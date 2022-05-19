"Каждый день "200" уезжают. Нам п#здец короче", - "Оружием украинским себе ногу прострели", - переговоры российских оккупантов. ВИДЕО
Российские оккупанты в Украине находятся в сложном положении и ищут различные способы вернуться живым домой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в перехваченном СБУ разговоре двух захватчиков, один рассказывает о тяжелых боях и больших потерях.
"Каждый день "200" уезжают. Нам п#здец короче", - жалуется он.
"Оружием украинским себе ногу прострели", - дает ему совет другой.
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хоче Джавеліном в ногу стрельнути
Тих рускіх абізян, чиї розмови публікує ГУР України в відкритому повітрі, кацапи карають таким чином:
Відмовився чинити геноцид українського народу - дезертир + в якості бонусу, відправляють туди, де мізерні шанси вижити (кровью смил чтобы пазор)
Мораль. Подяка ГУР-у України за гросмейстерську утилізацію русні та за те, як вишукано ламаються рускіє жизні і кар'єри)
Так тримати)
https://t.me/gistapapapa/37986
Та це просто "великий русский язык"...
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