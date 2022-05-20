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Расчет ПТРК "Стугна-П" уничтожает машину зарядки огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" армии оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады уничтожили машину зарядки огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешный удар по ТЗМ-Т (машина зарядки ТОС-1А "Солнцепек") был нанесен с ПТРК "Стугна-П" украинского производства.

ТЗМ-Т - российская тяжелая транспортно-заряжающая машина из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Создана на базе основного боевого танка Т-72А.

Смотрите: Украинские бойцы из ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский танк в Донецкой области. ВИДЕО

армия РФ (19197) уничтожение (6909) украинское оружие (163) Стугна (79)


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Топ комментарии
+67
красавцы
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20.05.2022 12:15
+61
ДШВ України-респектище.Давайте ще...
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20.05.2022 12:15
+48
На такое можно смотреть вечно
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20.05.2022 12:18
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красавцы
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20.05.2022 12:15 Ответить
тільки йовбодоби срану музику на відео накладають. нахрєн вона треба
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20.05.2022 12:59 Ответить
цікаво, чому перед постріло задирають приціл, щоб не помітили підсвітку цілі?
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20.05.2022 13:00 Ответить
щоб ракета землю не зачепила
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20.05.2022 13:03 Ответить
Ракета просідає під власною вагою поки швидкість не набере.
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20.05.2022 13:33 Ответить
Ракета на початковому етапі (після старту) трохи "просідає" у повітрі (поки маршевий двигун на повну потужність не запрацює) Так от - щоб вона не "черпонула землю" - іі випускають під більшим кутом до землі!
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20.05.2022 13:59 Ответить
ДШВ України-респектище.Давайте ще...
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20.05.2022 12:15 Ответить
Добре в'їбали, молодці
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20.05.2022 12:17 Ответить
На такое можно смотреть вечно
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20.05.2022 12:18 Ответить
Лепота!!!!!
як казав ленін.
пиз...дити
пиз...дити
пиз...дити.
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20.05.2022 12:19 Ответить
Зовні погода сонячна, безхмарна, а всередині - "солнцэпёк"
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20.05.2022 12:20 Ответить
Чудово спікся.
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20.05.2022 12:22 Ответить
припекло =)
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20.05.2022 12:23 Ответить
Візьмеш Стугну в руки - маєш вешчь.
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20.05.2022 12:25 Ответить
"Стугна" в історії українців - сакральна штука! Це "те, що є непрохідним бар"єром" На річці Стугна - (якщо їхать з Києва до Обухова) київське військо печенігів спинило і наголову розбило!
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20.05.2022 14:04 Ответить
Було таке. Хоча повністю печеніги були знищенні другим військом. Причому всі за один день
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20.05.2022 15:38 Ответить
теж красивоє, конкурую по красі з відлітаючою баштою танка
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20.05.2022 12:34 Ответить
видишь как кацапов разморило на солнцепеке, а ведь еще даже лето не настало
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20.05.2022 12:43 Ответить
Надіюся від москалів навіть ДНК не залишиться
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20.05.2022 13:08 Ответить
"И молодая не узнает какой у парня был конец."
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20.05.2022 13:36 Ответить
Может, у них и не было никогда дезоксирибонуклеиновых кислот, москали - не люди. 47 хромосом из дьявольского дерьма...
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20.05.2022 15:45 Ответить
нереально- факт ... і виплати кацапо свиноматки не отримають .... а за це вони путлера подякують ...
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20.05.2022 18:12 Ответить
славное видео , так держать , пацанам и особенно оператору нызький уклин
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20.05.2022 13:16 Ответить
яка краса!
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20.05.2022 13:16 Ответить
add+1 до Великої збірки пісень про Стугну
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20.05.2022 13:26 Ответить
Слава Супер Героям ЗСУ❤️💙💛✌🏼👍👍‼️
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20.05.2022 13:31 Ответить
найс краще пальоної русні, може бути тільки Більше пальоної русні
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20.05.2022 13:33 Ответить
1.5 км. Примерно? Судя по времени полета
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20.05.2022 13:45 Ответить
Солнце, шпок!
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20.05.2022 14:19 Ответить
Хорошо горят солнцепёки
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20.05.2022 14:57 Ответить
Это наверное и есть так самая детонация, о которой все говорят. Шикарный вид
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20.05.2022 15:57 Ответить
Справжній солнцепьок
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20.05.2022 16:40 Ответить
Вжаропоп
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20.05.2022 17:16 Ответить
Цікаво, черевики залишились?
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20.05.2022 17:15 Ответить
засмажені кацапо -якуди в гості до кобзона ....
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20.05.2022 18:10 Ответить
Молодцы хлопцы! Дали кацапоидам прикурить!
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20.05.2022 19:10 Ответить
Попікли сонцепьок ))
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21.05.2022 15:37 Ответить
Це , дійсно , дуже круто виглядає і красиво 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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21.05.2022 20:38 Ответить
 
 