"Каждый день "200" уезжают. Нам п#здец короче", - "Оружием украинским себе ногу прострели", - переговоры российских оккупантов. ВИДЕО

Российские оккупанты в Украине находятся в сложном положении и ищут различные способы вернуться живым домой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в перехваченном СБУ разговоре двух захватчиков, один рассказывает о тяжелых боях и больших потерях.

"Каждый день "200" уезжают. Нам п#здец короче", - жалуется он.

"Оружием украинским себе ногу прострели", - дает ему совет другой.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: "До побачення, бл#дь", - СБУ перехватила разговор российских оккупантов в Запорожье, где те жалуются на "партизанщину" и прощаются на украинском. АУДИО