а у них поголовно 5,45?
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19.05.2022 17:48 Ответить
він бальований !

хоче Джавеліном в ногу стрельнути
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19.05.2022 17:49 Ответить
Россия 2-я армия мира Но в Украине она 200-я
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19.05.2022 18:03 Ответить
🤣🤣🤣👍🇺🇦
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19.05.2022 18:17 Ответить
В НГ, ССО, ТРО, много АК калибра 7.62,ну и западные образцы...
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19.05.2022 18:10 Ответить
Судя по всему на пуле, которую вынут из его окорока должно быть написано "Слава Украине!"
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19.05.2022 18:15 Ответить
Акушеров бы прострелить,которые вас всех на свет принимали. А потом и сами пусть прыгнут с 9-го этажа. ******* кацапское.
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19.05.2022 17:49 Ответить
У акушеров отмазка: "не помню, бухой был".
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19.05.2022 19:01 Ответить
Лайфзак! Краще голови "сєбє прострєлітє".
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19.05.2022 17:49 Ответить
нехай собі голови попрострелюють
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19.05.2022 17:50 Ответить
У меня то-же такая-же первая мысль , но боюсь , что там нет жизненно важных органов .
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19.05.2022 17:55 Ответить
не надо простреливать ноги самому себе, надо просто выйти в поле и попросить по радио, чтобы расчет м777 выстрели вам в ногу и потом поедете домой
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19.05.2022 17:55 Ответить
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19.05.2022 17:59 Ответить
"Думали - вони мисливці! Виявилось - здобич!"
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19.05.2022 18:01 Ответить
Предлагаю организовать для орков услугу (с горячей линией +800): прострелю ногу, недорого. Полковникам и выше - скидка.
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19.05.2022 18:05 Ответить
Для полканів яка скидка? Навпаки: для ізбранних тройной таріф!
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19.05.2022 20:08 Ответить
Соображалка начинает работать. Кому то три месяца нужно, кому-то несколько лет.
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19.05.2022 18:16 Ответить
Демилитиризировался, значит, наш Альоша
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19.05.2022 18:38 Ответить
а че,мать,ачко,в очке-більше слів воно не знає
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19.05.2022 18:59 Ответить
Голови собі нехай попрострелюють
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19.05.2022 19:01 Ответить
Голову з М-777 простреліть, ефект буде набагато краще.
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19.05.2022 19:10 Ответить
орки, сдохните!
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19.05.2022 19:10 Ответить
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19.05.2022 19:43 Ответить
Цікава інформація з Луганщини

Тих рускіх абізян, чиї розмови публікує ГУР України в відкритому повітрі, кацапи карають таким чином:

Відмовився чинити геноцид українського народу - дезертир + в якості бонусу, відправляють туди, де мізерні шанси вижити (кровью смил чтобы пазор)

Мораль. Подяка ГУР-у України за гросмейстерську утилізацію русні та за те, як вишукано ламаються рускіє жизні і кар'єри)

Так тримати)
https://t.me/gistapapapa/37986
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19.05.2022 19:49 Ответить
Хто хоче підняти настрій включіть майора Чорнобаєва Жекі Вольнова. Головне триматися за живіт бо лусне...
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19.05.2022 20:15 Ответить
если боится - пусть подождет. украинским оружием башку просверлят. если повезет
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19.05.2022 20:58 Ответить
Увага! Ненормативна лексика!
Та це просто "великий русский язык"...
Не вірите - послухайте інші аудіо-перехоплення
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19.05.2022 22:54 Ответить
 
 