Пожарные устроили протест в Энергодаре. Оккупанты разогнали их силой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пожарные протестовали против похищения начальника отряда Виталия Трояна, отказавшегося работать под российским триколором.
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты применили силовые методы к спасателям вышедшим в поддержку похищенного начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна!!! Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники!" – написал он.
Позже НАК "Энергоатом" сообщил, что оккупанты со стрельбой и избиением разогнали протестующих.
"Повредили пожарные машины, разбили стекло. В дополнение к похищению начальника государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна теперь забрали к себе еще и исполняющего его обязанности С. Пилинского", - рассказали в компании.
Начальника государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна в оккупированном Энергодаре оккупанты похитили 18 мая.
"Пожарные утверждают, что кафиры требовали от их руководителя работать под флагами РФ, но он не согласился", - сообщают в "Энергоатоме".
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Кацапи , ідіть геть із Украіни , бо ми вас сюди не звали 😠
вас же вирахують за 20хв
Де вони беруть пальне для машин? Як поповнюють необхідні розхідні матеріали? При цьому, вони знаходяться на службі, їм йде вислуга, чергові знання, враховується перебування у відрядженні тощо.
Або ми чогось не знаємо, або щось не розказують.