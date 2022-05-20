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Пожарные устроили протест в Энергодаре. Оккупанты разогнали их силой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пожарные протестовали против похищения начальника отряда Виталия Трояна, отказавшегося работать под российским триколором.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты применили силовые методы к спасателям вышедшим в поддержку похищенного начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна!!! Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники!" – написал он.

Позже НАК "Энергоатом" сообщил, что оккупанты со стрельбой и избиением разогнали протестующих.

"Повредили пожарные машины, разбили стекло. В дополнение к похищению начальника государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна теперь забрали к себе еще и исполняющего его обязанности С. Пилинского", - рассказали в компании.

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Начальника государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна в оккупированном Энергодаре оккупанты похитили 18 мая.

"Пожарные утверждают, что кафиры требовали от их руководителя работать под флагами РФ, но он не согласился", - сообщают в "Энергоатоме".

Пожарные устроили протест в Энергодаре. Оккупанты разогнали их силой 01
Пожарные устроили протест в Энергодаре. Оккупанты разогнали их силой 02
Пожарные устроили протест в Энергодаре. Оккупанты разогнали их силой 03
Пожарные устроили протест в Энергодаре. Оккупанты разогнали их силой 04
Пожарные устроили протест в Энергодаре. Оккупанты разогнали их силой 05

оккупация (10135) протест (5858) Энергоатом (410) спасатели (206) ГСЧС (4966) Энергодар (157)


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Топ комментарии
+20
А что на это скажет павлин Арестович?
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20.05.2022 11:07
+18
Потому что этот поц всех затрахал своим бредом
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20.05.2022 11:19
+12
Незабаром пожежників будуть мобілізувати та змушувати воювати проти нас - українців. Тікайте звідти, до деокупації нема сенсу сидіти під рашистами!
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20.05.2022 11:06
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Правила форума Совет форумчан
Скажені демони!Коли ви вже згините!
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20.05.2022 10:59 Ответить
Им помочь умереть надо ,а от митингов они с переляку не передохнут
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20.05.2022 11:40 Ответить
Тримайся Енергодар-скоро будете звільнені...
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20.05.2022 11:00 Ответить
Я сильно в этом сомневаюсь
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20.05.2022 11:18 Ответить
скільки можна терпіти на своїм землі таке приниження
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20.05.2022 11:01 Ответить
Окупанти кляті , відчувають себе вже хазяями на нашій землі і навіть не відчувають , що скоро отримають по зубах, так як на кожного орка чекає смерть , за зазіхання на чуже !

Кацапи , ідіть геть із Украіни , бо ми вас сюди не звали 😠
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20.05.2022 11:05 Ответить
Незабаром пожежників будуть мобілізувати та змушувати воювати проти нас - українців. Тікайте звідти, до деокупації нема сенсу сидіти під рашистами!
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20.05.2022 11:06 Ответить
Не випускають їх...
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20.05.2022 12:48 Ответить
А что на это скажет павлин Арестович?
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20.05.2022 11:07 Ответить
А що він має сказати? Енергодар під окупацією. Я в упор не розумію чим вам усім так недогодив Арестович?
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20.05.2022 11:16 Ответить
Потому что этот поц всех затрахал своим бредом
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20.05.2022 11:19 Ответить
А чого саме у свинособак на українській території так пердак палає?
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20.05.2022 13:30 Ответить
Наприклад, абсолютно безпідставними прогнозами про закінчення війни за 2 тижні?
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20.05.2022 11:27 Ответить
Ну, например тем, что сказал ещё в конце марта, что рашисты готовят Херсон к сдаче ЗСУ( готовят это, что - пылесосят, делают влажную уборку). А на самом деле рашисты под Херсоном окапываются и бетонируются.
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20.05.2022 12:01 Ответить
А чим він вам догоджає?
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20.05.2022 13:10 Ответить
павлин Обдрыстович скажет: просто про*бали. Типа вину на всех раскинет
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20.05.2022 12:08 Ответить
І кому це ? Явно до цих пожежників воно не дійде.
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20.05.2022 11:12 Ответить
На донбассе уже был один олигарх гудок и к чему это привело мы знаем .Партизанить лучше ставайте как в Мелитополе ,чтобы протест свой выразить ,а не митингами всё
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20.05.2022 11:15 Ответить
Что-то избиений и разбития техники не видно. Пожарники как на построении стоят, а не как на акции протеста.
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20.05.2022 11:21 Ответить
ну так спалить техніку самі і не ходіть на роботу, а не шоу по квартальському влаштовуйте.
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20.05.2022 11:26 Ответить
Вогнеборці протестували проти викрадення начальника загону Віталія Трояна - я так розумію до цього часу майже 3 місяці вони ходили на роботу як ні в чому не бувало при окупації і ніхто не мітінгував і якби не викрали шефа до і мітінга не було би вірніше "возмущенія"мітингом назвати важко так як навіть таке кацапи присікають і дають зрозуміти що прав нема буде як в Мордорі
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20.05.2022 11:38 Ответить
Вогнеборці як лікарі.Без них неможливе спокійне життя і вони завжди на передовій.не треба говорити дурниці (ідіть в партизани).Вони рятують місто і людей вони герої не менше ніж ВСУ чи лікарі.Кожен робе свою справу.Разом до перемоги.СЛАВА УКРАЇНІ.
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20.05.2022 12:02 Ответить
Пожежні,пожежні! Млять! А не пожежники!
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20.05.2022 12:23 Ответить
яка була позиція для РПГ ...
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20.05.2022 12:30 Ответить
Так добіса цих рятувальників,можливо владу в місті взяти в свої руки,як,наприклад,Мелітопольські партизани.
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20.05.2022 13:06 Ответить
ну приди и возьми власть в свои руки.
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20.05.2022 14:05 Ответить
Ти мені пропонуєш піти на допомогу тим пожежникам,а залишити кордон Дніпропетровської і Херсонської обл. ТОБІ!!! Може там окрім пожежників і поліція готується вийти на протест?
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20.05.2022 20:31 Ответить
не знімайте з вікон квартир! ну йомайо
вас же вирахують за 20хв
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20.05.2022 13:24 Ответить
Це навіть не сюр, а якась дурня. Пожежні працюють в окупації, зарплату отримують з Києва мабуть на карту. А в банкомати хто і як готівку завозить?
Де вони беруть пальне для машин? Як поповнюють необхідні розхідні матеріали? При цьому, вони знаходяться на службі, їм йде вислуга, чергові знання, враховується перебування у відрядженні тощо.
Або ми чогось не знаємо, або щось не розказують.
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20.05.2022 14:27 Ответить
Мір Дружба Зе влада

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20.05.2022 15:22 Ответить
 
 