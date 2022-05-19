Российские оккупанты попали в жилой дом в селе Циркуны вблизи Харькова. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Циркуны вблизи Харькова и попали в жилой дом.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, в результате попадания артиллерийского снаряда дом загорелся.

"Российский артиллерийский обстрел села Циркуны вблизи Харькова. Военных объектов здесь никаких нет, просто идет обстрел жилых массивов. Село освобождено от российских оккупантов, но они продолжают его уничтожать", - говорит Бутусов на опубликованном видео с места происшествия.

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