Расчет ПТРК "Стугна-П" уничтожает машину зарядки огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" армии оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады уничтожили машину зарядки огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешный удар по ТЗМ-Т (машина зарядки ТОС-1А "Солнцепек") был нанесен с ПТРК "Стугна-П" украинского производства.

ТЗМ-Т - российская тяжелая транспортно-заряжающая машина из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Создана на базе основного боевого танка Т-72А.

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