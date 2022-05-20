Пожарные устроили протест в Энергодаре. Оккупанты разогнали их силой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пожарные протестовали против похищения начальника отряда Виталия Трояна, отказавшегося работать под российским триколором.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты применили силовые методы к спасателям вышедшим в поддержку похищенного начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна!!! Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники!" – написал он.

Позже НАК "Энергоатом" сообщил, что оккупанты со стрельбой и избиением разогнали протестующих.

"Повредили пожарные машины, разбили стекло. В дополнение к похищению начальника государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна теперь забрали к себе еще и исполняющего его обязанности С. Пилинского", - рассказали в компании.

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Начальника государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна в оккупированном Энергодаре оккупанты похитили 18 мая.

"Пожарные утверждают, что кафиры требовали от их руководителя работать под флагами РФ, но он не согласился", - сообщают в "Энергоатоме".









