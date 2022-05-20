Мы найдем и привлечем к ответственности всех военных преступников РФ, кто отдает преступные приказы и выполняет их, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 85 дня войны с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.
"Первый судебный процесс в Украине над российским военным преступником уже начался. А завершится это полным восстановлением справедливости уже в рамках международного трибунала. Уверен в этом. Мы найдем и привлечем к ответственности всех, кто отдает преступные приказы и выполняет их", - подчеркнул Зеленский.
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https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/
May 19, 2022, 1:00 a.m. ET
Credit...Illustration by The New York Times; Photography by Clive Rose, Alexander Nemenov, and Kirill Kudryavtsev, via Getty Images
Перед тим кривлявся, мовляв, не було ніякої операції, це маячня, я читав про це в "комсомолці"!
А можна було б притягнути іх до відповідальності, і вони б не верховодили в Бучі і не вбивали б наших людей!
Це не перша твоя брехня, Вова, і, нажаль, не остання...