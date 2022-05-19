Англосаксы дают нам оружие для Победы! День 85. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
85-й день Народной войны Украины.
Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
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Псковский десантник, бурятский танкист, чеченский спецназовец, севастопольский моряк, ростовский казак и московский генерал.
Вопрос.
Кто за рулем машины?
Ответ.
аротарежирфер ьлетидов