РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10631 посетитель онлайн
Новости Видео Война
15 723 50

"Я инвалид. На один глаз не вижу с детства. В Новоазовске встречал мобилизованных ДЦПшников и одноруких", - пленный о призыве в армию РФ в ОРДЛО. ВИДЕО

Оккупанты мобилизуют в свои ряды все мужское население ОРДЛО, несмотря на пригодность к военной службе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал пленный, допрос которого опубликовала СБУ.

"Я пошел на работу. На копанку. Приехала комендатура. Проверила документы и отвезла в военкомат. Там мне выписали повестку... Я инвалид третьей группы - не вижу на один глаз с детства. В Новоазовске встречал мобилизованных ДЦПшников и одноруких... Всех забирали", - рассказывает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потребности в мобилизации будут формироваться исходя из динамики войны, - Минобороны

армия РФ (19197) оккупация (10135) мобилизация (2761)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+55
та все вы там инвалиды !!!
и ***** ваш - инвалид !!! конченый...
(П.С. никогда людей с ограниченными возможностями не называю инвалидами... )
показать весь комментарий
20.05.2022 10:28
+48
Всі такі тепер нещасні, хай українці їх пожаліють.... Нормальні звідти виїхали ще в 14 році !
показать весь комментарий
20.05.2022 10:28
+48
Бажали "русский мир"? Бажали, а він такий. Орда спочатку показує гарне кіно, рай і гарних дівчат, які бігають з великими губами і сісями(правда не своїх, а піндосовських, бо свої сині від горілки), потім обіцяє великі пенсії, бо якраз ця сіра радянська маса на кінець свого життя мріє поїсти дешевої ковбаси по 2,20 про які мріями все життя (бо тільки чули обіцянки). Потім ординці захоплюють територію, ковбаси ніхто не бачить, гарних дівчаток також, тільки велиці ціни в магазинах і гавняні продукти, але точно кожен колаборант побачить їхні призивні пункти і всі, як один підуть помирати в інші землі за орду. І це стосується кожного, хто їм повірив.
показать весь комментарий
20.05.2022 10:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та все вы там инвалиды !!!
и ***** ваш - инвалид !!! конченый...
(П.С. никогда людей с ограниченными возможностями не называю инвалидами... )
показать весь комментарий
20.05.2022 10:28 Ответить
"..і немой глухому что то крикнул,а безрукий винял дробовик.."!!!)))
показать весь комментарий
20.05.2022 10:47 Ответить
безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал, слепой увидел это дело, и все глухому рассказал...
показать весь комментарий
20.05.2022 12:02 Ответить
По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
Ехали уроды на поминки,
Вёз их бесколёсный грузовик.

За рулём сидел у них Безрукий.
А Безногий жал на тормоза.
Им Слепой показывал дорогу,
А Дурак бибикал без конца.
показать весь комментарий
20.05.2022 14:13 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2022 14:02 Ответить
Всі такі тепер нещасні, хай українці їх пожаліють.... Нормальні звідти виїхали ще в 14 році !
показать весь комментарий
20.05.2022 10:28 Ответить
Не у всіх була можливість .
показать весь комментарий
20.05.2022 10:37 Ответить
тепер руzzкіє їм цю можливість надали. тільки поїздка виходить в один кінець.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:13 Ответить
у вас це в динире?
показать весь комментарий
20.05.2022 10:34 Ответить
Брехня!
показать весь комментарий
20.05.2022 10:42 Ответить
Чувак, но ты же сруський мир поддержал? Поддержал. Вот и "молодец".
А то, что левого глаза нет не мешает правым ещё лучше целиться.
показать весь комментарий
20.05.2022 10:32 Ответить
інвалід умствєнова труда....впринципі як я кожне ордлинське
показать весь комментарий
20.05.2022 10:34 Ответить
Бажали "русский мир"? Бажали, а він такий. Орда спочатку показує гарне кіно, рай і гарних дівчат, які бігають з великими губами і сісями(правда не своїх, а піндосовських, бо свої сині від горілки), потім обіцяє великі пенсії, бо якраз ця сіра радянська маса на кінець свого життя мріє поїсти дешевої ковбаси по 2,20 про які мріями все життя (бо тільки чули обіцянки). Потім ординці захоплюють територію, ковбаси ніхто не бачить, гарних дівчаток також, тільки велиці ціни в магазинах і гавняні продукти, але точно кожен колаборант побачить їхні призивні пункти і всі, як один підуть помирати в інші землі за орду. І це стосується кожного, хто їм повірив.
показать весь комментарий
20.05.2022 10:35 Ответить
Саме так. І тепер чоловіки на Херсонщині, хто залишиться, через деякий час так само будуть розповідати, що їх змусили
показать весь комментарий
20.05.2022 10:39 Ответить
На відміну від ОРДЛО, Херсонщина була окупована дуже швидко. Тому звідти дійсно не всі мали можливість та/або усвідомлення бігти.
показать весь комментарий
20.05.2022 12:11 Ответить
Это нужно делать сейчас. Любыми путями. Иначе судьба этих инвалидов будет уготована и херсонцам и мелитопольцам.
показать весь комментарий
20.05.2022 15:25 Ответить
зовсім не саме так, Херсонщина показала, де бачила кацапів, а втікати їй дійсно не дають русскіє, слухайте перехоплення, вони своїм підорвам хваляться що мирних розстрілюють, коли ті намогаються втікати з окупованних територій. А з днр лнр роками їздили то до України то знову в днр лнр, і за вісім років не побачили що їх м"ягко кажучи русскіє нагріли?
показать весь комментарий
20.05.2022 15:32 Ответить
Курячий аусвайс отримав? Давай воюй за *****.
показать весь комментарий
20.05.2022 10:38 Ответить
Ай-яй-яй, ко-ко-кая залость. Ко-ко-кой косьмал. Ц-ц-ц

(ну що, лугандонці, як воно - русскій мір? Зуйово було під біндерами? Тепер не скигліть)
показать весь комментарий
20.05.2022 10:39 Ответить
Отримуй Русский мир,в усій красі з усіма принадами !!!)))
показать весь комментарий
20.05.2022 10:51 Ответить
*****!А каска и крестик это тебе не броня?Или путина не любиш?Всё необходимое ведь выдали.
показать весь комментарий
20.05.2022 10:45 Ответить
Не крестик, а пестик. Некий мультук, с которым диды ваивали. Крестик должен быть свой.
показать весь комментарий
20.05.2022 15:26 Ответить
"Новые территории" сдали другие "инвалиды" -которые засели с 2019г. в Киеве.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:08 Ответить
сдали другие "инвалиды", котрих вибрали інваліди розумової бездіяльності телепузики.
показать весь комментарий
20.05.2022 16:56 Ответить
а раньше отмазон был стоял на блокпосту а сегодня инвалид о как все меняется
показать весь комментарий
20.05.2022 10:47 Ответить
"- Что, солдат, ссышься?!
- Так точно, ссусь!
- Ну это, солдат, не беда! Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся… Я ссусь… И даже главком пысается, бывает, - но по ситуации! Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим: пошлём в десантники. Там ты ещё и сраться начнёшь." (С)
показать весь комментарий
20.05.2022 11:05 Ответить
Что посеяли в 2014-м, то пожинают в 2022-м. Все закономерно.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:07 Ответить
Пошел а работу в копанку (с)
Приехали из комендатуры, забрали.
В этой цветущей "народной республике" создан рабовладельческий строй постиндустриального общества...
показать весь комментарий
20.05.2022 11:15 Ответить
"Шахтёрская Швейцария"...
показать весь комментарий
20.05.2022 13:10 Ответить
и " дамбасс порожняк не гонит " !!
показать весь комментарий
20.05.2022 13:33 Ответить
феодалізм совецького минулого
показать весь комментарий
20.05.2022 11:19 Ответить
единственный одноглазый, остальные ...
показать весь комментарий
20.05.2022 11:31 Ответить
Это же ждёт и Херсонцев, и Мелитопольцев, если мы их не освободим.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:38 Ответить
Даже если и два глаза не видят - будешь стрелять на ощупь.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:48 Ответить
жаль що живий
показать весь комментарий
20.05.2022 12:13 Ответить
Всё ясно - это снайпер.
показать весь комментарий
20.05.2022 12:18 Ответить
Не дай Боже до цих бєдних лугандонскіх інвалідоф у полон потрапити...
показать весь комментарий
20.05.2022 12:21 Ответить
Я аж слезу пустил.
А пока в плен не попал, что он делал? Воевал, возможно убивал, фоткался, снимал видео.
показать весь комментарий
20.05.2022 12:46 Ответить
ну да , с голыми бабами в копанке , селфи выдавал на гора !!!
показать весь комментарий
20.05.2022 13:35 Ответить
От не розумію - навіщо розповідають про весь цей лугандонський непотріб?У них було СІМ років щоб з"ясувати ЗА КОГО вони та переїхати в Україну.Вони вибрали росію.Все!Що ще треба доказувати?
показать весь комментарий
20.05.2022 12:55 Ответить
Інвалілність вам не заважала в 14 році кричати: "Путін введі", за що боролися, на те й напоролися, їжте, тільки не обляпайтесь.
показать весь комментарий
20.05.2022 13:36 Ответить
"Травма с черепом..." А так, с головой все как у вес даунбасят.
показать весь комментарий
20.05.2022 13:57 Ответить
Нічого проти тотальної зачистки сєпарів не маю. Хоч ЗСУ, хоч кацапнею. Їх вже не інтегруєш, вони суцільні інваліди.
показать весь комментарий
20.05.2022 14:20 Ответить
десь колись, розвину почуту думку, що співзвучна вами написаному... Якщо натяком, то заселені у хати, винищених геноцидом, голодомором та скалічені етноцидом...
показать весь комментарий
20.05.2022 17:04 Ответить
А що трапилось?
показать весь комментарий
20.05.2022 15:41 Ответить
я не я и хата не моя,пистабол как всегда-с понтом под зонтом
показать весь комментарий
21.05.2022 18:06 Ответить
 
 