"Беды много наделали. На 90% поселок разбит. Вещи все воровали - ковры, футболки, ложки, вилки, прищепки. Хлеба полтора месяца у нас не было", - жители освобожденной Кутузовки. ВИДЕО
Освобожденный от российских оккупантов поселок Кутузовка под Харьковом до сих пор находится под вражескими обстрелами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Харків, люди в первый день войны спустились в подвалы и продолжают жить без света и воды. За время войны часть людей эвакуировалась, а когда поселок освободили, начинают возвращаться - кто спасать имущество, а кто остается, потому готовится отстраивать Кутузовку.
По оценкам местных жителей, около 90% инфраструктуры поселка российские оккупанты повредили или разрушили.
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Чомусь ніхто не говорить про чиновників місцевих. В нас же влада децентралізована. Вони не винні, тільки центральна влада? Вони мають відповісти в першу чергу.
Виборці, які обирали і місцеву владу, і центральну - не винні? В умовах з таким кінченим сусідом жорсткий виборний ценз мав бути ще вчора, з 1991 року.
До речі, наші західні "союзники" відповідати мають вже зараз - хоча б максимальною допомогою і якнайшвидше. Хоч це час і людей не поверне. "Союзники", які так легко допустили вторгнення кацапні і в 2014, і зараз. Ті, хто не давав зелене світло Україні на приєднання до НАТО "через корупцію" (хто б казав про корупцію), дав зелене світло потворі путіну на окупацію України. Добре хоч, шо до багатьох з них, схоже, необхідність відповідальності доходить з кожним днем все більше.
Ідеально війну ніхто не вів, ні раніше, ні зараз, дорікнути можна і Порошенку, і Зеленському, але не Порошенко і Зеленський напали на Україну
У Порошенка хоча б вистачає розуму не зрадойопити у війну, чого не скажеш про деяких його колег і виборців, а може і Ольгіно
Були б озброєні люди спочатку,створювали б загони Тероборони. І південь України просто так не здався..
Федорович захищав рідний Чернігів, намагаючись із рушниці поцілити рашистський літак. А ще він переховував у своєму підвалі від бомбардувань цілу родину. Це історія про звичайну людину, яка боронить свій рідний дім від окупанта
P.S. Достеменно невідомо хто саме збив той літак, але те, що до цього доклався наш герой - ми гарантуємо https://t.me/DPSUkr/4280
Рашисти окрім смерті нічого не заслуговують.
Изучая, в очередной раз, спутниковые снимки "калининградского анклава", американцы обнаружили несуразность. Звонят "рассеянам":
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
(анекдоту більше 8 років!)