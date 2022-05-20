"Я инвалид. На один глаз не вижу с детства. В Новоазовске встречал мобилизованных ДЦПшников и одноруких", - пленный о призыве в армию РФ в ОРДЛО. ВИДЕО

Оккупанты мобилизуют в свои ряды все мужское население ОРДЛО, несмотря на пригодность к военной службе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал пленный, допрос которого опубликовала СБУ.

"Я пошел на работу. На копанку. Приехала комендатура. Проверила документы и отвезла в военкомат. Там мне выписали повестку... Я инвалид третьей группы - не вижу на один глаз с детства. В Новоазовске встречал мобилизованных ДЦПшников и одноруких... Всех забирали", - рассказывает он.

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