"Беды много наделали. На 90% поселок разбит. Вещи все воровали - ковры, футболки, ложки, вилки, прищепки. Хлеба полтора месяца у нас не было", - жители освобожденной Кутузовки. ВИДЕО

Освобожденный от российских оккупантов поселок Кутузовка под Харьковом до сих пор находится под вражескими обстрелами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Харків, люди в первый день войны спустились в подвалы и продолжают жить без света и воды. За время войны часть людей эвакуировалась, а когда поселок освободили, начинают возвращаться - кто спасать имущество, а кто остается, потому готовится отстраивать Кутузовку.

По оценкам местных жителей, около 90% инфраструктуры поселка российские оккупанты повредили или разрушили.

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