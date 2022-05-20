Мы найдем и привлечем к ответственности всех военных преступников РФ, кто отдает преступные приказы и выполняет их, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 85 дня войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Первый судебный процесс в Украине над российским военным преступником уже начался. А завершится это полным восстановлением справедливости уже в рамках международного трибунала. Уверен в этом. Мы найдем и привлечем к ответственности всех, кто отдает преступные приказы и выполняет их", - подчеркнул Зеленский.

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