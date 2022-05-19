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Новости Видео Война
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Российские оккупанты попали в жилой дом в селе Циркуны вблизи Харькова. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Циркуны вблизи Харькова и попали в жилой дом.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, в результате попадания артиллерийского снаряда дом загорелся.

"Российский артиллерийский обстрел села Циркуны вблизи Харькова. Военных объектов здесь никаких нет, просто идет обстрел жилых массивов. Село освобождено от российских оккупантов, но они продолжают его уничтожать", - говорит Бутусов на опубликованном видео с места происшествия.

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обстрел (27114) Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4358)


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Кремлівські орки вже перещеголяли фашистів під час Другоі світовоі війни !

Те що творять кацапи на нашій землі , в голові не вкладається - це просто жахіття !

Невже іх крім нас , украінців , ніхто не зупинятиме ???
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19.05.2022 19:27 Ответить
вони огидні
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19.05.2022 20:18 Ответить
Кацапам смерть
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19.05.2022 20:49 Ответить

Смерть кацапо-ордынской рашистской нечисти!

Смерть рассеянским шизо-фашистам!
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19.05.2022 21:46 Ответить
 
 