"Я инвалид. На один глаз не вижу с детства. В Новоазовске встречал мобилизованных ДЦПшников и одноруких", - пленный о призыве в армию РФ в ОРДЛО. ВИДЕО
Оккупанты мобилизуют в свои ряды все мужское население ОРДЛО, несмотря на пригодность к военной службе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал пленный, допрос которого опубликовала СБУ.
"Я пошел на работу. На копанку. Приехала комендатура. Проверила документы и отвезла в военкомат. Там мне выписали повестку... Я инвалид третьей группы - не вижу на один глаз с детства. В Новоазовске встречал мобилизованных ДЦПшников и одноруких... Всех забирали", - рассказывает он.
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+55 Вася Шевченко #371210
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и ***** ваш - инвалид !!! конченый...
(П.С. никогда людей с ограниченными возможностями не называю инвалидами... )
Через лес и горы напрямик
Ехали уроды на поминки,
Вёз их бесколёсный грузовик.
За рулём сидел у них Безрукий.
А Безногий жал на тормоза.
Им Слепой показывал дорогу,
А Дурак бибикал без конца.
А то, что левого глаза нет не мешает правым ещё лучше целиться.
(ну що, лугандонці, як воно - русскій мір? Зуйово було під біндерами? Тепер не скигліть)
- Так точно, ссусь!
- Ну это, солдат, не беда! Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся… Я ссусь… И даже главком пысается, бывает, - но по ситуации! Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим: пошлём в десантники. Там ты ещё и сраться начнёшь." (С)
Приехали из комендатуры, забрали.
В этой цветущей "народной республике" создан рабовладельческий строй постиндустриального общества...
А пока в плен не попал, что он делал? Воевал, возможно убивал, фоткался, снимал видео.