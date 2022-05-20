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Новости Видео Война
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"Беды много наделали. На 90% поселок разбит. Вещи все воровали - ковры, футболки, ложки, вилки, прищепки. Хлеба полтора месяца у нас не было", - жители освобожденной Кутузовки. ВИДЕО

Освобожденный от российских оккупантов поселок Кутузовка под Харьковом до сих пор находится под вражескими обстрелами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Харків, люди в первый день войны спустились в подвалы и продолжают жить без света и воды. За время войны часть людей эвакуировалась, а когда поселок освободили, начинают возвращаться - кто спасать имущество, а кто остается, потому готовится отстраивать Кутузовку.

По оценкам местных жителей, около 90% инфраструктуры поселка российские оккупанты повредили или разрушили.

Смотрите: Российские оккупанты попали в жилой дом в селе Циркуны вблизи Харькова. ВИДЕО

армия РФ (19197) обстрел (27114) освобождение (565) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+17
Сейчас подобное и хуже происходит на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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20.05.2022 12:02
+16
Гугл все пам'тає.З минулого літа у нас був час це робити,але всі спостерігали та казали,що то тільки погрози,а тоді рашисти реально почали формувати бтг для захоплення України,а наша влада закони потрібні прийняла тільки тоді ,коли вже почалося масштабне вторгнення,це називається злочинна бездіяльність.
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20.05.2022 12:22
+11
Вважаю людей треба озброювати.....так ..будуть ньюанси...але все ж краще ворога зустрічати зі зброєю в руках .хоть на перших підступах допоки не прийдуть основні сили і ЗСУ..а люди самі усвідомлять і будуть партизанити..
Були б озброєні люди спочатку,створювали б загони Тероборони. І південь України просто так не здався..
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20.05.2022 12:04
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Сейчас подобное и хуже происходит на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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20.05.2022 12:02 Ответить
Не ганьбіть до кінця наших людей, які в окупації, вони точно виживуть, а ті "герої" баневтіки, абдристовичі обісRуть всю землю, що ні дощі, на МЧСники не відмиють. Їм в бункері і то страшно. А якщо серйозно, то крім ворога, який на нас напав ще є і внутрішній ворог, оця шобла, яка замість фінансування армії, фінансувала ворожу армію, закупаючи в них бітум, вулілля, машини та інше. Час також дасть оцінку цим діям, а пока що їм вдається і далі дурманити і дурити людей, як запеклі шахраї, захопивши все телебачення і забрудняючи мізки людям своїм лайном "какая разница".
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20.05.2022 13:03 Ответить
Я не унижаю этих людей. Я точно знаю что происходит на Херсонщине и юге Запорожья. И Бердянск, и Мелитополь, и Каховка с Новой Каховкой, и Берислав, И Олешки, и куча меленьких поселков и сел. Которые выживают без денег, продуктов и медикаментов. Когда нет элементарного, когда одинокие старики умирают от недостатка еды или медикаментов и невозможности вызвать скорую из-за отсутствия любой связи несколько дней. Когда вариант передать продукты в заблокированное оккупантами село превращается в настоящий экшен. Об этом можно рассказывать бесконечно.
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20.05.2022 13:12 Ответить
Шановний, я цілком розділяю написане Вами, це іронія з тих "головнокомандувачів" і "героїв", щоб вони там не погіршили стан цих людей своїм страхом і тим, про що я написав, бо на інше вони не здатні в такій ситуації.
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20.05.2022 14:15 Ответить
Вы правы !
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31.05.2022 13:46 Ответить
Центральна влада має відповідати за своїми повноваженнями.
Чомусь ніхто не говорить про чиновників місцевих. В нас же влада децентралізована. Вони не винні, тільки центральна влада? Вони мають відповісти в першу чергу.
Виборці, які обирали і місцеву владу, і центральну - не винні? В умовах з таким кінченим сусідом жорсткий виборний ценз мав бути ще вчора, з 1991 року.
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20.05.2022 13:33 Ответить
А це місцева влада міни знімала на Перекопі і чонгарі? Це місцева влада розхвиськала на асфальт гроші які повинні були йти на армію зброю і ВПК? Це місцева влада не дала команду замінувать дороги на Поліссі і завалить їх "засіками"? ? Це місцева влада теробороні зброю не давала?
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20.05.2022 14:10 Ответить
Погоджуюся і навіть напишу більше, всіх керівників місцевої влади змінив на своїх Президент, призначивши на такий відповідальний участок мабуть найкращих, Бо Коля Котлєта керує на Закарпатті, діктори і актори в Черкасах, Львівщині, Хмельниччині, Вінницині та інших областях, а такі "квартальці", як Баканов тягне на своїх лейтенантських плечах цілу спецуру СБУ... За це все відповідає всього одна людина і це Зеленський. Він має монобільшість у парламенті, виключно свій уряд, своїх міністрів, своїх представників в кожній області і на керівних посадах у всіх правоохоронних і судових органах. Навіть вся преса і телебачення під ним, то кого ще потрібено шукати, тьотю Катю яка неякісно вимила тролейбус у Херсоні?
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20.05.2022 15:13 Ответить
Відповідальність мають нести винні всі винні на всіх рівнях. Єдине, чого не варто допустити під час війни - міжусобної війни. Центральна влада має відповісти за всіма статтями, але виключно після перемоги. Хто знає історію 1917-1922 і чим все закінчилось - той розуміє.
До речі, наші західні "союзники" відповідати мають вже зараз - хоча б максимальною допомогою і якнайшвидше. Хоч це час і людей не поверне. "Союзники", які так легко допустили вторгнення кацапні і в 2014, і зараз. Ті, хто не давав зелене світло Україні на приєднання до НАТО "через корупцію" (хто б казав про корупцію), дав зелене світло потворі путіну на окупацію України. Добре хоч, шо до багатьох з них, схоже, необхідність відповідальності доходить з кожним днем все більше.
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20.05.2022 17:33 Ответить
Сашок! Нам дали можливість "розпорядиться"! Як ми "розпорядилися" у 2019-му? Посадили у крісло президента "клоуна" який все "засрав"? Саме том нам і не довіряли!
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21.05.2022 04:39 Ответить
Есть разные уровни ответственности. Местная власть не распоряжается сферой обороны государства. И местная власть, тот-же мер Херсона Лагута, требуют от президента, как от верховного, четкий алгоритм поведения на оккупированной территории, чтобы не попасть под закон о коллаборационизме. И у местной власти на местах в Хесонской или Запорожской области сейчас реально почти нет полномочий и нет средств для решения многих вопросов.
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20.05.2022 14:18 Ответить
Так мило, коли люди такі типу переживають за Херсонщину і т.д., але не забувають приплісти політику. В стилі 14-19 "ворог не в кремлі"
Ідеально війну ніхто не вів, ні раніше, ні зараз, дорікнути можна і Порошенку, і Зеленському, але не Порошенко і Зеленський напали на Україну
У Порошенка хоча б вистачає розуму не зрадойопити у війну, чого не скажеш про деяких його колег і виборців, а може і Ольгіно
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21.05.2022 21:37 Ответить
Вважаю людей треба озброювати.....так ..будуть ньюанси...але все ж краще ворога зустрічати зі зброєю в руках .хоть на перших підступах допоки не прийдуть основні сили і ЗСУ..а люди самі усвідомлять і будуть партизанити..
Були б озброєні люди спочатку,створювали б загони Тероборони. І південь України просто так не здався..
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20.05.2022 12:04 Ответить
ОСЬ Приклад..
Федорович захищав рідний Чернігів, намагаючись із рушниці поцілити рашистський літак. А ще він переховував у своєму підвалі від бомбардувань цілу родину. Це історія про звичайну людину, яка боронить свій рідний дім від окупанта
P.S. Достеменно невідомо хто саме збив той літак, але те, що до цього доклався наш герой - ми гарантуємо https://t.me/DPSUkr/4280
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20.05.2022 12:18 Ответить
Були б мости заміновані і артилерія не відведена Зе клоунами далеко, то ніхто з кацапів на територію Півдня України б не зайшов.
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20.05.2022 12:18 Ответить
Вы правы ! Я таже думаю! Чем жить так в окупации просто сил нет!
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31.05.2022 13:56 Ответить
Гугл все пам'тає.З минулого літа у нас був час це робити,але всі спостерігали та казали,що то тільки погрози,а тоді рашисти реально почали формувати бтг для захоплення України,а наша влада закони потрібні прийняла тільки тоді ,коли вже почалося масштабне вторгнення,це називається злочинна бездіяльність.
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20.05.2022 12:22 Ответить
Проти броні з рушницею ? Чому ти не на передку? Вам в генерали треба . Ку-ку! Не пиши херню .
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21.05.2022 14:38 Ответить
кацапские мрази живодеры
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20.05.2022 12:11 Ответить
Звичайні рашисти, болотяні діти нацистів Гітлєра.
Рашисти окрім смерті нічого не заслуговують.
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20.05.2022 12:20 Ответить
це в якій сраці потрібно жити, щоб приїхати в Україну красти ..прищепки
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20.05.2022 12:26 Ответить
Ростов -на -Дону..https://www.google.com/search?newwindow=1&client=opera-gx&sa=X&bih=599&biw=1126&hl=uk&q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-********************************************************************************************************************************************************&ved=2ahUKEwiQxq7p5e33AhXhiIsKHbd9D48Q6BMoAHoECHQQAg Населення : 1,1 мільйона (2012) закрили убожество банером,то шо говорити про невеличкі містечка та дєрєвні
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20.05.2022 12:49 Ответить
Хочеш посміяться? Оті "баннери" зроблені для імітації "потьомкинських деревень" під час війни щоб імітувать "липові" населені пункти (для аеророзвідки)

Изучая, в очередной раз, спутниковые снимки "калининградского анклава", американцы обнаружили несуразность. Звонят "рассеянам":
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
(анекдоту більше 8 років!)
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21.05.2022 04:49 Ответить
 
 